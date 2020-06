Iglesias acusa a Ayuso de cometer “probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas” en las residencias

Publicada el 04/06/2020 a las 18:12 Actualizada el 04/06/2020 a las 19:22

“La señora [Isabel Díaz] Ayuso”, presidenta de la Comunidad de Madrid, “hizo probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas” al ordenar que los ancianos con síntomas de coronavirus no fuesen atendidos en los hospitales durante los peores días de la pandemia. Eso “no lo digo yo”, subrayó el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sino el consejero de Servicios Sociales del Gobierno madrileño, Alberto Reyero. “Y ustedes tienen las desvergüenza de venir aquí a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso”.

Una vez más, Iglesias no rehuyó el cara a cara con la derecha y la extrema derecha, el PP y Vox, que este jueves en el Congreso intentaron un día más responsabilizarle de las miles de muertes de ancianos en las residencias de mayores de toda España a pesar de que se trata de centros bajo responsabilidad de las Comunidades Autónomas.

Durante una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso, el vicepresidente y líder de Unidas Podemos se centró en su réplica a la derecha en lo ocurrido en la Comunidad de Madrid, el epicentro de la pandemia y en cuyo gobierno comparten responsabilidades PP y Ciudadanos gracias precisamente al respaldo de Vox.

En respuesta a la portavoz ultra en la comisión, la diputada Reyes Romero, que dedicó íntegra su intervención a acusarle de lo ocurrido, Iglesias le dio la razón en una sola cosa: “Ha dicho usted algo que es complemente cierto: lo de las residencias es un escándalo”. Y, para corroborarlo, le leyó las declaraciones en las que el consejero de Servicios Sociales de Madrid hizo recientemente después de que infoLibre desvelase el documento que prueba las instrucciones que dictó el Gobierno de Ayuso para que no se trasladase a los hospitales a los ancianos con síntomas de la enfermedad. “Un Goberno que ustedes sostienen”, subrayó. El consejero en cuestión “calificó de inmoral, y puede que hasta ilegal, la orden del Gobierno de Ayuso de no trasladar ancianos de residencias a hospitales y lamentó que las órdenes se se distribuyeran en contra de su criterio”. Y “dijo estar absolutamente a favor de crear una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que analice la mortalidad en las residencias madrileñas durante la pandemia”.

“¿De quién es la responsabilidad”, se preguntó Iglesias en voz alta, si “había ordenes del gobierno que ustedes sostienen de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia?

El propio vicepresidente respondió detalladamente lz pregunta leyendo literalmente la orden del Gobierno por la que asumió el mando único. Una norma, aprobada al amparo del estado de alarma, que facultó “a la autoridad competente de la comunidad autónoma a intervenir los centros residenciales”. “¿Ustedes saben leer?”, preguntó de nuevo a las portavoces del PP y de Vox. Porque aunque “lo que hizo este Gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos”, “lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas y pudiendo intervenir las residencias privadas, el traslado de ancianos”. Y “ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso cuando el consejero de Políticas Sociales de la señora Ayuso está calificando ls actuación de su propio Gobierno como de posiblemente ilegal”, denunció. “En este asunto podían ustedes intentar ayudar, porque se ha hecho mucho daño”, remarcó.

“¿Qué pasó con las inspecciones”

Aquella orden, prosiguió el vicepresidente, sometió además los centros sociales “a la inspección de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. ¿Qué pasó con las inspecciones?”, volvió a preguntar. ¿O es que había muchos corruptos al mando de esas residencias? Efectivamente, qué poca vergüenza”, subrayó Iglesias repitiendo la expresión que en ese momento le dirían desde las bancadas de la derecha, porque lo la orden del Gobierno central también otorgó a “las autoridades competentes de cada comunidad autónoma a dictar las disposiciones necesarias para garantizar la eficacia de esta orden”.

Lo que hizo el Gobierno de España, defendió el vicepresidente, “fue aumentar las competencias de las comunidades, darles 300 millones para contratar personal para las residencias” y otorgarles la facultad de repartir equipos de protección personal en la residencias al mismo nivel que en los hospitales. “¿Y qué hizo la señora Ayuso? No los digo yo, lo dice su propio consejero, de Servicios Sociales: probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas. Y ustedes tienen las desvergüenza de venir qui a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso”, concluyó.

Iglesias denunció los 5.000 millones en recortes en materia de dependencia aplicados por el PP desde 2012 y recordó que el 75% de las residencias son privadas. “Algunas, efectivamente, en manos de corruptos y fondos buitre, algunos de los que aparecen en los papeles de la Gürtel”.

No obstante, remató, de lo que debería estar debatiendo el Congreso “no es solamente de la nefasta gestión de la Comunidad de Madrid, sino del fracaso de un modelo de residencias precarizado y privatizado. Quizá deberíamos estar hablando ”, reflexionó, “de parecernos un poquito más a los países nórdicos y apostar por un modelo de atención domiciliaria que es lo que haría falta”.

En su primera intervención, Iglesias ya había hecho referencia a las residencias. Y a la necesidad de abordar “las carencias estructurales que son las que han quedado al descubierto en toda su magnitud a raíz de la pandemia. Es necesario emprender medidas de fondo”.

Unas medidas, señaló, que deben partir de lo que era vicepresidente considera “un consenso transversal”: “Que las privatizaciones, la precariedad en la que trabajan quienes cuidan y los recortes de más de 5.000 millones de euros en el Sistema de Atención a la Dependencia acumulados desde 2012 han colocado a nuestros mayores en una situación de enorme vulnerabilidad”. Por lo que “la reconstrucción social y económica debe incorporar ese consenso y avanzar en la dirección de reconstruir un sistema de cuidados y atención a la dependencia público, de calidad y con profesionales que trabajen en condiciones dignas”.

En la misma sesión, y como ya había hecho el miércoles en el Pleno, Iglesias reprochó al PP su falta de “decoro patriótico” así elegir el papel de “oposición de cacerola, pancarta y provocación” . No obstante, prometió, no va a volverse a “equivocar” y no va a “entrar al trapo de sus provocaciones”. “No lo voy a hacer más”.

