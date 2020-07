Sánchez pide "no bajar la guardia" y no dejarse "amenazar por el miedo": "Hay que recuperar la economía"

Asegura que el Gobierno trabaja por el futuro de Alcoa y pide a la Xunta que no lo utilice como arma electoral

Insta al PP a no poner "palos en las ruedas" en la negociación en la UE: "Si su posición triunfa, España pierde"

Publicada el 04/07/2020 a las 13:36 Actualizada el 04/07/2020 a las 14:12

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que no se puede "bajar la guardia" ante los rebrotes pero ha mandando un mensaje de tranquilidad a los españoles, a los que ha pedido que no se dejen "amenazar por el miedo". "Hay que recuperar la economía", ha sostenido, según recoge Europa Press.

En su segunda visita a Galicia tras la desescalada para participar en un acto electoral en apoyo a la candidatura del socialista Gonzalo Caballero a la Xunta, Sánchez ha asegurado que todas las instituciones están "mejor dotadas" para poder detectar los rebrotes.

"Por tanto, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos amenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que recuperar la economía y ser conscientes de que el Estado hoy está mucho mejor para luchar contra el virus", ha afirmado.

"Si la posición del PP triunfa, España pierde"

Sánchez también ha instado al Partido Popular a "arrimar el hombro" en Bruselas y a no poner "palos en las ruedas" en la negociación del fondo de recuperación europeo. El líder socialista ha asegurado que de esta crisis se debe salir con un "un Estado del Bienestar mucho más robusto".

"Si la posición del PP triunfa en Europa, España pierde", ha manifestado Sánchez, que ha pedido a los conservadores que "dejen de lado los intereses partidistas y echen una mano al Gobierno de España en la negociación", ha incidido.

Sánchez pide a la Xunta que no utilice Alcoa como arma electoral

Por otra parte, Sánchez ha destacado que el Gobierno y el Ministerio de Industria trabajan "codo con codo" para garantizar la solvencia y el futuro de las plantas de Alcoa y ha instado a la Xunta a no utilizar este asunto como "instrumento electoral". El líder del Ejecutivo se ha encontrado a su llegada al mitin en A Coruña con una manifestación de los trabajadores de la planta de Alu Ibérica de la ciudad, antigua Alcoa, por el anunciado despido de 534 trabajadores en San Cibrao (Lugo).

"Tenemos a los trabajadores legítimamente preocupados por su futuro inmediato y lo que le pido a la Xunta es que no utilice a Alcoa como un instrumento electoral", ha manifestado el presidente del Gobierno y líder del PSOE. En este sentido, tras subrayar que el Gobierno de España y el Ministerio de Industria trabajan por el futuro de Alcoa en Galicia y Asturias, ha apelado a "trabajar conjuntamente" para darle una respuesta a la industria.

Precisamente, al final del acto, los trabajadores han sido recibidos por Gonzalo Caballero, quien ha escuchado sus reivindicaciones.

Gonzalo Caballero erige a Galicia como su "causa"

Previamente, el secretario general de los socialistas gallegos y candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta ha reivindicado a Galicia como su "causa" y ha dicho que, de ser elegido, seguirá siendo un militante "díscolo" siempre que haya que defender "los intereses de los gallegos". Se trata de una alusión al término derivado de sus discrepancias con su tío y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

En un polideportivo con un aforo máximo permitido de 300 personas, para el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, Caballero se ha mostrado convencido de que "el cambio" es posible después del 12 de julio. "Galicia es mi causa, no escondo ni mi causa ni mi partido", ha dicho contraponiéndolo a la campaña del candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, con más presencia de su imagen que de las siglas populares.

"Para salir de esta crisis, hay que salir por la izquierda", ha insistido Caballero en una intervención en la que ha apelado a "concentrar todos los votos de progreso" para "frenar" a la derecha. Por ello, ha instado a "la mayoría social de progreso en Galicia" a dar "un paso al frente" para desbancar a un Feijóo "que miente y que recorta", ha añadido.