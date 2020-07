Calviño pierde la votación y el irlandés Donohoe será el nuevo presidente del Eurogrupo

Publicada el 09/07/2020 a las 19:29 Actualizada el 09/07/2020 a las 19:58

El ministro de Finanzas de Irlanda, Paschal Donohoe, ha ganado la votación que ha tenido lugar este jueves y será el nuevo presidente del Eurogrupo tras haber cosechado más apoyos que la española Nadia Calviño en la segunda votación, según informa Europa Press. Donohoe y Calviño han llegado a la segunda votación después de la retirada del ministro de Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, tras conocer los resultados de la primera.

Donohoe ha asegurado estar "profundamente agradecido" por haber sido elegido para el cargo y ha prometido trabajar para conseguir que la recuperación económica sea "justa e inclusiva" durante sus años de mandato. "Espero trabajar con todos mis colegas del Eurogrupo en los próximos años para garantizar una recuperación justa e inclusiva para todos mientras nos enfrentamos a los retos con determinación", ha escrito Donohoe en una primera reacción en la red social Twitter.

I am deeply honored to be elected as the new President of the #Eurogroup. I look forward to working with all of my Eurogroup colleagues in the years ahead to ensure a fair and inclusive recovery for all as we meet the challenges ahead with determination pic.twitter.com/9k8EQfWSJa — Paschal Donohoe (@Paschald) July 9, 2020

Donohoe se convertirá así en el cuarto presidente del Eurogrupo, un organismo informal creado en 1998 y con presidencias fijas desde que Jean-Claude Juncker asumiese el cargo en 2005. El luxemburgués fue sucedido más tarde por el holandés Jeroen Dijsselbloem (2013-2018) y el portugués Mário Centeno (2018-2020), que ya ha felicitado a su sucesor a través de Twitter.

La vicepresidenta española ha felicitado al vencedor en la misma red social en un mensaje en el que ha mostrado su confianza en "seguir trabajando juntos para asegurar una recuperación sólida que no deje a nadie atrás". A pesar de que Calviño estaba considerada como la favorita y contaba con el apoyo de las tres mayores economías de la moneda común (Alemania, Francia e Italia), finalmente ha sido superada por su colega irlandés, quien asumirá el puesto el próximo lunes 13 de julio y lo mantendrá durante los próximos dos años y medio, hasta diciembre de 2022.

Congratulations to @Paschald on his election as President of the #Eurogroup.



Looking forward to working together to ensure a robust recovery that leaves no one behind. — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) July 9, 2020

También el luxemburgués, Pierre Gramegna ha felicitado al nuevo presidente del Eurogrupo y le ha deseado "todo lo mejor" durante su mandato y ha mostrado su confianza en seguir trabajando juntos en el Eurogrupo.