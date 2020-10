Al menos 14 personas han muerto --12 en Turquía, dos en Grecia-- y más de 400 han resultado heridas como consecuencia de un terremoto de magnitud preliminar 6,6 que ha provocado este viernes el colapso de edificios en la ciudad turca de Esmirna, en la región del Egeo (oeste del país) y sacudido varias islas del sureste de Grecia, según los últimos balances de las autoridades de ambos países recogidos por Europa Press.

El seísmo, registrado en torno a las 13.51 (hora peninsular española), ha derrumbado hasta el momento al menos una docena de edificios de Esmirna, de los cuales cuatro han quedado completamente destruidos en los distritos de Bornova y Bayrakli, según han podido confirmar el alcalde de la ciudad, Tunç Soyer, y el gobernador provincial, Yavuz Selim Kösger, al diario turco Haber.

Asimismo, el temblor ha generado un tsunami que ha afectado al interior de las costas de ambos países, como han podido registrar los propios residentes en las imágenes que circulan por las redes sociales.

El ministro del Interior, Suleyman Soylu, ha informado por su parte de daños menores en las provincias circundantes, incluidas Usak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydin y Mugla, según un comunicado recogido por el diario Hurriyet.

De momento se tiene constancia de 70 supervivientes en Turquía, entre ellos tres adolescentes, que han sido extraídos con vida de los escombros, según ha confirmado el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca. Los supervivientes han sido trasladados al hospital, con pronóstico reservado.

Según la Autoridad para la Gestión de Emergencias y Desastres (AFAD), el epicentro se ha registrado a unos 17 kilómetros de la costa de Esmirna, con un hipocentro a una profundidad de 16,5 kilómetros. Después del terremoto, se han registrado hasta 33 réplicas, 13 de las cuales han rebasado la magnitud 4, según la organización.

En su primera reacción al suceso, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha comunicado el total apoyo del Gobierno del país a los ciudadanos afectados por el seísmo. "Se han movilizado todas nuestras instituciones y ministerios", ha hecho saber en su cuenta de Twitter.

Grecia constata dos muertos y ofrece ayuda a Turquía

La sacudida también ha causado dos víctimas mortales en el sureste de Grecia, concretamente en la isla de Samos, a 13 kilómetros del epicentro del seísmo, donde han fallecido dos estudiantes aplastados por un muro, según han confirmado las autoridades a la emisora estatal ERT.

Además, se tiene constancia de otros ocho heridos en la isla, que están recibiendo atención médica en un hospital y una clínica de la zona.

Minutos después de la declaración del seísmo, el Gobierno griego ha ofrecido a Turquía toda su cooperación para ayudar en las labores de rescate, en un gesto de cooperación y buena voluntad tras semanas de disputas territoriales entre ambos países.

"Acabo de llamar al presidente Erdogan para ofrecerle mis condolencias por la trágica pérdida de vidas a causa del terremoto que ha azotado a nuestros dos países", ha hecho saber el primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, en su cuenta de Twitter.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.