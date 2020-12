EH Bildu destaca la necesidad de "tumbar" un régimen en el que militares franquistas "se autoerijan en valedores del orden"

Publicada el 07/12/2020 a las 14:03 Actualizada el 07/12/2020 a las 14:20

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha afirmado que está "muy de acuerdo" con el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en que hay que tumbar un régimen "que hace que señores que entraron en el ejército en tiempos de franquismo se autoerijan en valedores del orden establecido", en relación a las expresiones vertidas en el chat La XIX del Aire, formado por altos mandos del Ejército retirado desveladas por infoLibre. "Es una de las consecuencias de un régimen, el del 78, que no hemos alabado nunca", ha añadido.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Matute ha negado que les hayan perjudicado las palabras del secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, que aseguró que van a Madrid "a tumbar el régimen" y que, a su juicio, han sido "malinterpretadas".

"Si cuando Arkaitz Rodríguez dice que vamos a tumbar el régimen y para mí el régimen son las declaraciones de ruido de sables oxidados de militares retirados en chats o en declaraciones, yo estoy muy de acuerdo con él, ese es el régimen que tenemos que tumbar, un régimen que hace que señores que entraron en el ejército en tiempos de franquismo se autoerijan en valedores del orden establecido, es una de las consecuencias de un régimen, el del 78, que no hemos alabado nunca y no lo vamos a hacer ahora", ha agregado.

Según ha apuntado, es un régimen de "continuidad, en muchos casos del franquismo" y en otros de "blanqueamiento de estructuras franquistas que les han permitido seguir ostentando niveles de poder y presión en lo que tenía que ser una democracia liberada de todo sesgo autoritario".

"Que hay quien quiere utilizar las palabras de Arkaitz Rodríguez para situar una línea de controversia o división dentro de EH Bildu, seguramente en política es legítimo pero no me genera ninguna contradicción, también hay declaraciones mías en el Congreso diciendo que hay que acabar con el régimen del 78, y esa posición de EH Bildu la mantenemos todos y cada uno de los que integramos EH Bildu, no estamos de acuerdo con el régimen del 78", ha manifestado.

Sobre el papel de EH Bildu en la política española, Matute ha recordado que ya dijeron que esa política iba a venir marcada en los próximos años por el independentismo de izquierda, no solo el vasco, y que, durante la campaña, trasladaron que "podía poner y quitar gobiernos".

En este sentido, ha recordado que también anunciaron que iban a ser "un dique de contención" contra las políticas de derechas y de extrema derecha e iban a hacer todo lo que estuviera en su mano para que "no tocaran el poder".

Para ello, según ha explicado, lo que hay que hacer es que el Gobierno que dice que "quiere hacer cosas diferentes" y avanzar a un restablecimiento de derechos y libertades "arrebatados" se vaya "imponiendo" y eso es lo que han "posibilitado" con sus votos a los PGE.

Prespuestos Generales del Estado

Sobre la negociación de los PGE, ha señalado que ha sido "atípica" porque están acostumbrados a procesos de negociación "más francos y sinceros" y ha sido todo "como un laberinto en el que te intercambias papeles que tienen que ser contrastados, consultados, evaluados y aprobados por distintos ministerios para que luego lleguen las respuestas". No obstante, ha afirmado que, pese a eso, han sabido "jugar en ese escenario" y posibilitar políticas que "busquen el bien común".

Matute no ha querido entrar a cuál ha sido el papel de Pablo Iglesias en esa negociación y ha indicado que han negociado con el Gobierno "y con los interlocutores que ha decidido". Ha añadido que Iglesias ha sido uno de ellos pero "ha habido más", también ministros que pertenecen al PSOE.

El diputado de EH Bildu ha negado que el Ejecutivo les filtrara las enmiendas del PNV antes de que se hicieran públicas. Ha añadido que pueden tener la sospecha de que las suyas "pudieron ser pasadas a otros" porque enmiendas que habían hecho "de la noche a la mañana" se ven incrementadas "en una cantidad pequeña pero con el mismo destino" da "a pensar lo contrario".

"Por poner un ejemplo, si presentamos una enmienda de cinco millones para el soterramiento de un paso a nivel en un barrio de Bilbao y, al día siguiente, te encuentras con una enmienda, que lo que dice cinco es seis y me la aceptas a mí, se puede entender que han cogido como base la tuya para aumentarla un poco más y apuntarse el tanto otros pero, como no lo sé y no tengo pruebas, no lo voy a decir", ha añadido.

Matute ha afirmado que EH Bildu va a apoyar "cualquier reclamación que sea buena para los ciudadanos de Euskal Herria la presente quien la presente". "Nosotros no vamos allí a una competencia desleal con nadie, sino a arrimar el hombro para conseguir cosas para nuestra ciudadanía", ha asegurado.

El diputado de EH Bildu ha querido lanzar un mensaje "muy claro" a la gente y es que no necesitan "pelear con nadie para ser el socio preferente de nadie", sino que quieren ser "la opción preferente de los vascos".

Matute ha indicado que, a partir de ahora, la relación con el Gobierno va a ser de "interlocución" que es un "avance" porque se la han "negado durante algún tiempo" y ha señalado que seguirán siendo exigentes en la defensa de recuperación de derechos y ha precisado que la posición sobre derogar la reforma laboral es "evidente" y su apuesta por una agenda democratizadora "clara".

Casa Real y acercamiento de presos

Ante el hecho de que hayan dado el sí a unos Presupuestos que también prevén aumentar casi un 7% el presupuesto de la Casa Real, ha afirmado que sus bases avalaron, con más de un 91%, apoyar esos PGE y, dentro de ellos, hay partidas que "no les gustan ni les agradan". "Ya hemos dicho que esos presupuestos no eran los nuestros", ha indicado Matute, que ha señalado que si hubieran "tumbado algún capítulo", habría "caído todo el libro" y no se habría cumplido el mandato de su militancia.

Ante la información de que el rey emérito ha intentado regularizar su situación financiera con Hacienda, cree que es "una intentona más –no es la primera y no será la última– de blanquear en algo la imagen de una persona que se ha demostrado que utilizó su posición, inviolable por otra parte, para favorecer sus intereses personales y particulares y no tanto para representar con la mayor de las dignidades al reino que ostentaba".

"Lo que creemos es que no tuviera que existir la figura del rey, que los Borbones no tendrían que ser sino una familia más", ha afirmado Matute, que espera que el rey emérito rinda cuentas ante cualquier tribunal "como cualquier ciudadano".

Cuestionado por los acercamientos de presos que se han producido durante estos días en los que se plantaba el apoyo de EH Bildu a los PGE, ha asegurado que los acercamientos se vienen realizando "desde hace más de un año" por parte del Gobierno y que son para "cumplir su propia legislación penitenciaria". Ha indicado que no tendría sentido que se paralizaran porque haya un "contexto de debate político".

Preguntado por si están cómodos apoyando a un Gobierno donde el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, recomienda al líder de EH Bildu que deje la política, ha afirmado que ese partido tiene a algún miembro que "se ha convertido en musa de la extrema derecha como Felipe González" y esas son "sus contradicciones". Ha añadido que no le preocupa y ha afirmado que las decisiones EH Bildu "las toman las mujeres y hombres de EH Bildu".

Respecto a si les gustaría participar en la renovación del CGPJ, ha asegurado que no les ha llegado ese planteamiento "en ningún caso" y, cuando les llegue, lo valorarán. A su juicio, lo que está ocurriendo es una evidencia de que "los aparatos de Justicia están al servicio de la política" y "no hay una lógica separación de poderes".