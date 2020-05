La peatonalización asimétrica de Almeida perjudica a distritos muy poblados y de baja renta

Publicada el 13/05/2020 a las 06:00

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP) ha peatonalizado un total de 29 vías durante fines de semana y festivos, de 8 a 22 horas, con el objetivo de dar más espacio a los peatones durante sus paseos y carreras y que puedan aumentar la distancia entre unos y otros, para evitar la transmisión del virus. En concreto, se trata del 0,2% del total de calles de la capital. Además, los parques más pequeños (que dependen de las Juntas de Distrito) se abrirán. Los criterios que ha utilizado el Gobierno municipal no se conocen: pero, comparando el número de calles peatonalizadas con la renta, el tamaño o la población, el Consistorio no ha favorecido ni a los distritos más poblados, ni a los más desfavorecidos económicamente, ni a los más grandes. Hay barrios que, teniendo en cuenta que solo se puede pasear a un kilómetro a la redonda del domicilio, que no pueden acceder a ninguna de estas aceras un poco más amplias. Y hay territorios concretos muy poco favorecidos por la medida.



En cuanto a la población, Carabanchel, con 262.007 personas, es el distrito donde viven más madrileños. Le siguen, en este orden, Fuencarral-El Pardo, Latina, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal. Cada uno de ellos está más poblado que capitales autonómicas como Santander, Logroño o Santiago de Compostela. Sin embargo, en dos de ellos, Fuencarral-El Pardo y Puente de Vallecas, solo se ha peatonalizado una vía durante los fines de semana. En el resto de este ranking, dos calles. Fuencarral-El Pardo es, además, el distrito más grande de la ciudad, aunque hay que tener en cuenta su baja densidad (solo el 50% del territorio está urbanizado).



Los distritos de Puente de Vallecas y Tetuán han sido especialmente poco afortunados con la peatonalización provisional de Almeida durante los fines de semana. En Puente de Vallecas viven 242.732 personas, que solo pueden disfrutar, si les alcanza el paseo, del corte al tráfico de la calle Candilejas entre Javier de Miguel y Diligencia. Hay barrios que se quedan al 100% fuera de la calle sin coches: es el caso de Numancia. El distrito, además, es considerablemente grande (14,96 kilómetros cuadrados) y uno de los más pobres, teniendo en cuenta los datos de renta media por persona. En el caso de Tetuán, se trata de un distrito con aceras generalmente muy estrechas y el tercero por la cola en cuanto a zonas verdes, donde el único parque relativamente grande y abierto, el Rodríguez Sahagún, se encuentra al norte: al lado de la única avenida cerrada a los coches (Avenida de Asturias). El barrio de Berruguete, así, se encuentra no solo fuera de la peatonalización, también de la apertura de los parques. Y el distrito en su conjunto está por debajo de la media en cuanto a renta.



Por otro lado, el distrito Centro, de renta media, y el de Chamberí, uno de las cinco zonas más ricas de la capital, ya disfrutan desde el pasado fin de semana del corte al tráfico de tres vías. Ninguno destaca especialmente en cuanto a población o a tamaño: Chamberí, eso sí, cuenta con muy pocas zonas verdes para el disfrute durante la desescalada. En Salamanca, el distrito de mayor renta de Madrid, de solo 5,3 kilómetros cuadrados pero donde se concentran algunos barrios muy ricos, se han peatonalizado dos calles. Otros barrios de buena renta como Chamartín o Retiro, así como Moncloa-Aravaca, solo cuentan con una calle abierta al peatón.



En total, en 14 de los 21 distritos que conforman la ciudad del Manzanares se abrirá solo una calle. La oposición en el Consistorio, representada por Más Madrid, ha tildado la medida no solo de insuficiente, sino de "ridícula", en palabras de la portavoz de la formación, Rita Maestre. "Madrid debe abrir muchas más calles al peatón y la bici. Todos los días de la semana. Es posible y es más seguro".

Estas son las calles que abrirán a los peatones los fines de semana. El 0,2%.

La desescalada está poniendo de relieve que muchas de las grandes urbes del país, con la capital como ejemplo paradigmático, están mucho más pensadas para el coche que para el peatón, que ha visto su espacio gradualmente reducido durante décadas. Expertos en movilidad sostenible reivindican estos días que la situación actual, donde muchos ciudadanos necesitan más espacio en la calzada para tomar aire y respetar la distancia social, necesita una reconfiguración del espacio público. En Madrid se ha reducido, de media, un 70% el tráfico durante el Estado de Alarma, según datos del propio Ayuntamiento.

