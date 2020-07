Directo | Sánchez reclama "unidad" en España como en Europa y pide a la oposición que esté "a la altura"

Publicada el 29/07/2020 a las 08:51 Actualizada el 29/07/2020 a las 10:18

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles en el Congreso para dar detalles del fondo recuperación postcovid acordado en el último Consejo Europeo en un Pleno extraordinario con el que la Cámara Baja cerrará el curso político. Los presidentes tienen la obligación de comparecer ante el Pleno de la Cámara cada vez que participan en un Consejo Europeo, pero ésta será la primera vez que Sánchez comparezca por este asunto en lo que va de una legislatura, que arrancó el pasado mes de diciembre. Aunque la oposición ha reclamado su presencia en el Pleno después de las cumbres europeas de los últimos meses, Sánchez ha ido desatendiendo todas esas peticiones. En concreto, entre enero y marzo de este año, el Consejo se reunió dos ocasiones, una presencial y otra por video conferencia por la pandemia de coronavirus.

10.12. El PSOE indica que avisó a la Mesa de cuántos diputados acudirían al Congreso. El diputado socialista Rafael Simancas ha respondido a las críticas lanzadas por el PP y por Ciudadanos sobre el número de diputados del PSOE que han acudido a la Cámara Baja. Según ha asegurado en un apunte en Twitter, su grupo comunicó a la Mesa del Congreso —donde recuerda que el PP tiene dos miembros— "en tiempo y forma" su asistencia presencial. Además, ha añadido, el grupo popular "ha incumplido los acuerdos" en anteriores ocasiones. "Hoy también son más del 50%", ha sentenciado.

10.00. El PP también critica al PSOE por el aforo en el Congreso. Al igual que Ciudadanos, el PP ha criticado al PSOE por saltarse el acuerdo sanitario que limita la presencia de diputados en el hemiciclo del Congreso para evitar los riesgos de contagio por el coronavirus. "Sánchez necesitaba la claque al completo", ha denunciado la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo en su cuenta personal de Twitter.

09.55. Ciudadanos critica que el grupo parlamentario socialista haya acudido casi al completo. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha cargado este miércoles contra el PSOE por haber obviado las restricciones acordadas para evitar contagios por coronavirus al llenar su bancada del hemiciclo, una queja ante que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha admitido que reglamentariamente no puede prohibir la asistencia al Pleno de todas las señorías que deseen estar presentes. "No lo han cumplido seguramente para atronar con aplausos al presidente del Gobierno", ha criticado Bal, recalcando que de su formación sólo están presentes cinco de sus diez diputados y lanzando un aviso: "Difícilmente podremos hacer cumplir las normas a la gente si nosotros no las cumplimos cuando las aprobamos".

09.52. Sánchez critica la falta de voluntad de acuerdos en España. Sánchez ha hecho un llamamiento a la "unidad" a todas las fuerzas políticas para que estén "a la altura", para lograr en España acuerdos como el alcanzando en Europa. "Si un Gobierno neoliberal como el holandés ha podido entenderse con un Gobierno progresista de izquierdas español resulta difícil de explicar que entre partidos españoles que defienden los mismos intereses no sea posible un acuerdo", ha defendido durante su intervención inicial en el Pleno del Congreso para explicar los detalles del fondo recuperación postCovid acordado en el último Consejo Europeo.

09.42. Sánchez ha sido aplaudido por Vox. El presidente del Gobierno ha sido aplaudido este miércoles por los diputados de Vox en el Congreso cuando ha repasado el ascenso de los partidos de la ultraderecha en Europa, incluida España, desde el año 2008. "Se agradece que reconozcan que son ustedes la ultraderecha de este país", ha respondido el presidente con ironía. Pocos minutos después algunos diputados de Vox han reaccionado en redes sociales. "Ha sido todo un 'detalle' de Pedro Sánchez reconocer, por primera vez en esta legislatura, que hay una tercera fuerza política en la cámara —ha apuntado el diputado Víctor Sánchez del Real— y que sea el eje de su inicio de discurso, deja claro quién le hace oposición". Por su parte, la diputada Patricia Rueda ha apuntado que ultra significa "que actúa con radicalidad". "Y en eso tú eres el experto", ha reprochado a Sánchez replicando que los miembros de Vox son "implacables y muy trabajadores".

09.35. "Europa merece la pena". Sánchez ha recordado en la tribuna del hemiciclo de la Cámara Baja las distancias entre los países a la hora de alcanzar un acuerdo. "Yo mismo constaté que había una distancia en cuanto a los objetivos, radicalmente diferentes a los que proponíamos desde España", ha dicho. Sin embargo, ha asegurado, "Europa ha estado a la altura" a la hora de resolver las confrontaciones que impidieron alcanzar antes el acuerdo. "Hemos logrado realizar un Plan Marshall que nos ayuda a luchar contra la dura situación que vivimos", ha añadido.

09.24. "Hemos defendido los intereses de España". Sánchez ha asegurado ante la Cámara Baja que "los intereses de España" siempre estuvieron defendidos ante la Unión Europea. El Gobierno español, ha dicho, tuvo una actitud de "crítica constructiva" y mantuvo un papel "ambicioso, firme, proeuropeo y proactivo", ha afirmado.

09.21. El Grupo Socialista llena su bancada del Congreso pese a las restricciones y renuncia al voto telemático. El Grupo Socialista ha vuelto este miércoles casi al completo al hemiciclo del Congreso, pese a las restricciones impuestas por el covid-19, y ha renunciado a solicitar el voto telemático para sus diputados, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. El Congreso mantenía el acuerdo de ocupar sólo la mitad del Salón de Plenos, es decir, cada grupo podría estar representado presencialmente sólo al 50%. Si en semanas anteriores fue el PP el que se saltó ese pactó y ocupó en su bancada más espacio del acordado, en este ocasión ha sido el grupo mayoritario el que ha registrado casi un lleno total. Al igual que el banco azul reservado al Gobierno donde todos sus miembros ocupan sus asientos ataviados con mascarillas, como el resto de los presentes en la Cámara.

09.19. Sánchez explica cómo se logró el acuerdo europeo. Pedro Sánchez resume ante el hemiciclo cómo se alcanzó el acuerdo histórico que costó cuatro días de negociaciones alcanzar. Comenzaron en abril, ha recordado, cuando empezó a calar la idea de que el fondo debería ser "ambicioso". "De lo contrario no serviría de nada", ha dicho. "La posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones", ha asegurado, provocando los aplausos de su grupo.

09.10. Sánchez recuerda la crisis del año 2008. El líder del Ejecutivo ha querido recordar ante el Congreso de los Diputados que "hubo una crisis económica brutal en 2008, y Europa no supo dar una respuesta adecuada". "Solamente se abrieron heridas. Volvió el nacionalismo radical y la ultraderecha, ya que Europa se equivocó", ha lamentado.

08.00. Comparecencia de Sánchez y votación del dictamen sobre reactivación económica. En el orden del día, recogido en la página web de la Cámara Baja, se recoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la votación del texto del Dictamen sobre Reactivación Económica.