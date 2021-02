Cierre de campaña del 14F: Sánchez pide "romper el cordón sanitario" del independentismo a Illa votándole

Publicada el 12/02/2021 a las 20:29 Actualizada el 12/02/2021 a las 21:23

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes el voto para el candidato del PSC, Salvador Illa, para "romper el cordón sanitario" que los independentistas han puesto a los socialistas firmando un documento en el que se comprometen a no llegar a acuerdos con ellos sea cual sea el resultado electoral del 14 de febrero.

En el cierre de campaña de los socialistas junto a Illa, la presidenta del Senado, Pilar Llop y la número 2 de la candidatura, Eva Granados, Sánchez ha calificado el acuerdo firmado por los independentistas de "pacto del miedo, la foto de colón del independentismo".

"Vale la pena leer ese papel, porque no hay una sola razón, no hay un solo argumento positivo. Lo único que dice es 'No. Nunca. Jamás de los jamases pactaremos con Salvador Illa y con el partido socialista'. Esa es su propuesta para Cataluña: odio eterno", ha zanjado.

El candidato socialista ha pedido a los ciudadanos que le voten este domingo para que Catalunya tenga un presidente que "se sitúe a la altura del cargo" y que sea capaz de llegar a grandes acuerdos transversales.

"No nos podemos permitir el lujo de seguir cuatro años más con un gobierno que no asume sus responsabilidades", y ha dicho que Catalunya se merece un gobierno estable y sensato que ponga por delante de todo los problemas reales de la gente.

Ha asegurado que, si es presidente, su agenda será la de la política real, que será dialogante con el Gobierno central, honorará los valores del catalanismo, el federalismo y el europeísmo, y que la salud y la educación serán sus prioridades, además de la recuperación económica.

Junqueras pide no rendirse e ir a votar: "Nosotros no nos hemos rendido en la cárcel"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha llamado este viernes a la movilización el domingo en las elecciones del 14 de febrero para lograr una victoria de ERC: "Si nosotros no nos hemos rendido en la cárcel, menos os tenéis que rendir vosotros ante una urna. Porque la urna son nuestra arma, nuestra herramienta y nuestro instrumento".

Lo ha dicho en el mitin de final de campaña en las Cotxeres de Sants de Barcelona ante unas 200 personas –el acto con más asistencia–, en el que ha intervenido la plana mayor del partido, como su líder, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Marta Vilalta y Roger Torrent, y los presos republicanos del 1-O, como Carme Forcadell, Dolors Bassa y Raül Romeva, además de otros miembros de ERC.

"Os ruego que no os equivoquéis de voto este 14 de febrero. Porque, si os equivocáis de voto, retrasaréis esta esperanza, este futuro y esta república", y ha apelado a repetir las victorias electorales de ERC de los años 30.

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, ha llamado a una victoria "histórica" de los republicanos para que no haya alternativa a un Govern independentista y de izquierdas presidido por ERC.

Aragonès ha insistido en la posibilidad de que Illa aspire a los votos de Vox para ser investido –aunque el socialista lo ha negado– y ha defendido que la manera de evitarlo es que no sumen: "¿Cómo no podrán hacerlo? Pues que nuestra victoria sea tan rotunda, tan amplia, tan contundente y tan histórica que no haya alternativa y que la única opción sea un Govern republicano de izquierdas e independentista presidido por ERC".

También ha reprochado a Illa que quiera pasar página del proceso independentista, ya que cree que Cataluña todavía tiene que escribir muchas más páginas hasta su independencia: "Aquí, señor Illa, no se ha terminado nada. Aquí todo continúa y este pueblo continuará su lucha por la libertad. No nos detendrán los del 155, no lo hicieron con el golpe de estado del 155, y tampoco lo harán en las urnas este domingo".

Puigdemont pide evitar un tripartito o un Govern de PSC "con apoyo de Vox"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado este viernes a votar por Junts en las elecciones del 14 de febrero para evitar un tripartito o un Govern de PSC "con el apoyo de Vox, por activa o por pasiva".

Así lo ha manifestado en el mitin final de Junts, que han celebrado en el IDEAL Centre d'Arts Digital de Barcelona, en el que también ha intervenido la candidata a las elecciones, Laura Borràs; el secretario general del partido, Jordi Sànchez, y el resto de presos de Junts,; exconsellers como Lluís Puig, Toni Comín y Meritxell Borràs, y los cabezas de lista de las demarcaciones.

Tras reiterar que estas elecciones están entre Borràs o el candidato del PSC a las elecciones, Salvador Illa, ha criticado que los socialistas afirmen que quieren gobernar para todos los catalanes: "¿Para que catalanes quiere gobernar Illa? Será para los que no ha enviado a la prisión y la exilio, ni a los juzgados".

Por su parte, Borràs, ha reclamado este viernes la importancia de llenar las urnas el 14 de febrero para enviar un mensaje al mundo de que el independentismo "no se rinde".

"Una victoria independentista que no se rinde es el mensaje más contundente que podemos enviar a España, a la UE y al mundo. Tenemos que hacernos sentir en el mundo y abrir una nueva etapa que permita culminar el proyecto de país y la independencia", ha pedido.

Por eso, se ha dirigido a los indecisos, a los enfadados y a los decepcionados, para que acudan a votar para hacer posible una victoria clara de Junts, un partido que ha recibido ataques "desde el odio, el extremismo ideológico, el cinismo, el resentimiento y la deslealtad" porque sus rivales saben que son el enemigo a batir en las elecciones.

También ha pedido que no se pierda ningún voto por la independencia para evitar la victoria "del PSOE del 155", tras recordar que en las anteriores elecciones de 2017 ganó Cs.

Casado dice que Vox quiere sacar a España de la Constitución como Puigdemont

El presidente del PP, Pablo Casado, ha cargado contra Vox este viernes en el acto de cierre de campaña de las elecciones catalanas, cuestionando si la formación de Santiago Abascal "quiere sacar a España de la Constitución y de la Unión Europea".

En el acto, en Barcelona, Casado ha criticado la ideología antieuropeísta de ciertos eurodiputados de Vox y ha comparado su posición con la del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: "¡Es exactamente lo mismo que pide Puigdemont! Por eso comparten grupo parlamentario, los flamencos que defienden a Puigdemont son los socios de Vox en el Parlamento Europeo y eso no lo queremos".

Casado ha asegurado que para defender la libertad, es necesario hacerlo con "proyectos que defiendan la libertad", y se ha definido como más próximo a los postulados de la canciller alemana Angela Merkel que a los de la líder del Frente Nacional francés Marine Le Pen.

Arrimadas apela al voto de los que se sienten "abandonados" por PSC y PP

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido el voto para superar cuatro años más de proceso independentista y ha apelado concretamente a los votantes socialistas y populares: "Si te sentiste abandonado por los Gobiernos del PP y el PSOE en Madrid, vota Cs. Si te sentiste defraudado por Montilla y Maragall, vota Cs. Si quieres un partido que lo cambie todo, vota Cs".

En el acto telemático de cierre de campaña de Cs este viernes en Barcelona, Arrimadas se ha referido a todos aquellos electores que no quieren "multas lingüísticas" en Cataluña y que quieren bajar los impuestos y ayudar a las pymes y autónomos.

Para Arrimadas, si Cs gana el 14F se destapará por primera vez la corrupción en Cataluña: "No quiero ni la del 3% ni la del PSOE ni PP, ni la de los nuevos partidos. Necesitamos corrupción 0 y tolerancia 0 con la corrupción".

Chacón pide el voto para que la CUP "no vuelva a vetar" un Govern

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha pedido este viernes el voto para que "un partido antisistema no vuelva a vetar el futuro Govern de Cataluña", en referencia a la CUP, y ha defendido el talante dialogante y negociador de su formación.

"Las encuestas nos sitúan dentro del Parlament y confirman lo que venimos diciendo desde hace días: estaremos dentro", ha asegurado durante el acto final de campaña en el Recinte Modernista de Sant Pau, en Barcelona.

Se ha desmarcado del modelo que propone la CUP: "Nos diferencia su menosprecio a los sectores y al territorio. Es un partido del bloqueo, de las nacionalizaciones y las okupaciones ilegales".

En la misma línea, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado que el PDeCAT "se la ha jugado por la independencia, contra la represión y contra el 155 igual que otros que están en formaciones de tipo soberanista".

"No hay ninguna carrera para ver si hay alguien que es más o menos independentista. Si queremos una Cataluña libre no puede haber competiciones sobre si uno de los cree más que el otro", ha dicho en su intervención telemática en el acto de final de campaña de este viernes.

También ha animado a ir a votar este domingo: "Insisto en la importancia de ir a votar. Cuando alguien me habla de la utilidad o no del voto, yo le digo: Lo más inútil es no votar. No hay diputados de la abstención ni del voto en blanco. Las sillas se llenarán igual".

Sabater defiende que cada voto a la CUP es "un freno" a la entrada de Vox en el Parlament

La candidata de la CUP a la presidencia de la Generalitat, Dolors Sabater, ha asegurado que cada voto a la CUP es "un freno" a la entrada de Vox en el Parlament y ha abogado textualmente por que la fuerza de las luchas populares entre con empuje en la cámara.

Lo ha dicho en el acto final de campaña electoral en Badalona (Barcelona) junto al número dos del partido a las elecciones, Carles Riera, la candidata por Tarragona, Laia Estrada, el candidato por Girona, Pau Juvillà, y la número dos por Giron, Montserrat Vinyets.

Sabater ha criticado al Govern actual alegando que, con una mayoría independentista en el Parlament, "no se ha hecho ni un paso adelante" hacia la independencia en los últimos tres años, y ha pedido el voto para que esto se reactive.

Albiach pide el voto para un "Govern transversal y de izquierdas"

La candidata de En Comú Podem (ECP) a las elecciones, Jéssica Albiach, ha pedido a los catalanes que le voten este domingo para constituir un "Govern transversal y de izquierdas", que ve posible.

Ha asegurado que el gobierno de izquierdas en Cataluña "llegará antes o después", en el cierre de campaña en Blanes (Girona) con el número 2 de la candidatura, Joan Carles Gallego; la candidata por Girona, Rosa Lluch; el candidato por Lleida, Jaume Moya, y la diputada del Congreso Aina Vidal.

"Algunos partidos se pueden resistir con votos o con posicionamientos del pasado. Pero esto son cosas del pasado", y por eso ha pedido concentrar el voto en los comuns, porque cree que es el único voto posible para hacer un Govern realmente de izquierdas.

Ha recordado que "estas elecciones no van de quién queda primero, sino de quién es capaz de sumar para gobernar", y ve estos comicios como un plebiscito entre el desgobierno actual, en sus palabras, o un gobierno amplio de izquierdas.