Casado rompe su silencio sobre Bárcenas presumiendo de la "absoluta ejemplaridad" de su partido: "Ese PP ya no existe"

Publicada el 05/02/2021 a las 09:40 Actualizada el 05/02/2021 a las 10:00

El líder del PP, Pablo Casado, ha presumido este viernes de la "absoluta ejemplaridad" que practica su partido y se ha desvinculado por completo del extesorero Luis Bárcenas y de cuestiones que son de "hace 20 años". De hecho, ha proclamado que "ese PP ya no existe". "Lo que puedo decir es que ahora mismo el PP no tolera ninguna práctica irregular y los españoles pueden confiar en la absoluta ejemplaridad de este partido. El resto de partidos no puede decir lo mismo", ha proclamado Casado en una entrevista en la Cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

Tras asegurar que no tiene "credibilidad" la confesión de una persona presa como Bárcenas, que además "ha cambiado de versión diez veces en los últimos diez años", ha recalcado que a él le eligieron en primarias para "pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido" y ha recalcado que así lo está "cumpliendo" desde entonces.

Además, Casado ha señalado que el PP tiene "ciertas sospechas" de que este asunto surja en campaña electoral de las catalanas y que "lo cocine la Fiscalía", que "depende" de Pedro Sánchez, coincidiendo con un momento en que el Ejecutivo tiene "problemas de reputación". Asimismo, y tras las críticas al PP de la vicepresidenta Carmen Calvo por Bárcenas, ha recordado el caso de los ERE y ha subrayado que el PSOE no puede dar "lecciones". "Que me den lecciones a mí, que la regeneración es total. Nosotros no lo vamos a admitir", ha asegurado el presidente conservador que ha apuntado que no le va a "temblar el pulso con alguien que haya hecho algo irregular en mi partido".

Es la primera vez que Casado se pronuncia sobre esto, justo dos días después de conocerse que el extesorero del PP Luis Bárcenas había remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que Mariano Rajoy destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja b del partido "sin saber" que él conservaba una copia.