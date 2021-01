Almeida defiende la vacunación de "quienes dirigen la nación" y Arrimadas asegura que "no podemos tener políticos que roben vacunas"

Publicada el 24/01/2021 a las 13:50 Actualizada el 24/01/2021 a las 13:51

Discrepancias entre PP y Ciudadanos sobre las autoridades que se están vacunando antes de tiempo contra el covid-19. Tras la dimisión este sábado del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado a favor de que tanto la cúpula militar como el Gobierno central se vacunen "cuanto antes" para que España no se quede "descabeza en un momento crucial". Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera que no y que dimitir "es lo que debería hacer cualquier político o responsable público que se salte la cola".

"Estamos en una situación de crisis seamos realistas. Quienes dirigen la nación, quienes tienen esa responsabilidad de tomar decisiones a futuro, me parece muy lógico y muy razonable que se vacunen", ha respondido Almeida ante las preguntas de los periodistas por el actual JEMAD. Sobre la figura de Villarroya ha destacado que tiene todo su "respeto y admiración". "Me parece un extraordinario profesional y desde luego le deseo lo mejor", ha zanjado el regidor y también portavoz nacional del PP.

No obstante, el alcalde madrileño ha diferenciado entre los "muchos casos de políticos" que "no deberían" haber recibido la dosis -quienes "deberían asumir responsabilidades políticas-, frente a aquellos que "tienen que dirigir la nación en un momento crucial". Asimismo, ha puesto el foco en que es un "número insignificante de vacunas" y no se estaría privando a ninguna persona de su dosis por inmunizar a los directores de "instituciones determinantes".

Por su parte, Arrimadas ha visto con buenos ojos la dimisión del JEMAD y ha pedido a todos los partidos este domingo desde Sabadell que se comprometan a apartar a cargos que avancen su vacunación. "No podemos tener políticos que roben dinero o que roben vacunas", ha asegurado la líder de Ciudadanos.

En un tuit el sábado, Arrimadas ya dejó claro que la dimisión el general Villarroya "es lo que debe hacer cualquier responsable público que se vacune antes de tiempo". "Muchos políticos de PSOE, PP y nacionalistas que lo han hecho aún siguen en su puesto", ha criticado.