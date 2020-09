Sánchez, sobre la reunión con Ayuso: "Voy a la Puerta del Sol a ayudar, no a tutelar a nadie"

Publicada el 19/09/2020 a las 21:40 Actualizada el 19/09/2020 a las 23:29

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado durante una entrevista en La Sexta Noche que acudirá el lunes a la Puerta del Sol, sede del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, para la reunión con Isabel Díaz Ayuso a "ayudar". "No voy a sustituir a nadie. No voy a juzgar ni a tutelar a nadie. Voy a la Comunidad de Madrid a ayudar. Lo que quiero es, junto al Gobierno autonómico, ayudar a doblegar la curva", ha explicado el líder del Ejecutivo que se ha mostrado preocupado por los números actuales de la pandemia en Madrid, en particular, pero en toda España, en general.

Según ha explicado Sánchez, acude personalmente a la sede la Comunidad de Madrid porque cuando "existe un problema" en un territorio, "el presidente tiene que acercarse". "Tenemos que apartar la lucha partidista de la batalla contra el virus. Estamos hablando de un enemigo común", ha reconocido al tiempo que ha expuesto que el Gobierno pondrá a disposición de la región "todos los recursos" del Ejecutivo.

Desde el inicio de la pandemia estamos haciendo un esfuerzo por ayudar a todas las CC.AA. El Gobierno de España irá el lunes a la Puerta del Sol a apoyar y colaborar con la Comunidad de Madrid, poniendo a su disposición todos los recursos del Estado para doblegar unidos la curva. pic.twitter.com/JWOZoyzaMt — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2020

Preguntado sobre las medidas tomadas por el Gobierno de Ayuso para reducir los contagios, Sánchez ha asegurado que espera que "sean las correctas" y que "surtan efecto". Además, también ha transmitido un mensaje de "empatía" a los ciudadanos de las 37 áreas básicas de salud de Madrid que a partir del lunes van a tener restringida la movilidad. "Entiendo que haya intranquilidad", ha admitido el presidente que ha apuntado que "el Gobierno está empeñado en doblegar la curva".

Aunque ha argumentado que "el sistema está mucho más preparado" que durante la primera ola de la pandemia, no ha obviado que los datos "invitan a la preocupación". "Estamos mucho más preparados que en el mes de marzo", ha insistido y también ha explicado que está oleada es diferente es diferente a la hace seis meses: "La velocidad de crecimiento es mucho más lenta por el esfuerzo de las comunidades en detectar casos".

Somos testigos de una segunda ola en toda Europa, pero hoy estamos mucho mejor preparados. La cooperación entre Gobierno y CC.AA. es absoluta. Hemos de trasladar un mensaje de confianza, las autonomías están haciendo un gran trabajo y la ciudadanía debe seguir siendo responsable. pic.twitter.com/vbhmACyaL6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2020

Sobre la posibilidad de decretar nuevos confinamientos, Sánchez ha reconocido en La Sexta Noche que no contempla otro cierre total como el sufrido durante los meses de abril y mayo aunque ha matizado que "no podemos cerrar ninguna puerta". Asimismo, ha aprovechado para recordar que el estado de alarma "salvó a 450.000 personas". "Planteamos prorrogar el estado de alarma, pero hubo partidos y gobierno autonómicos que se negaron", ha admitido el presidente del Gobierno.

El Gobierno ha trabajado "codo con codo" con las comunidades

Preguntado sobre las críticas acerca de que el Ejecutivo lleva sin hacer nada desde el mes de julio, Sánchez ha explicado que la ciudadanía estaba "acostumbrada" a ver "ruedas de prensa diarias". "Cuando acaba este tipo de comunicación pública, puede dar la sensación de que el Gobierno no ha estado encima de los temas", ha admitido Sánchez que también ha asegurado que han estado trabajando "codo con codo" con las comunidades durante el verano.

Con respecto a la vacuna contra el coronavirus, Sánchez ha insistido en que esperan recibir las primeras dosis en diciembre. Esa fecha, ha dicho el presidente, "la están diciendo las farmacéuticas". Y también ha adelantado que no esperan una, "si no dos". "Y ya en enero, otras cinco", ha asegurado al tiempo que ha animado a que todos "nos vacunemos antes contra la gripe".

"Convencido" de que habrá acuerdo para prorrogar los ERTE

Ya en materia económica, Sánchez ha adelantado que está "convencido" que va haber acuerdo para prorrogar los ERTE y que el objetivo ahora mismo del Gobierno es "la recuperación económica y la creación de empleo". "Lo que tenemos que hacer es invertir y movilizar recursos", ha explicado el presidente que ha recordado que han movilizado "100.000 millones para defender la supervivencia de las empresas" y han habilitado "una línea de 40.000 millones a través del ICO para movilizar la inversión".

Sobre los Presupuestos, Sánchez ha apostado en La Sexta Noche por excluir los "vetos cruzados". Se ha preguntado que por que aprobar las cuentas públicas con 176 escaños, destacando que se ha excluido a Vox y al PP, pero el resto, lo que implica a Ciudadanos, los puede apoyar. "La situación es tan inédita que, ¿por qué no trabajar por un acuerdo inédito?", ha asegurado Sánchez que ha dejado claro que serán "progresistas", pero serán "unos Presupuestos de país". Preguntado si finalmente habrá nuevas cuentas, ha respondido que tiene que haberlas porque las vigentes se hicieron hace ya tres años: "Son las de 2017, son ya la Prehistoria".

La situación es tan inédita que resulta fundamental llegar a un acuerdo histórico para los PGE. Hay que excluir los vetos cruzados. Estamos trabajando en unos Presupuestos progresistas, que deben ser de país y contar con el mayor apoyo posible. La ciudadanía nos pide unidad. pic.twitter.com/r36hzOXbdr — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2020

El Gobierno de Sánchez no sólo tiene pendientes los Presupuestos, también tiene entre sus tareas pendientes la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente ha admitido que no se puede "tener al CGPJ en funciones" ya que España no se merece tener esta situación de "impasse y bloqueo" en plena pandemia. Por esto, ha pedido a Pablo Casado que "cumpla con la Constitución" y ayude a renovar el CGPJ: "La Constitución no se trocea. Se es constitucionalista a jornada completa, no a jornada parcial".

En un contexto tan difícil como el que atravesamos, España no merece este bloqueo. Necesitamos renovar las instituciones tal y como recoge nuestra Carta Magna. Quienes se proclaman constitucionalistas han de recordar que la Constitución se debe cumplir siempre y por completo. pic.twitter.com/eTBnUWsxrF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 19, 2020

El Gobierno de coalición está "bien de salud"

Con respecto al Gobierno de coalición, el presidente ha asegurado que está "bien de salud" y ha destacado "la lealtad de Unidas Podemos" durante la pandemia. "Para ser la primera experiencia de Gobierno que tienen, honestamente están cumpliendo con creces", ha admitido. Lo que ha declinado comentar es la "discusión fuerte" que, según desveló su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, mantuvieron ambos por no informarle de los planes del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España. Sánchez ha defendido que "hay que ser discreto": "Cervantes decía que la gracia está en la discreción".

Sánchez también ha abordado durante esta entrevista en La Sexta Noche las últimas noticias sobre la Operación Kitchen y ha argumentado que se trata de una "mala noticia" la imputación de Fernández Díaz. "No por el hecho de haber imputado a esta persona, es una mala noticia porque los hechos son extremadamente graves", ha reconocido.

Preguntado por Cataluña y la declaración de esta semana del president de la Generalitat, Quim Torra, Sánchez ha asegurado que "quien se empeña en judicializar el conflicto es el independentismo al no respetar la legalidad". Según el presidente del Gobierno, su inhabilitación "era absolutamente innecesaria si hubiera cumplido con la ley" y hubiera atendido a los requerimientos que se le estaban haciendo por parte de la Junta Electoral Central para que retirara de la fachada del Palau de la Generalitat una pancarta por la libertad de los presos del 1-O durante periodo electoral. A pesar de esto, ha matizado que "el Gobierno de España está comprometido con la vía del diálogo".

Sánchez también ha abordado durante esta entrevista las críticas por las vacaciones de Fernando Simón en Mallorca durante esta semana. "El doctor Simón es un servidor público que en estos meses solo se ha cogido una semana de vacaciones, y ahora esta semana de vacaciones. Tiene derecho, y además reconocido por ley, para coger una semana de oxígeno y de descanso", ha asegurado el presidente que ha apuntado que ha visto al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias trabajar "día y noche, y de lunes a domingo". Asimismo, también ha recordado que Simón no fue nombrado por su Gobierno, pero "hemos tenido una inmensa fortuna de tenerlo al frente del CCAES".