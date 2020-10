El juez de la Audiencia Nacional que investigaba el supuesto encargo de Corinna a Villarejo archiva la pieza

Publicada el 28/10/2020 a las 16:58 Actualizada el 28/10/2020 a las 16:59

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que instruye la macrocausa Tándem ha acordado este miércoles archivar la pieza separada en la que se investigaba un supuesto encargo de la examiga del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo para obtener información sobre una asistente española de la que sospechaba.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así a la solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción que pidió el sobreseimiento provisional de la pieza número 5, denominada Carol, al entender que "no existen elementos suficientes que permitan sostener la comisión de delitos de cohecho ni de descubrimiento de secretos en los dos supuestos encargos que constituyen el objeto de la presente investigación", informa Europa Press.

Esto ocurre después de que el juez García-Castellón recibiera el pasado mes de septiembre un oficio policial en el que se detallaba que Villarejo está jubilado desde el 22 de junio de 2016 y las grabaciones de la reunión donde se habría realizado el supuesto encargo son posteriores.

Además, también se apuntaba que tampoco consta que solicitara colaboración de otros funcionarios policiales ni que se efectuaran consultas en bases de datos policiales.

Reapertura de la causa

El juez García-Castellón acordó la reapertura de la investigación el pasado 27 de julio tras recibir diversos oficios policiales en los que se analiza el material intervenido en los domicilios de los investigados, y tras encontrar un archivo localizado en la casa del comisario de cuyo contenido se desprendía unos tratos previos entre Larsen y Villarejo.

Carol –por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana– fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había "datos" ni "documentaciones" que prueben las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.

La pieza versaba sobre supuestos encargos que Larsen habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, la ex amiga del Rey emérito relataba los supuestos negocios opacos del rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.

Tras tener constancia de nuevos datos sobre el supuesto encargo de obtener datos de la asistente de Larsen, el actual instructor de la causa decidió investigar sobre estos hechos para esclarecer si el encargo llegó a materializarse y si llegó a abonarse y por tanto se podría haber cometido un delito de cohecho.

No hay obtención ilícita de información

El juez explica en su auto que los investigadores sólo han podido constatar una sola búsqueda en la base policial sobre la asistente de la empresaria alemana en el periodo de tiempo comprendido entre el 7 de octubre de 2016 –fecha de las grabaciones– y 3 de noviembre de 2017 –día en el que se detuvo a Villarejo– y que la realizó la entrada en el fichero fue un funcionario de la Agencia Tributaria.

"En consecuencia, las consultas realizadas en estos ficheros permiten descartar cualquier acción encaminada a la obtención ilícita de información", indica el juez.

Por otra parte, explica, el oficio policial contiene una serie de extractos procedentes de la agenda de Villarejo, en donde se refieren diversas notas en la que aparece Larsen.

"De las entradas transcritas se podría inferir que se mantuvo el contacto entre el señor Villarejo y la señora Corinna Larsen, si bien es cierto que no se ha podido encontrar ninguna entrada que confirme que el día 8 (se desconoce de qué mes) se vieran de nuevo ambos, ni han aparecido más audios o grabaciones que constate que pudo haber nuevas citas y con qué finalidad", explica García-Castellón.

Por tanto, "pese a lo llamativo de las anotaciones, estas entradas no aportan elementos indiciarios relevantes para poder esclarecer las encomiendas objeto de investigación, no pudiendo configurarse como el soporte sobre el que sostener una nueva línea de investigación", continúa el instructor.

"Llegado a este punto no queda otra opción más que el archivo de la causa", dice el juez, ya que los indicios existentes "no permiten razonablemente sostener la imputación". No obstante, advierte de que se trata de un archivo provisional y que no puede descartarse que, si aparecen nuevos indicios "se procediera a una nueva reapertura", como ya ha ocurrido.