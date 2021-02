Directo | AstraZeneca entregará nueve millones de dosis adicionales a la UE en las próximas semanas y deja en la mitad lo pactado inicialmente

Comienza febrero y continúa la batalla por las vacunas entre la UE y AstraZeneca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que la farmacéutica entregará nueve millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas. En total, por tanto, la cifra de dosis para el trimestre se sitúa en 40 millones, que es apenas la mitad de lo que esperaba recibir la UE por su parte. En paralelo, continúan las restricciones para frenar la tercera ola, que ha dejado el mes de enero como uno de los peores de toda la pandemia.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este lunes:

08.15. Advierten de que los ataques contra la ciencia rivalizan con el covid-19 como una amenaza para la salud pública. Un nuevo ensayo, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Biology', el doctor Peter Hotez, experto en vacunas y enfermedades infecciosas, advierte de que los ataques contra la ciencia rivalizan con el covid-19 como una amenaza para la salud pública y explica cómo Estados Unidos permitió que la pandemia se descontrolara. "Este año de covid-19 expuso nuestras vulnerabilidades a las amenazas pandémicas, pero también cómo una marea creciente de anti-ciencia puede expandir dramáticamente su impacto devastador. Estamos aprendiendo una dura realidad de que la anti-ciencia puede representar una amenaza casi tan grande como el propio virus". Durante la mayor parte de la pandemia, Estados Unidos ha liderado el mundo en casos y muertes porque "la Casa Blanca y su grupo de trabajo sobre el coronavirus, y el famoso presidente mismo, organizaron una campaña de desinformación".

07.15. México estudia la posible aparición de una cepa mexicana del coronavirus. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, ha detallado este domingo durante una conferencia de prensa que las autoridades están investigando si las mutaciones halladas en cuatro casos de coronavirus de Jalisco suponen una nueva cepa y, de ser así, qué características tendría. López Ridaura ha explicado que las autoridades están en contacto con la Universidad de Guadalajara para evaluar si la mutación podría tener un peso epidemiológico, tal y como recoge el diario local Milenio. "Lo que se debe definir es qué características tiene, si esta cepa tiene algo diferente y la prioridad es buscar si son más virulentas, si la enfermedad es más grave, requiere un estudio serio", ha puntualizado.

07.10. Una treintena de municipios andaluces sale del cierre perimetral al bajar su tasa de incidencia. Un total de 31 municipios andaluces ha salido a las 0,00 horas de este lunes, 1 de febrero, de la situación de cierre perimetral que les afectaba desde el 17 de enero al reducir su tasa de incidencia de 500 casos de covid-19 por 100.000 habitantes en 14 días. Así lo acordaron los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias, que se reunieron el pasado viernes, 29 de enero, presididos por los delegados de Salud y Familias, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación, según informó la Junta en un comunicado.

07.00. AstraZeneca entregará nueve millones de dosis adicionales a la UE en las próximas semanas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que la farmacéutica AstraZeneca entregará nueve millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus en las próximas semanas. "Paso adelante en vacunas. AstraZeneca entregará nueve millones de dosis adicionales en el primer trimestre (40 millones en total) en comparación con la oferta de la semana pasada y comenzará las entregas una semana antes de lo previsto", ha apuntado Von der Leyen en Twitter. "La empresa además ampliará su capacidad de fabricación en Europa", ha añadido. La cifra total de 40 millones de dosis en el trimestre es apenas la mitad de lo que esperaba recibir la UE de la farmacéutica sueco-británica. Von der Leyen ha mantenido este domingo conversaciones con directivos de siete farmacéuticas con las que la UE ha suscrito contratos de suministro. "La pandemia ha subrayado que la capacidad de fabricación es un factor que limita. Es esencial afrontar estos desafíos", ha apuntado Von der Leyen en un comunicado publicado tras los contactos.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.