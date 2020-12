Publicada el 16/12/2020 a las 08:40 Actualizada el 16/12/2020 a las 10:50

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles a los españoles desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados que no bajen la guardia, que extremen las medidas de protección frente al covid-19 en un contexto en el que han empeorado los datos de contagio y a las puertas de las celebraciones navideñas. "No tiremos todo por la borda. Depende de nosotros que no haya una tercera ola en el país", reclamó. Por su parte, anunció, el Gobierno abre la puerta a "endurecer" el plan de Navidad aprobado hace unas semanas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, órgano en el que están presentes el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Un plan que, entre otras cuestiones, restringe la movilidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, permite cenas de hasta 10 personas y ubica el toque de queda en la 1.30.

"Si no bajamos la guardia estaremos doblegando esta segunda ola también", sentenció.

El jefe del Ejecutivo, que compareció para rendir cuentas sobre el estado de alarma en vigor —que estará vigente, en principio, hasta el 9 de mayo— y las decisiones tomadas en los últimos consejos europeos, también muy marcados por la crisis sanitaria y los fondos que la UE ha dispuesto para que los países miembros hagan frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

Sánchez defendió que en el estado de alarma que pretende hacer frente a esta segunda ola de la pandemia está funcionando la "cogobernanza" con las comunidades autónomas. En esta ocasión, son las regiones la autoridad delegada y no el Gobierno central, como ocurrió en los estados de alarma de la primera ola. El presidente apoyó su tesis en que se ha pasado de una incidencia acumulada de contagios de más de 500 a por debajo de 200. Pero evitó triunfalismos. Dijo que "nadie está libre del repunte y no podemos bajar la guardia". Y recordó qua países como Alemania, que han tenido "una gestión muy eficaz" están viendo ahora cómo se disparan las cifras de fallecidos.

"Mi solidaridad y respeto hacia los gobiernos europeos que hoy tienen tasas de incidencia más altas que la nuestra. Todos los gobiernos debemos ser humildes", dijo mientras se agitaba la bancada de la derecha.

Respecto a la vacuna, el presidente recordó que podría haber cambios en el calendario y adelantarse a finales de diciembre si así lo acaba aprobando la Agencia Europea del Medicamento. Señaló que en la primera etapa podrían ser vacunados 2,5 millones de españoles y que se espera que en los meses de mayo y junio haya entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.

"Estamos listos y preparados. Quedan meses duros, pero ni el derrotismo ni el negacionismo servirán para alcanzar nuestros objetivos en los próximos meses", añadió el jefe del Ejecutivo en una comparecencia en la que puso en valor el amplio apoyo parlamentario con el que salieron adelante los Presupuestos y cómo esto garantiza una legislatura larga.