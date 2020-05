infoLibre reproduce íntegro el Protocolo del Gobierno Ayuso que prohibió trasladar pacientes de residencias a hospitales

Publicada el 27/05/2020 a las 21:30 Actualizada el 27/05/2020 a las 21:36

"No les dieron otra alternativa que morir solos en las residencias". La frase es de Emilio Delgado, diputado de Mas Madrid en la Asamblea autonómica, pero resume perfectamente la posición que también transmitieron parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos tras conocer el documento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que fijó "criterios de exclusión" para no derivar a pacientes enfermos desde las residencias a los hospitales. La existencia del documento fue desvelada ayer por infoLibre.

La diputada socialista Purificación Causapié incidió en que el envío de dicho documento supone una "vulneración" de los "derechos fundamentales" de los mayores enfermos que hubiesen necesitado atención hospitalaria. Y Unidas Podemos anunció que preguntará en el Pleno de este jueves a Ayuso por la existencia de este Protocolo.

Por su parte, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado (Cs), indicó a preguntas de los periodistas que no le "constan" criterios de exclusión que discriminasen a mayores de los geriátricos. La Consejería de Políticas Sociales, que dirige su compañero de partido Alberto Reyero, fue mucho más claro cuando infoLibre preguntó por su versión sobre los diferentes Protocolos enviados por la Consejería de Sanidad a hospitales y residencias: "Ninguno de los documentos enviados cuenta con el visto bueno del consejero”.

El documento

Al final de esta noticia, los lectores pueden consultar el documento íntegro. Los detalles sobre los dos Protocolos –cada uno de ellos con varias versiones– distribuidos por Sanidad entre los centros socio-sanitarios de Madrid lo pueden encontrar en esta información publicada ayer.

Del Protocolo firmado por Carlos Mur, que en marzo era director de Coordinación Socio-Sanitaria de la Comunidad de Madrid y que fue destituido en mayo, existen tres versiones. En diversos medios se han publicado informaciones basadas en las versiones 1 y 3. Pero permanecía oculta la versión 2, que es la que desveló este miércoles infoLibre. Esta versión 2 es, precisamente, la que se refiere en términos más fríos y contundentes a la prohibición de trasladar a hospitales a pacientes de las residencias que estuvieran enfermos. Este periódico tiene pruebas documentales de que dicha versión fue enviada a varios hospitales y residencias de la Comunidad.

El documento fue firmado por Mur a las 16:37 horas del 20 de marzo. Tiene siete páginas, divididas en cinco apartados y tres anexos.

El eje central del Protocolo es establecer cómo se debe proceder ante la detección por parte del personal de una residencia “de un paciente con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda compatible con infección por Covid-19”. Y, en concreto, se establecen los criterios para prohibir el traslado de determinados pacientes desde los geriátricos hasta los hospitales. En el texto se utilizan expresiones literales como las siguientes: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". La instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".

El documento está firmado por Carlos Mur digitalmente, lo que en principio evita cualquier manipulación del mismo. No obstante, infoLibre pidió a una empresa experta en informática que analizara la firma y certificase que el documento no había sido modificado. El análisis concluyó que, efectivamente, “no ha habido modificaciones en el documento desde que se firmó”, que la identidad del firmante es “válida” y que todo el proceso de firma se había ejecutado correctamente. “El certicador especificó que se permite rellenar el formulario y firmar y comentar el documento, pero no realizar ningún otro cambio”, añade el análisis.

En las propiedades del pdf, además del nombre de su autor y de la fecha de creación, también aparece en el campo “Palabras clave” el siguiente texto: “Acta de Reunión”. Las palabras clave puede definirlas la persona que creó el documento en la aplicación de origen, como Word o InDesign, o la persona que creó el Pdf. El objetivo de incluir palabras clave suele ser la de facilitar la búsqueda de documentos específicos.

Entre las preguntas enviadas por infoLibre a la Consejería de Sanidad, el pasado lunes, figuraba la siguiente: “Los Protocolos firmados por Carlos Mur, ¿se pueden considerar actas de reuniones mantenidas entre altos cargos de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales?”. Fue una de las preguntas que el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero (PP) se negó a responder.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre