Aparece vandalizada la sede de COGAM en Madrid con pintadas contra la Ley Trans: "Cuerpo equivocado = Patriarcado"

Publicada el 03/04/2021 a las 13:57 Actualizada el 03/04/2021 a las 14:54

Varias asociaciones del colectivo LGTBI han denunciado actos vandálicos en sus sedes y en mobiliario pintado con los colores de la bandera trans en varias ciudades, con mensajes transfobos y en contra de la ley en la que actualmente está trabajando el Ministerio de Igualdad. Estos actos se han sucedido la misma semana en la que se celebraba el Día de la Visibilidad Trans.

La sede del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) ha aparecido este sábado vandalizada con pintadas en contra de la Ley Trans y mensajes como "Cuerpo equivocado=Patriarcado", "Estómagos agradecidos" o "Que os follen"·. Entre las acusaciones pintadas en la fachada del Centro Asociativo Pedro Zerolo, en el entorno del madrileño barrio de Chueca, se encuentran las de "Explotadores reproductivos", "Compra bebés", "Ley Trans es misoginia y capitalismo" junto a la firma Rad Fem.

En declaraciones a Europa Press desde COGAM han asegurado que queda patente que quien "no tiene argumentos ni razón tiene que utilizar la violencia y los actos vandálicos para colocar su mensaje".

En más de 34 años de existencia hemos recibido ataques de cobardes y totalitarios, pero a @COGAM no nos van a callar, ni cerrar, ni amedrentar. Nacimos y seguimos en la misma lucha por los #DDHH #LGTBIQA+

@ https://t.co/SdA9yEJ6Uj April 3, 2021

Frente a ello, han asegurado que ellos seguirán trabajando en favor de los derecho LGBT "como se lleva haciendo casi 35 años" y por la "igualdad en la diversidad en la sociedad". "No vamos a cesar por mucho que los y las que quieren una sociedad estanca y sin diversidad tengan fuerza", han zanjado.

En el mismo sentido, la presidenta de la asociación, Carmen García de Merlo, ha asegurado que este sábado las personas LGTBI de la capital han sido "señaladas y marcadas" como se marcaba a los que "se creían enemigos del III Reich". "Mil veces pinten nuestra sede, mil veces la limpiaremos", ha advertido ella, quien ha adelantado que no se van a "amedrentar" contra la transfobia y la intolerancia "la firme quien la firme".

En más de 34 años de existencia hemos recibido ataques de cobardes y totalitarios, pero a @COGAM no nos van a callar, ni cerrar, ni amedrentar. Nacimos y seguimos en la misma lucha por los #DDHH #LGTBIQA+

@ https://t.co/SdA9yEJ6Uj — Carmen García de Merlo ♀️ ☂️ (@Carmengdm) April 3, 2021

Finalmente, la presidenta de COGAM se ha querido dirigir a las personas más jóvenes del colectivo para recordarles que la reivindicación no ha terminado, porque "los derechos, además de ganarlos, hay que conservarlos", como decía Pedro Zerolo en el 25 aniversario de COGAM. También, ha citado a Martin Luther King recordando su discurso "Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas". "No nos van a quitar nuestro sueño de ser quienes somos en diversidad y libertad", ha espetado a los "intolerantes".

Ataques en otras ciudades

Este miércoles se celebró el Día de la Visibilidad Trans con varias concentraciones, entre ellas una en la Puerta del Sol en la que dos jóvenes increparon a los participantes, hicieron el saludo fascista e incluso escupieron a los manifestantes. La Federación Plataforma Trans junto con el Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya y Euforia Familias Trans-Aliadas han expresado en un comunicado estos hechos.

Coincidiendo con esta jornada, en Huelva se realizaron pintadas insultantes a las personas trans en un banco decorado con la bandera del colectivo. Además, se han perpetrado pintadas por tercera vez en un mural sobre las fechas y acontecimientos históricos del colectivo LGTBI en Ripollet (Cataluña).

La Federación Plataforma Trans junto con el Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya y Euforia Familias Trans-Aliadas han expresado su "más contundente condena" por estos sucesos, acontecidos en un breve espacio de tiempo, que coinciden, también, con el registro de la ley trans en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de marzo y que según las asociaciones ponen de manifiesto "una escalada de agresiones y violencia, alimentadas por los discursos de odio que proliferan impunemente y bajo el pretexto del falso debate sobre los derechos de las personas trans".

Por eso, la Federación Plataforma Trans, el Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya y Euforia Familias Trans-Aliadas instan al desarrollo urgente de las propuestas trasladadas en reunión con la Oficina Nacional Contra los Delitos de Odio dependiente del Ministerio del Interior.