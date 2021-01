El Gobierno recuerda a Ayuso y Almeida que la zona catastrófica no limpia las calles, bloqueadas seis días después

Publicada el 15/01/2021 a las 06:00

La tensión entre el Gobierno y el Partido Popular a cuenta de la gestión de los efectos del temporal Filomena tampoco se acerca al deshielo. Mientras los conservadores hacen bandera política de la petición al Ejecutivo de que declare a la ciudad y la región como zonas afectadas gravemente por emergencia de protección civil (figura conocida anteriormente como "zona catastrófica"), desde Moncloa responden que todo se estudiará y que las decisiones llegarán a su tiempo. Que la prioridad ahora debe ser recuperar la movilidad en la Comunidad y en las calles de la capital. Y que esto, que está en sus manos, no se arregla con ninguna de las iniciativas que demandan al Consejo de Ministros, encaminadas a dotar de fondos económicos para paliar los efectos de la gran nevada.

A diferencia de los días previos, el Gobierno central no ofreció este jueves la rueda de prensa ministerial para dar cuenta de las actuaciones del Ejecutivo en lo relacionado con el temporal. El presidente, Pedro Sánchez, visitó junto al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el Centro de Regulación de Circulación en la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Fue después de este acto, en una entrevista al programa Al Rojo Vivo (laSexta), cuando Ábalos fijó como prioridad la limpieza de las calles. Seis días después de que empezara a nevar muchas calles continúan intransitables.

Ábalos asegura que lo urgente es recuperar la movilidad y que la declaración de zona catastrófica "no resuelve el problema" https://t.co/VfhLFzw0Yi — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) January 14, 2021

"Tenemos que limpiar caídas de árboles, nieve y hacer posible la movilidad y esto no tiene nada que ver con la zona catastrófica, eso es la compensación económica de los daños. Ahora la zona catastrófica no resuelve el problema que tenemos", sostuvo el titular de Transportes. Una idea en la que volvería a insistir a lo largo de su intervención en televisión: "Ahora la zona catastrófica no resuelve el problema que tenemos. El problema es posibilitar la movilidad de peatones, vehículos privados y servicios públicos y la declaración de zona catastrófica no va a arreglar eso".

El propio consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio (PP), informó de que de 2.557 centros educativos, 1.754 requieren que se limpien las vías públicas de acceso de nieve y hielo, según el recuento de los datos enviados por los directores a su departamento. Este panorama complica mucho que los alumnos vuelvan a las clases el lunes, como se planteó inicialmente.

Ábalos ofrece quitanieves al alcalde

El ministro llegó a ofrecer al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, incrementar la ayuda de quitanieves a la ciudad, una vez que muchas de estas máquinas ya se han podido retirar de las carreteras del Estado.

En todo caso, no cerró la puerta a que el Consejo de Ministros dé luz verde a esa declaración. "Ahora se plantea esa solicitud, y está bien, y el Gobierno la va a estudiar con la sensibilidad que merece la cuestión, porque los daños no solo en Madrid, han sido muy importantes", dijo. "El procedimiento está objetivado, no puede ser arbitrario ni caprichoso, sino que exige recoger una serie de requisitos y por tanto someterse dentro de la norma. La sensibilidad la tenemos y ahora vamos a ver si esa evaluación se ajusta a los criterios normativos que permiten esa declaración, que no sólo afecta a Madrid", añadió.

De momento, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad defienden que lo que ha ocurrido estos días en sus territorios encaja en lo que contempla la ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. A efectos de esta ley se considera "emergencia de protección civil" a una "situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe" y "catástrofe" a la "situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad".

Martínez-Almeida calcula los daños: 1.398 millones

El consistorio lleva la delantera a la Comunidad en lo que tiene que ver con esta petición al Gobierno. Este mismo jueves, la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid aprobó solicitar al Ejecutivo central la solicitud para que declare la capital zona afectada gravemente por una emergencia. La decisión lleva el aval de todos los grupos parlamentarios con presencia en el Pleno municipal.

"En esta ciudad cayeron 1.250.000 kilos de nieve en 30 horas, 22,3 millones de metros cúbicos de nieve. Implica poner una fila de camiones desde Madrid a Bruselas, y aún así, 120 kilómetros más. Se ha producido una catástrofe en la ciudad de Madrid con grave afección a bienes y la actividad económica", dijo el regidor en rueda de prensa, según informa Europa Press. Martínez-Almeida demandó "celeridad" al Gobierno para que las ayudas puedan gestionarse cuanto antes.

El Gobierno municipal cifra en 1.398 millones de euros los daños causados por el temporal Filomena. Una cantidad provisional y que ha sido calculada "en función de daños a la actividad económica y también daños a infraestructuras y bienes al Ayuntamiento".

En el caso de la Comunidad de Madrid, la petición formal no se trasladará hasta el próximo miércoles, cuando así lo acuerde el Consejo de Gobierno. No obstante, Isabel Díaz Ayuso anunció que la solicitud de declaración de zona afectada será para el conjunto de la región. Según explicó, todos los consejeros están evaluando los daños en cada una de sus competencias, y ya son ocho los municipios que han pedido la declaración de zona catastrófica.

El hecho de que comunidad no vaya a aprobar esta petición hasta el Consejo de Gobierno del miércoles impide que el Consejo de Ministros del martes que viene tome una decisión motivada por una demanda del gobierno regional.

El PP pone el foco de sus críticas en el ministro de Transportes

De forma paralela, el principal partido de la oposición volcó gran parte de sus críticas sobre el ministro Ábalos. Los conservadores exigieron al titular de Transportes que "asuma su responsabilidad ante el absoluto caos" al que está sumiendo al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El portavoz de Transportes del Grupo Parlamentario Popular, Andrés Lorite, recordó su petición para que Ábalos comparezca en el Congreso y dé "las explicaciones oportunas ante el desastre que ha vivido, y lo sigue haciendo, el aeropuerto de Madrid por su nefasta gestión del temporal de nieve y frío Filomena". 90 vuelos de los 350 diarios que se realizan en Barajas durante la pandemia, y Ábalos diciendo que el aeropuerto ya está al 70% de su operativa...#MinistroFake https://t.co/nnxh6qlLqT — Andrés Lorite (@AndresLorite) January 14, 2021 El PP ve lo ocurrido en el aeropuerto como el "fruto de la mala planificación y la falta de previsión del Gobierno de Sánchez ante el temporal Filomena". "No es normal que no haya habido capacidad de respuesta para limpiar las pistas de la nieve que cayó durante el pasado fin de semana ni se haya reforzado el plan invernal", señala Lorite. A ojos de los conservadores, el ministro, "aparte de insultar y descalificar a otras formaciones políticas no ha hecho nada más durante estos días a la vista de su nefasta gestión en el aeropuerto".