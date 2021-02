La ministra de Sanidad desaconseja las manifestaciones del 8M: "No ha lugar"

Publicada el 24/02/2021 a las 19:37 Actualizada el 24/02/2021 a las 20:16

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que "no ha lugar” este año a las manifestaciones del 8M.

“Entenderá que por coherencia a la petición que estoy haciendo de un llamado al a responsabilidad ya que seguimos en una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no da lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo, y creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica de nuestro país no permitiría ni se entendería el llevar a cabo estos actos”, ha detallado la ministra, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España, a preguntas de los periodistas.

evitando las concentraciones multitudinarias. Darias ha realizado estas declaraciones después de que el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, haya anunciado que se prohibirán las marchas de más de 500 personas en la capital el 8M , mientras que la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha decidido esperar hasta conocer el propósito de las organizadoras del evento para este año. La Comisión 8M anunció el pasado sábado que su intención era volver a tomar las calles pero respetando las medidas sanitarias y

La incidencia continúa bajando

El departamento que dirige Darias ha registrado este miércoles 9.212 nuevos casos de coronavirus, 3.809 en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia en los últimos 14 días sigue su ritmo descendiente y se sitúa en los 218 casos por cien mil habitantes, frente a los 235 de este martes, y alcanza los 81 casos en los últimos siete días. “Hemos bajado un 62% frente al pico de la tercera ola hasta el día de hoy”, ha detallado la ministra, que ha lamentado 873 fallecidos en los últimos siete días, mientras que la positividad se reduce hasta el 7%.

Pese a lo positivo de los datos, la ministra de Sanidad ha realizado un llamado a la prudencia y a prevención a la hora de relajar las medidas. “Se ha observado un descenso en las últimas 4 semanas. Pero es desigual en las comunidades autónomas, y se aprecia una reducción de la velocidad del descenso en algunas comunidades autónomas. El descenso medio por día es del 7%, pero también hay alguna gran variabilidad entre comunidades. Se espera, a razón de la incidencia a 7 días, que el descenso continúe en los próximos días pero de forma desigual. Vuelvo a hacer una llamada a la prudencia, y a hacer una desescalada lo más gradual posible. Espero que las comunidades mantengan esas medidas, y que las desescaladas se hagan con la mayor prudencia posible”, ha desarrollado Darias.

Preguntada sobre las medidas sanitarias de cara a la inminente Semana Santa, la ministra ha asegurado que Sanidad está trabajando en la elaboración de un documento sobre medida acciones compartidas de cara a la festividad, y que se presentará ante el Consejo Interterritorial en los próximos días. “Hay una gran sensibilidad por llevar actuaciones de manera compartida, que pueda acotar las acciones a realizar para mantener el descenso. Estamos trabajando de manera coordinada en un documento que en las próximas semanas podamos llevar en el Consejo Interterritorial para llevar a cabo acciones compartidas antes de la Semana Santa”, ha detallado.

Sobre la aprobación de un régimen sancionador para la gente que se niegue vacunarse en Galicia, Darias ha argumentado que “en el Gobierno de España hay un cauce forma establecido en relación a las disposiciones normativas que aprueban las comunidades autónomas. Hay un órgano creado en el seno del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, y por tanto habrá que esperar a que se publique la norma y que pueda ser objeto de estudio de esta comisión”.