Vox enmarca en "bromas" y "memes" los chats de la XIX del Aire donde se defiende "fusilar a 26 millones de hijos de puta"

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se negó este miércoles a condenar el contenido del chat de exmilitares desvelado por infoLibre en el que algunos de los participantes intercambian afirmaciones en las que defienden el asesinato político como "No queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta" o que “Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”. Según él, se trata de contenido privado y que no tiene por qué reflejar el pensamiento de quienes escriben.

En todo caso, Espinosa de los Monteros dijo desconocer si alguno de los participantes en el chat es miembro de Vox y aseguró que el audio de Santiago Abascal saludando y gritando ¡Viva España! que uno de los exmilitares compartió con sus compañeros no fue grabado expresamente pwra ese fin. No obstante, la secretaria general de los diputados ultras, Macarena Olona, aseguró unas horas antes en el Pleno del Congreso que los militares retirados que escribieron esas frases son de los suyos: “Es una manifestación en favor de la unidad de España y, como tal, por supuesto que es nuestra gente”, proclamó.

Espinosa de los Monteros redujo el juicio que las opiniones de los exmilitares merecen a Vox a que “no hay que revelar chats privados. Y ya está”. “Lo que opinamos es que nos e deben revelar chats privados”, remarcó cuando fue repreguntado. ¿No los va a condenar?, preguntó un periodista. “Claro que no, son chats privados. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro: si digo que no quiero que se conozca lo que digan chats privados no me voy a poner a juzgar lo que digan chats privados”.

Ese chat, sí subrayó el portavoz de Vox, “nos es completamente ajeno. Es un chat de militares entre los que no se cuenta ningún miembro, ningún diputado, ningún afiliado que sepamos de Vox. Y por lo tanto”, puntualizó, “no tenemos ningún conocimiento de lo que sucede en ese chat”. “No tenemos nada que ver”, insistió.

El audio de Abascal

Y el audio de Santiago Abascal que compartió en él uno de los participantes en el foro digital es, según Espinosa de los Monteros, un audio genérico que su líder grabó hace meses y que desde entonces “ha corrido por miles de chats en toda España”.

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de Vox aseguró, textualmente, que “en los chat privados se dicen cosas que no representan la realidad de lo que la gente piensa”. En su razonamiento, defendió que “uno es responsable de lo que escribe y es responsable de lo que dice en público”. Pero “lo que diga en sus chats privados y a sus amigos no es responsabildad de uno mismo”.

Tratando de hacer una analogía, Espinosa de los Monteros aseguró que “nunca diría que [el diputado socialista] Odón Elorza es un pederasta porque tenga amigos pederastas. Nunca diría que abusa de menores porque tenga amigos que han abusado de menores. A lo mejor en sus chats, que no conocemos, se dicen cosas así”.