La Agencia Española del Medicamento da luz verde al primer ensayo clínico en España para el desarrollo de la vacuna

Publicada el 28/08/2020 a las 11:36 Actualizada el 28/08/2020 a las 12:55

España será uno de los tres países que acogerá el segundo ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la empresa belga Janssen, propiedad de la farmacéutica Johnson & Johnson. La realización del estudio, que ya se ha llevado a cabo en animales y en humanos en una primera fase, ha recibido este viernes el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Según ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este segundo ensayo clínico comenzará de forma inmediata con casi dos centenares de voluntarios. Y se prolongará durante varias semanas. "Es un orgullo poder participar en esto y es un reconocimiento a nuestra capacidad investigadora y sanitaria", ha apuntado Illa en una rueda de prensa conjunta en Moncloa con la ministra de Defensa, Margarita Robles. La participación de España, sin embargo, no le otorga ninguna ventaja a la hora de recibir dosis.

El segundo ensayo clínico es el relativo a la vacuna que está desarrollando desde hace meses la compañía Janssen, que si todo va bien espera poder ponerla en el mercado a finales de este año o comienzos de 2021. De momento, el proceso de investigación ya ha superado con éxito los ensayos preclínicos en animales y ahora se enfrenta a las pruebas en humanos. La primera de las tres fases de estos ensayos clínicos ya se realizó con más de un millar de voluntarios en Estados Unidos y Bélgica. Ahora, la compañía se mete de lleno en la segunda. Y para ella había elegido tres Estados europeos –España, Alemania y Países Bajos– con una muestra superior al medio millar de personas. Ahora, la AEMPS ha dado el visto bueno a la participación de nuestro país en esta fase de investigación.

Según ha explicado el ministro de Sanidad, en el estudio español está previsto que participen 190 personas. Todas ellas serán "voluntarias", "sanas" y de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años y mayores de 65 años. El reclutamiento está previsto "de forma inmediata". "Si no es hoy, la semana que viene", ha afirmado Illa. El ensayo clínico se llevará a cabo en tres centros concretos: los madrileños La Paz y La Princesa y el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. En concreto, se analizará las "diferentes dosis de antígeno" que hay que proporcionar para generar una "adecuada inmunidad", el número de dosis que hay que administrar y, en caso de que se requieran dos, el intervalo de administración que se requiere entre cada una de ellas.

La incorporación de todos estos voluntarios se hará, según ha señalado el titular de Sanidad, atendiendo a los "protocolos habituales", si bien no ha dado muchos más detalles sobre el proceso de selección. Tampoco se ha querido aventurar cuando se le ha cuestionado sobre el tiempo que tardarán en llegar los primeros resultados del ensayo clínico. "Lo más rápidamente posible pero con seguridad. Algunos meses o, al menos, un mes", se ha limitado a apuntar. Lo que sí que ha querido ha sido hacer un llamamiento a la tranquilidad. "Cuando se llega a una de estas fases, eso quiere decir que hay experiencia amplia en animales que muestra que la vacuna no induce reacciones adversas", ha apuntado, recordando también que los resultados fueron "óptimos" en la primera fase de ensayos clínicos.

Illa también ha afirmado que la Agencia Española de Medicamentos está en contacto "con investigadores y empresas" a la hora de "autorizar otros ensayos clínicos en nuestro país". El ministro se ha mostrado orgulloso por la participación de España en el "trabajo inmenso" que supone desarrollar una vacuna en un tiempo récord. "Es un reconocimiento a nuestra capacidad investigadora y sanitaria", ha aseverado. No obstante, la realización de este estudio en suelo español no implica ninguna ventaja para el país más allá de la "contribución en la generación de conocimiento". "No supone ninguna a la hora de obtener más dosis ni de que nos lleguen antes", ha señalado el titular de Sanidad.