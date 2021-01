Iglesias denuncia una "democracia limitada" por las "trabas" de "ricos y poderosos": "Es duro pero es la puñetera verdad"

Publicada el 18/01/2021 a las 09:00 Actualizada el 18/01/2021 a las 09:23

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que al estar dentro del Ejecutivo se ha dado cuenta que las presiones de poderes económicos y sus brazos mediáticos son "enormes" y eso habla en cierta manera de "una democracia limitada" por sectores que ponen muchas "trabas" a la "voluntad" que la gente ha expresado en las urnas. "Lo fundamental es que estar en el Gobierno no es estar en el poder. Nosotros tenemos obligación de aplicar programa de Gobierno, nos faltan muchas cosas por aplicar y hay cosas que se tenían que aplicar ya y no se han hecho", ha apuntado para aseverar que seguirá diciendo las verdades aunque sean "incómodas".

Durante una entrevista al programa Salvados de La Sexta, recogida por Europa Press, también se ha reafirmado en su convicción de que hay personas que mandan más que diputados y ministros, al decir que "dueños de bancos y grandes empresas tienen más poder que él y no les ha votado nadie". "Ningún rico o poderoso está dispuesto está dispuesto a aceptar fácilmente una decisión, por muy democrática que sea, si afecta a su riqueza y su poder (...). Es duro pero es la puñetera verdad", ha apostillado.

Iglesias ha destacado que recurren "presiones mediáticas" para que pueda haber avances sociales, como ocurrió con la regulación del precio del alquiler y lograr que en dos meses se desarrolle mediante la nueva ley de vivienda. "No paramos de presionar (...) Si no tienes competencia, lo que puedes hacer es básicamente presionar. De mí no depende la UME ni puedo obligar a Ayuso a que haga lo que tendría que hacer", ha explicado.

Por otro lado, ha subrayado que los miembros del Gobierno reciben presiones y que, en el caso de Unidas Podemos, se desplegaron desde el sindicato de inquilinos para que se llevara a cabo el decreto antidesahucios. Pero también ha dicho que las patronales inmobiliarias también las realiza y que no solamente deslizan presiones "sino que incluso" les "pueden llegar a convencer".

"A veces puede ocurrir que tú estés hablando con un ministro que no solamente está hablando en base a las presiones que tiene, sino que hace suyos los argumentos de la patronales inmobiliarias", ha añadido.

No apoyará la reforma de pensiones de Escrivá

Iglesias ha asegurado que la lealtad de su formación está en el "acuerdo de gobierno" y ha asegurado que en ningún caso apoyarán la reforma de las pensiones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Sobre la propuesta de cambiar el cómputo de las pensiones de 25 a 35 años, Iglesias ha augurado que no cree que llegue al Parlamento pero que, si ocurre, serán "leales" con el acuerdo de gobierno, que pauta explícitamente que el Gobierno trabajará para aumentar el poder adquisitivo de las pensiones.

De todas formas, ha subrayado que en este aspecto "van a convencer" a su socio de Gobierno porque, en este aspecto, hay sectores del PSOE que comparten que es "recortar las pensiones es inaceptable", para destacar también que tampoco hay "mayoría parlamentaria" para ello.

"Recorte inaceptable"

También ha deslizado que Escrivá ha elaborado esta propuesta porque "le han dado la instrucción de hacerlo" y que revalorizar las pensiones es una "línea roja" del acuerdo de gobierno, no solo para Unidas Podemos, pues el pacto es "taxativo".

"Unidas Podemos no va a votar a favor de ningún recorte de las pensiones en España y eso es lealtad al acuerdo de gobierno", ha enfatizado Iglesias para dejar claro que esto no supone una crisis en el Gobierno, pues quien plantee algo fuera del pacto firmado "está siendo desleal a un contrato con la ciudadanía".

A su vez y en relación a la subida histórica de la electricidad, ha indicado que a Unidas Podemos le gustaría tener una empresa pública de energía para competir con el oligopolio de las eléctricas, pero es conscientes de que el PSOE "no quiere" y que no puede exigírselo a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.

Por tanto, sí va a reivindicar que los beneficios 'caídos del cielo' se supriman porque son una "tomadura de pelo indecente". De este modo, el vicepresidente segundo ha dicho que el Ejecutivo se tendrá que "poner las pilas" para, al menos, cumplir este acuerdo y cree que la negociación con Ribera dará sus frutos para ejecutar este compromiso.

Nacionalizar eléctricas es legal: solo hace falta voluntad política

Además, ha reivindicado que es posible nacionalizar las eléctricas con el actual marco constitucional y ha recordado que el Gobierno que encabezó el PP lo hizo en el caso del rescate de Bankia. Por tanto, a su juicio es una medida perfectamente legal y que solo se requiere "voluntad política" para ello.

Iglesias ha criticado también que España sea el país con "menos empresas públicas de Europa" y se ha preguntado "si Francia es comunista" por disponer de empresas públicas.

"A veces hay que presionar en el Gobierno para que las cosas salgan", ha dicho el líder de Podemos, para enfatizar después que esas tensiones en ocasiones son "condición necesaria" para que se cumpla lo pactado, pues en caso contrario les pueden poner "la cara roja". De este modo, tampoco renuncia a convencer al PSOE para que se actualice al alza el salario mínimo interprofesional.

Sobre la situación de la Cañada Real y los cortes de suministro eléctrico que padecen las familias que viven en esta zona desde hace tres meses, el vicepresidente de Derechos Sociales ha aseverado que "no paran de intentar" una solución para estas personas pero que es "difícil" con las competencias que tiene Unidas Podemos dentro del Ejecutivo.

"Hemos pedido a la Comunidad de Madrid, casi por favor, que al menos solicite la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hemos hablado con Naturgy (...)", ha desgranado Iglesias para incidir también que las competencias en servicios sociales están transferidas y que el Ejecutivo aporta los recursos para que desplieguen estas actuaciones.

Blanqueo al fascismo

El vicepresidente segundo del Gobierno ha asegurado que comparar el asalto al Capitolio de Estados Unidos con las protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y concentraciones como Rodea el Congreso durante el 15M es "banalizar el fascismo" de forma "repugnante".

"Comparar lo que hacía la PAH, que lo máximo que hizo fue ir a casa de un político un día, con intervención enormemente contundente por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con lo que han hecho a mi familia, que siguen yendo todos los días desde hace prácticamente un año es banalizar el fascismo. Comparar a neonazis con familias afectadas por los desahucios es banalizar el fascismo, del mismo modo que los que han pretendido comparar el asalto violento al Capitolio con que hubiera una concentración de centenares de manifestantes, con la policía que evitó que se acercaran al Congreso, es banalizar al fascismo", ha subrayado.

Iglesias ha indicado en relación a las concentraciones frente a su casa que es una situación que "no desea a nadie", pero que no va a ir de "víctima".

También ha dicho que "asume las reglas del juego" por estar en la política y está convencido de que por ello a sus hijos les va a tocar "situaciones desagradables".

Preguntado sobre si EH Bildu debe condenar los ongi etorri (homenajes a miembros de ETA), Iglesias ha respondido que sí dado que estos actos no contribuyen a normalizar la situación en el País Vasco.

Pero a renglón seguido, ha destacado que diputados de esta formación han acudido recientemente a un homenajes al exministro Ernest Lluch (asesinado por la banda terrorista) en el Congreso y han manifestado solidaridad con víctimas de ETA. En consecuencia, sería "injusto negar" que se han dado pasos en esa dirección por parte de la izquierda abertzale.

Sabe cómo es su socio de Gobierno

Además, ha indicado que está seguro de que la primera opción del PSOE para gobernar siempre fue Ciudadanos, algo que "no han ocultado" y por el que no hace "reproche moral alguno".

"Yo sé quien es mi socio de gobierno. Podemos hacer muchas cosas buenas para España, pero no se me olvida cuáles son sus preferencias, que tenemos diferencias muy amplias" ha desgranado para añadir que es algo normal, puesto que los grandes debates en este país están en el seno del Ejecutivo.

Y es que Iglesias ha reivindicado que la discusión, el debate e incluso las tensiones son positivas porque permiten conseguir cosas y cumplir el programa de gobierno pactado