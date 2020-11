Casado dice que las comunidades del PP legislarán contra aspectos de la ley educativa y Celaá le acusa de "llamar a una suerte de desobediencia"

Publicada el 23/11/2020 a las 10:56 Actualizada el 23/11/2020 a las 11:36

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este lunes que las cinco comunidades autónomas en las que gobierna el PP legislarán vía decreto para evitar que la reforma educativa, conocida como Ley Celaá, "socave la libertad de las familias" y para "poner a salvo la libertad educativa". Según ha subrayado, cuando hay en La Moncloa un Ejecutivo que es "malo para los intereses de las familias españolas", "el Estado autonómico es para estas situaciones".

En una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press, Casado ha afirmado que el PP acudió a la convocatoria de la plataforma Más Plurales a "ofrecer soluciones", ya que, según ha recalcado, la Ley Celaá "durará solo lo que dure este Gobierno" porque si llega al Palacio de la Moncloa la derogará.

"Hasta entonces, la recurriremos al Tribunal Constitucional, a Europa porque allí sí que se defiende la libertad y las comunidades autónomas en las que gobierna el PP van a legislar para evitar que esta ley socave la libertad de las familias y para poner a salvo la calidad educativa, también en la pública", ha manifestado.

Como ya hicieron las comunidades del PP con Zapatero

Al ser preguntado qué margen tiene una comunidad autónoma para legislar contra esa norma, Casado se ha referido a lo que ya ocurrió con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y ha recordado que las autonomías del PP impulsaron entonces distintas leyes en sus territorios.

Así, ha señalado que en la Comunidad de Madrid se aprobó una Ley de Autoridad del Profesorado, en Castilla y León se impulsó una ley de refuerzo de la educación rural y en Galicia "se blindó el trilingüísmo respetando la lengua cooficial" con el castellano y el inglés.

"Cuando nosotros defendemos el Estado Autonómico recuerdo que también es para estas situaciones. Cuando hay un Gobierno en La Moncloa que es malo para los intereses de las familias españolas, es bueno que las CCAA pueda gobernar otro partido", ha recalcado, para añadir que esto se está viendo tanto en materia educativa como en materia sanitaria con la pandemia.

Empezar ya a legislar para "blindar" la calidad educativa

Por eso, el presidente del PP ha avanzado que el "compromiso" del PP es "no esperar a que se apruebe la ley en febrero sino empezar a hacer decretos y leyes que blinden esa calidad educativa, no solo en la concertada sino también en la pública", ya que, según ha dicho, no se puede pasar de curso con suspensos. En su opinión, eso "acaba con la cultura del esfuerzo es negativo para todo el ámbito educativo".

Casado ha asegurado que en si hubiera podido llevar pancarta en la manifestación de este domingo pondría la palabra "libertad" porque se trata de defender la "libertad" de las familias para "elegir el colegio que quieren" para sus hijos y para elegir la educación concertada o poder seguir en la educación especial, así como para "poder ser educados en español", algo que, a su juicio, "no es mucho pedir".

Llamamiento a la "desobediencia"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha criticado este lunes al presidente de los conservadores por pretender que en las comunidades autónomas donde gobierna su formación no se aplique la ley.

"Sorprende que el líder de la oposición esté llamando a una suerte de desobediencia o de no hacer caso a lo que dice el parlamento, porque ésta es una ley respaldada por siete fuerzas políticas y aprobada con mayoría absoluta", ha recordado Celaá en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

La ministra no contempla que desde algunas comunidades autónomas con gobiernos conservadores puedan negarse a aplicar la reforma educativa. "No prevemos semejante cuestión", ha asegurado Celaá quien ha recordado que "se trata de una ley orgánica que incorpora más talento al conocimiento".

Asimismo, ha reprochado al PP que no haya apoyado ninguna de las leyes en materia de educación que han sido impulsadas por gobiernos socialistas y ha asegurado, al ser preguntada por la oportunidad de aprobar esta reforma en plena pandemia, que "la educación no puede esperar". Ha acusado, además, a los conservadores de que "se hayan autoexcluído" de la negociación de la reforma.

Celaá ha defendido la Lomloe y se ha mostrado convencida de que permitirá mejorar los resultados de los estudiantes españoles. "La pieza clave será la excelencia, que está bien afincada en el proyecto de ley pero con equidad para todos; seremos promotores de talento", ha indicado.

La ministra ha lamentado que la ley haya nacido rodeada de fake news y se ha referido en este sentido a las polémicas suscitadas en relación a la educación especial y la enseñanza concertada. Y ha asegurado que la acusaciones de pretender acabar con la educación concertada es "algo falaz".

Sí ha reconocido, no obstante, que uno de los objetivos de la ley es "retirar determinados excesos que han llevado a mejorar de manera absolutamente artificial a la educación concertada frente a la pública durante siete años". Asimismo, ha negado tener conocimiento de que los centros concertados estén impartiendo mayor número de clases presenciales en los cursos superiores de Secundaria que en los institutos públicos y, al respecto, ha admitido que "de ser así añadiría una razón más de que esta ley es necesaria".

"Si llegamos a la constatación objetiva y real con datos de que de que la concertada funciona mejor que la pública es una de las razones por las que es imprescindible, urgente y necesaria esta ley", ha insistido.

Para la ministra, la educación pública "está en un desequilibrio inmenso en relación a la concertada y habrá que corregir desequilibrios". Y ha defendido la necesidad de "actuar porque la distancia entre el sistema educativo español y los de su entorno empieza a ser sideral".

Críticas a la Conferencia Episcopal

Isabel Celaá ha admitido estar "sorprendida" por el apoyo de la Conferencia Episcopal a la movilizaciones contra le Lomloe. "Cuando se ve que la CEE apoya todas estas manifestaciones, la campaña de Mas Plurales, en un momento en que se está trabaja en una educación concertada no atacada y que se mantiene en la ley, que se está intentando equilibrar más a la educación pública, acogedora de una pluralidad ideológica y social, sorprende que se vinculen a esta campaña y a las tres fuerzas políticas que ya habíamos visto juntas antes y que terminaron en Colón".

En relación educación especial, ha asegurado que la disposición adicional cuarta de la ley dice "taxativamente cómo se va a mejorar los recursos ordinarios" para alumnos de necesidades especiales y ha aconsejado a las familias "leérsela". "Vamos a ver cuántos padres", ha respondido Celaá al ser preguntado por las quejas de las familias y ha explicado que los hay "que quieren llevar a sus hijos con discapacidad a un centro ordinario y muchas veces no pueden".

La titular de Educación ha vuelto a negar que se vayan a cerrar centro de educación especial "porque son necesarios en el sistema" pero ha admitido que, a partir de ahí, "la especulación es libre".

Sobre el plan de vacunación del gobierno y si los profesores deben ser consideración grupo prioritario, ha eludido pronunciarse a la espera de la aprobación mañana en el Consejo de Ministros. "Mañana decidiremos, no quiero pronunciarme al respecto", ha indicado Celaá.

Sí ha recordado, en cualquier caso, que la "escuela está funcionando muy bien gracias a los profesores que están identificando casos, lo cual está ayudando muchísimo al ministerio de Sanidad". Según sus datos, la incidencia den centros educativos ha ido entre un 0,99 y 1% "Vamos a ver necesidades del sistema y, desde luego, vacunaremos a todos los que podamos", ha afirmado.