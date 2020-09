La UE denuncia el "secuestro" de Kolesnikova y critica que la represión continúa en Bielorrusia

La Unión Europea ha asegurado este lunes que la detención y "secuestro" de, entre otros, la opositora bielorrusa Maria Kolesnikova, es "inaceptable" y muestra que la represión en Bielorrusia continúa, cuando se cumplen cinco semanas de movilizaciones ciudadanas contra el presidente Alexander Lukashenko.

"Las detenciones arbitrarias y secuestros por razones políticas en Bielorrusia, incluyendo las acciones brutales contra Andrei Yahorau, Irina Sukhiy y Maria Kolesnikova, son inaceptables", ha afirmado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comentario en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press.

Arbitrary arrests and kidnappings on political grounds in Belarus, including this morning's brutal actions against Andrei Yahorau, Irina Sukhiy & Maria Kalesnikova, are unacceptable. State authorities must stop intimidating citizens & violating their own laws and int. obligations