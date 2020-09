Publicada el 23/09/2020 a las 18:00 Actualizada el 23/09/2020 a las 18:19

La entrevista y, sobre todo, la sesión de fotos de Irene Montero en el número de octubre de Vanity Fairy ha revolucionado este miércoles el universo tuitero. La ministra de Igualdad habla en esta revista sobre feminismo, rumores de infidelidad, el acoso en su polémico chalet de Galapagar o cómo la maternidad ha cambiado su día a día y el de su pareja, el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, pero los focos en Twitter se han centrado en las marcas de ropa que usa (Maje, Pedro del Hierro, El Corte Inglés o Mango) y en haber concedido una entrevista a una publicación de moda en plena nueva ola de contagios en la Comunidad de Madrid, en particular, y en España, en general, mientras que la publicación de la publicación se ha llenado también de comentarios machistas.

No es la primera vez que le pasa algo similar a Irene Montero. A finales de agosto, la ministra ofreció una entrevista a la revista Diez Minutos con similares resultados en las redes sociales a los vividos este miércoles. En aquella ocasión, en Twitter, tal y como también recuerda su equipo en Vanity Fair, "la Preysler de Galapagar". "Nunca me hubiera imaginado esta reacción. Somos plurales y mi responsabilidad es acudir a los medios que me invitan, incluso si es para disentir con ellos. ¡Como si determinadas cosas que se le pueden criticar a la prensa del corazón no estuviesen en la supuesta prensa seria!", reconoce la también diputada de Unidas Podemos en Vanity Fair preguntada sobre aquella entrevista. Tras defender que, en aquella ocasión, muchos confundieron un reloj Rolex con un Swatch, Montero explica que ahora está descubriendo que "la moda no es siempre impostura, también es una forma de expresar cómo eres": "Como si ser progresista implicara pasar penurias. Precisamente lo que la izquierda defiende es un reparto más justo. El acceso a la belleza es un derecho".

En redes sociales, son muchos los que han defendido que Montero aparezca en las publicaciones que quiera, incluidas las de moda o del corazón. Sin embargo, otros tantos han censurado esta entrevista por considerarla inapropiada en medio de la pandemia. Entre ellos se encuentra el senador del PP, Rafael Hernando.

Se les veía venir: Los pijoprogres.



La hipocresía echa doctrina pic.twitter.com/CUsU3pQKVk September 23, 2020

Irene Montero posando en Vanity Fair, estrenando modelitos y ¿ácido hialurónico?, y alabando a Botín.



Seguro que la clase obrera se siente súper identificada, tía. pic.twitter.com/MT7WATiBeu September 22, 2020

Monedero comiendo en el italiano más caro de Madrid, Irene Montero posando en Vanity Fair y los que les votan en la calle dando la cara. No se tía. pic.twitter.com/LI8SC7DFnl — Mitch Bukanan. (@_Chule_74) September 23, 2020

La portada de Vanity Fair con Irene Montero y el retrato de los reyes de fondo es de lo más 15-M que he visto. A esta peña se le ha ido la pinza definitivamente. pic.twitter.com/UWsY4O3Mnw — Iñaki Errazkin (@Errazkin) September 22, 2020

Irene Montero: "El acceso a la belleza es un derecho” esto es, señora Ministra, lo que ahora mismo preocupa a todos los españoles. https://t.co/a5P7dwempj — Elena de Oro (@goldenhelen) September 23, 2020

Algunas de las críticas han estado orientadas al hecho de que la ministra no usara su propia ropa, si no que fuera la revista la que eligiera su vestuario para la sesión de fotos.

Maje, Mango, El Corte Inglés... Ya que os prestáis a hacer de modelos (gratis) podríais aprovechar para reivindicar/apostar marcas sostenibles y éticas que en teoría son mas coherentes con lo que supuestamente defendéis #pseudoizquierda #powerdressing pic.twitter.com/YVfWS7sfEs — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) September 23, 2020

Otros, en cambio, han recordado que otros políticos y cargos públicos también ha dado entrevistas similares a lo largo de estos meses sin generarse la misma polémica.

Almeida salió en mayo (estado de alarma) en Vanity Fair.

El mes pasado lo hizo Begoña Villacís.

Este mes sale Irene Montero y claro, debate nacional



Algunos nacen con la suerte de poder ocupar todos los espacios y los demás parece que tienen que pedir permiso.



Se van hartar — Lídia (@lidrubs) September 23, 2020

Es curioso que insulten y tachen de frívola a Irene Montero por dar una entrevista en Vanity Fair quienes defendieron esto pic.twitter.com/BElcOx1KhH — Mario (@PiedrafitaMario) September 23, 2020

La mayoría de las críticas a esta entrevista rezuman un clasismo despreciable ("de cajera a Vanity Fair, o sea, quédate en Vallecas, choni") y un machismo salvaje, como todo lo que tenga que ver con Irene Montero. https://t.co/jki3BUZ0XX — Bananas (@Betinaserrano) September 23, 2020

Pues yo creo que no es mala idea q Irene Montero pose en Vanity Fair.



Llegará a un público distinto con sus ideas. Al final toda tribuna es buena para hacer escuchar tu voz.



Y esto d q la gente de izquierda no tenga que ducharse o deba comer en comedor público es muy del 2000. pic.twitter.com/UCeKkF375E — #LoyalBraveTrue (@H3r3Us3r) September 23, 2020

Además de la polémica sobre su presencia en Diez Minutos, Irene Montero también habla sobre otros muchos temas en la entrevista con Vanity Fair. Sobre el acoso que ha sufrido ella y su familia a las puertas de su casa en Galapagar, la titular de Igualdad admite que es "lo que más le afectado": "Ahí operan una derecha y una ultraderecha que solo sobreviven a través del odio… Creen que amenaza su forma de vida, y no solo tratan de dañarnos personalmente, también quieren convencer a la gente de que está mal comprarte una casa con tu dinero e hipotecarte a 30 años". A pesar de ello, explica que no se arrepiente de la mudanza a esta localidad al norte de Madrid ya que dieron "ese paso" para proteger "a nuestra familia" y "lo ocurrido en los últimos dos años ha demostrado que teníamos razón".

También asegura que estas protestas a la puerta de su casa afectaron a su relación con Iglesias ya que "la pareja no es indiferente a las situaciones de tensión", pero matiza que "fortalece el proyecto común, porque te hace reflexionar sobre el sentido de permanecer juntos, el sentido de la familia y la importancia de los amigos". Sobre su relación con el vicepresidente, Montero desmiente los rumores sobre una supuesta infelidad de Iglesias: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho, como les ocurre a nuestros escoltas y a la gente que trabaja con nosotros". Con respecto a este tema, la ministra se declara "conservadora" en cuanto a las relaciones de pareja.

Preguntaad sobre su relación con la reina Letizia, Montero revela que "más allá de que yo sea republicana, me pareció una mujer inteligente, irónica, llevaba la reunión bien preparada y hablamos de temas que nos interesaban a las dos".