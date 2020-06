Publicada el 02/06/2020 a las 12:02 Actualizada el 02/06/2020 a las 14:46

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, insistió este martes en que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias es "hijo de un terrorista", tal y como había asegurado el pasado miércoles en una interpelación en el Parlamento con el líder de Unidas Podemos. Es más, según aseguró en rueda de prensa telemática, está dispuesta a llegar al Tribunal Constitucional para evitar que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet (PSOE) retire esa expresión del diario de sesiones de la Cámara Baja. "Llevaré este asunto a la más alta magistratura, hasta el Tribunal Constitucional", sostuvo después de sostener que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar un escrito en la Cámara para que la polémica frase figure "con el mismo rango semántico" que el resto de su intervención. "Sin corchetes y sin cursivas", precisó.

Según avanzó, en las últimas horas ha tenido oportunidad de hablar con Batet a iniciativa de la presidenta de la Cámara. Y que esta se había mostrado preocupada por el ambiente de "crispación" en el Parlamento. No obstante, Álvarez de Toledo dijo no compartir la esencia de la preocupación de Batet porque, a su juicio, "es el Gobierno el que esparce crispación, divide y rompe" y la oposición la que "denuncia". "Son los hechos los que causan una enorme irritación en la paz política", añadió.

En la misma rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados aseguró sentirse respaldada en su labor por la dirección nacional del partido y por su presidente, Pablo Casado. Y agradeció que las críticas sean en público, como las que le han hecho el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el presidente de Murcia, Fernando López Miras.

Álvarez de Toledo subrayó que las críticas, muchas de ellas anónimas, que recibe puertas adentro del PP no fueron determinantes para que Casado no la nombrara portavoz. Y que en ningún momento en los últimos días ni desde que está al frente de la portavocía parlamentaria se le ha pasado por la cabeza poner su cargo a disposición de Pablo Casado. "Tenemos una relación fluida y muy natural", dijo. "En este caso no he recibido de él queja ni discrepancia alguna", añadió.

A 24 horas de que el Congreso de los Diputados vote una nueva prórroga del estado de alarma, Álvarez de Toledo consideró un "error" que Cs siga de la mano del Gobierno en las ampliaciones de esta herramienta excepcional. "Es un voto inútil y contrario al proyecto originario de Ciudadanos", cuya seña de identidad era "la igualdad de los españoles, destacó la portavoz, para quien con este nuevo apoyo el partido naranja "contribuye a blanquear a los que a su vez blanquean a ERC", aquéllos, ha apuntado, que aseguran que "volverán a hacerlo", en alusión a la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

Un día antes, el Partido Popular intentaba pasar página de la polémica de la semana pasada protagonizada por su portavoz.

En rueda de prensa en la sede nacional de la formación, tanto la vicesecretaria de Políticas Sociales. Cuca Gamarra, como la diputada y vicepresidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, defendieron la función de portavoz de Álvarez de Toledo.

Mientras Gamarra la definió como una "fantástica portavoz", Ana Pastor subrayó que "cuenta con el apoyo de todos sus compañeros".

El polémico intercambio de palabras entre Pablo Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo levantó ampollas en las filas conservadoras por lo que supuso de reventar la estrategia con la que el partido fue ese miércoles al pleno de la Cámara: poner contra las cuerdas al ministro del Interior por el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en el marco de las investigaciones por la concentración del 8M.

Uno de los dirigentes del PP que de forma más clara, y en público, verbalizó este malestar fue el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. "Ningún compañero de mi partido o de otros partidos de la oposición debe entrar al señuelo del Gobierno para crispar, provocar y perder los papeles", mantuvo el viernes pasado.