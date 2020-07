La jueza también suspende el tercer grado de Turull y Rull

Publicada el 30/07/2020 a las 20:29 Actualizada el 30/07/2020 a las 21:15

Los políticos de Junts per Catalunya Jordi Turull y Josep Rull.

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya ha acordado este jueves suspender el tercer grado del exconseller Jordi Turull a petición de la Fiscalía, como ha hecho también este mismo jueves en el caso del exconseller Josep Rull, según informa Europa Press.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que a última hora de este jueves se ha comunicado la decisión, a pesar de que en un primer momento la jueza solo ha notificado la Providencia relativa a Rull.

Con esta decisión, todos los presos del 1-O tienen suspendido el tercer grado excepto la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.

Para ellas, el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 ha rechazado la petición de la Fiscalía para suspender la semilibertad de forma urgente, y resolverá el asunto tras recibir el posicionamiento de las partes.

El martes, la misma jueza que ha tumbado el tercer grado de Rull y Turull también suspendió la semilibertad del expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn.

Rull y Turull tachan la suspensión del tercer grado de ignominia y escarmiento: "No nos torcerán"

Los exconsellers han tachado de ignominia y escarmiento esta suspensión de su tercer grado. Lo han dicho ante la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), antes de ingresar en el centro, donde se han dirigido primero a los manifestantes y luego a los medios para criticar la decisión de la juez.

Turull ha pedido a los manifestantes que "esto de aquí dentro tenga sentido" y que para ello vayan todos a la una y no aflojen porque, según él, la decisión va de venganza y sus reivindicaciones de libertad y de democracia. "Esto va de venganza, de escarmiento, lo han probado durante siglos, no se saldrán con la suya por mucho que intenten ir a por los que estamos aquí, de aquí a pocos días hacia Dolors (Bassa) y Carme (Forcadell), no lo conseguirán y esto depende de todos vosotros", ha señalado, después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña haya desestimado la petición de la Fiscalía para suspender el tercer grado a ambas.

En este sentido, Rull ha manifestado que hay un punto de luz porque dicho juzgado "ha decidido que la ley se tiene que cumplir tal y como la ley establece que se tiene que cumplir", y ha lamentado que la Fiscalía lo ataca todo sistemáticamente desde todos los frentes posibles, en sus palabras. "En un Estado pretendido democrático hay una Fiscalía que exige que renunciemos a nuestras ideas. Exige que hagamos un plan de lobotomía, para entendernos", ha subrayado, y ha dicho que no cambiarán sus ideas.

Para Rull es inaudito y una auténtica vergüenza que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de un partido según él pretendidamente progresista, y el Gobierno español, "permanezcan completamente indiferentes ante esta infamia en términos democráticos". Ha advertido de que ahora el problema lo tienen los independentistas pero que lo tendrá cualquier que se atreva a discrepar, porque "cuando las togas toman el control de todo sin ningún mecanismo de contrapoder democrático esto quiere decir el fin de la democracia".

También ha explicado que presentarán un recurso contra la suspensión de este tercer grado, pero ha lamentado que se sienten "absolutamente desamparados" y se ha preguntado ante quién pueden recurrir, ya que según él el Tribunal Supremo dice que se ha acabado el Estado de derecho y el Tribunal Constitucional no existe en términos de un tribunal de derechos y garantías. Rull ha asegurado que tienen claro que al final esto se decidirá en las urnas "cuando el pueblo libremente decida su futuro".