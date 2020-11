Sánchez e Iglesias encauzan sus discrepancias sobre los desahucios y dan un paso más hacia la aprobación de los Presupuestos

Publicada el 24/11/2020 a las 06:00

Los dos socios del Gobierno de coalición, Partido Socialista y Unidas Podemos, parecen arrancar la semana política intentando hacer borrón y cuenta nueva. Intentando apartar todas las diferencias y acusaciones cruzadas que desde ambos sectores del Ejecutivo vertieron la semana pasada con las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado como telón de fondo. En el sector socialista cayó como un jarro de agua fría enterarse "por la prensa" de que el partido de Pablo Iglesias se había sumado a ERC y EH Bildu en una enmienda que reclama ampliar la prohibición de los desahucios y los cortes de suministros. Ahora, casi una semana después, en ambas formaciones admiten que la tensión ha bajado y que se va a trabajar para llegar a un acuerdo en materia de desahucios. Si no hay sorpresas de última hora, esto quedaría al margen de las cuentas públicas para 2021.

Los encargados de dar el primer empujón para el desbloqueo de esta crisis han sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), y el vicepresidente, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), en la reunión de coordinación que ambos suelen mantener los lunes, los llamados "maitines". En la cita, que se producía después de varios encontronazos entre miembros de ambas formaciones, el jefe del Ejecutivo habría manifestado su voluntad de que el tema se aborde para llegar a una solución en los próximos días.

Antes de conocerse que la enmienda había sido objeto de debate en el encuentro mantenido entre Sánchez e Iglesias, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anticipaba que el Partido Socialista iba a abordar la cuestión de los desahucios con su socio, pero en el marco del Gobierno, no en el de las cuentas públicas para 2021. La elección del Ejecutivo como foro de discusión de esta materia queda reforzada después de que los letrados del Congreso de los Diputados hayan mostrado sus reservas respecto al hecho de que esta enmienda esté dentro de lo que puede considerarse materia presupuestaria.

Fue al término de la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE cuando el secretario de Organización de los socialistas admitía que lo "conveniente" sería "extender" esa moratoria de los desahucios vinculada a la duración del estado de alarma. Y, además, ver cómo pueden acogerse otras personas que ya estaban en situación de "vulnerabilidad" previamente al estado de alarma.

"Cuanto antes y de la forma más ágil"

En este contexto, el partido morado estaría dispuesto a apartar su firma de la enmienda si la prórroga de prohibición de los desahucios se extiende hasta el fin del estado de alarma. Evitan hablar de plazos y de la fórmula legal: "Cuanto antes y de la forma más ágil", mantienen. La enmienda original, la firmada y registrada la semana pasada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu extendía la prohibición hasta el 31 de diciembre de 2022.

Sobre la fórmula, fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre mantienen que dar una solución a este asunto vía enmiendas de los grupos parlamentarios a los Presupuestos Generales del Estado está casi descartada en su totalidad, máxime tras la reacción de los letrados de la Cámara Baja. Todo apunta a que se recurriría a la vía del decreto, como ha ocurrido con las prórrogas que en los últimos meses se han ido aprobando sobre esta materia. La suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional vigente vence el 31 de enero de 2021.

Sobre los plazos, en Unidas Podemos creen que pese a que la negociación se desvincule de los Presupuestos, sería conveniente tenerlo cerrado cuanto antes. Siguen creyendo que el hecho de que esto sea una realidad mantiene a ERC y EH Bildu en el bloque que puede dar luz verde a los Presupuestos. El 3 de diciembre se votarán las enmiendas a las cuentas que los grupos parlamentarios hayan decidido mantener vivas.

Mientras, en el sector socialista del Gobierno recuerdan que el decreto vigente da cobertura todo el mes de enero y que ya se ha demostrado que hay "agenda y sensibilidad" hacia este tema en las tres prórrogas sucesivas que se han producido.

"Escuece un poco que desde sectores de Unidas Podemos se intente vender siempre la idea de que nos tuercen el brazo, nos presionan... cuando los gestos nos avalan", lamenta un diputado socialista en conversación con infoLibre.

No lo ven igual en el partido morado, desde el que mantienen que Sánchez y los suyos han rectificado y ya empiezan a ver con buenos ojos cuestiones que no estaban dispuestos a acordar a finales de septiembre cuando Sánchez e Iglesias negociaron las bases para los Presupuestos.

"Cordialidad" y "lealtad"

En la reunión mantenida este lunes entre Iglesias y Sánchez se habló, además del tema de los desahucios, de las cuestiones que van este martes al Consejo de Ministros –la nueva LeCrim–. Las polémicas de la semana pasada entre los sectores de PSOE y Unidas Podemos fueron debatidas "desde la cordialidad y la lealtad".

De forma paralela, los partidos empiezan ya a tomar posiciones de cara a la votación final de los Presupuestos. Este lunes, EH Bildu propuso a la militancia que sus diputados en el Congreso apoyen el proyecto de las cuentas públicas para 2021 y convocó una asamblea extraordinaria para el próximo jueves para ratificar o no esta decisión, que desvinculó del acercamiento de los presos de ETA. Su pretensión es "defender los derechos de la gente" y evitar que "la derechona gobierne".

@ArnaldoOtegi: «La derecha quiere una contrarreforma autoritaria, incluso @CiudadanosCs, que gobierna con PP y Vox en diversas comunidades».



Esto es lo que hay que evitar, porque eso es bueno para Euskal Herria y para la ciudadanía del Estado.#JendeaBabesteko pic.twitter.com/pAKSoUwZJ4 — EH Bildu (@ehbildu) November 23, 2020

Ya antes del debate de totalidad de los Presupuestos, el coordinador general de la formación abertzale, Arnaldo Otegi, avanzaba que su formación estaba muy cerca de dar el 'sí' a las cuentas públicas. Este nuevo movimiento de ahora se produce días después de que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) informase de que estaba cerca de dar su voto a favor al haber arrancado al Gobierno la renuncia al impuesto del diésel, un logro que, a su vez, le ponía por delante de Ciudadanos al ser esta una reivindicación clásica del partido de Inés Arrimadas.

Cs, cada vez más lejos

Este lunes, la líder de Cs admitió que ve cada vez "menos probable" que su partido vaya a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Arrimadas lamentó que se esté imponiendo el "ala radical" del Gobierno.

Una vez más, insistió en rueda de prensa en que si el Ejecutivo quiere el respaldo de los diez diputados de Cs, las cuentas deben contemplar lo que denominan las "líneas naranjas", tanto presupuestarias como de "freno" a las "cacicadas" del separatismo, informa Europa Press.

❗️ Si el Gobierno quiere el apoyo de Cs para los presupuestos, estos tendrán que contener las #LíneasNaranjas.



@InesArrimadas "Si mañana se votaran las cuentas, votaríamos que no" #ActualidadCs



❌Seguiremos trabajando aunque Sánchez se inclina cada vez más por el radicalismo. pic.twitter.com/zlxRp0mfvz — Ciudadanos (@CiudadanosCs) November 23, 2020

Según sostuvo, si los Presupuestos se votaran mañana, su partido votaría que 'no'. Pero garantizó que continuarán trabajando. "Nosotros no somos como los señores de Vox, que no han presentado siquiera enmiendas y que se dedican a hacer vídeos. Nosotros no somos ni instagramers ni youtubers", criticó.

Este diario ya ha avanzado que el Gobierno ve cómo el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos se aleja a medida que pasan los días.