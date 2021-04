Serigne Mbayé: "Dentro de la Asamblea la Policía no me preguntará si llevo marihuana"

Publicada el 12/04/2021 a las 06:00

La vida de Serigne Mbayé (46 años, Senegal) tiene contenido para un libro de los gordos y puede que incluso para un documental de, al menos, un par de capítulos. Ahora todo el mundo quiere entrevistarlo porque va en las listas de Unidas Podemos a las elecciones madrileñas. Lo habitual es que lo citen en Lavapiés. Esta vez el punto de encuentro con el candidato es en Vallecas, en la puerta de la Asamblea de Madrid, el que puede ser su nuevo lugar de trabajo a partir del 5 de Mayo. Va el número 9 de la candidatura y las encuestas le sitúan como diputado.

Pregunta: ¿Qué le parece su nueva “oficina”?

Respuesta: Me parece estupendamente bien para seguir con la lucha antirracista en la que llevamos muchos años trabajando.

P: ¿Se ha imaginado ya su primer día como diputado?

R: Mentiría si dijera que no. Es una una oportunidad para que nuestras reivindicaciones se escuchen más y podamos cambiar algunas cosas. Pero tampoco me voy a parar a pensar “ay, qué emoción, con todo lo que he vivido para llegar hasta aquí”. No. Me sentiré como cualquier persona que está en la calle, que está en la obra, que trabaja en las casas, donde sea. El único orgullo será sentir que estoy haciendo algo que está bien para los madrileños.

La amenaza de VOX

Llegó a España en 2006 en patera y sobrevivió tres años como mantero en las calles del centro de Madrid. Luego encontró otros trabajos y pudo regularizar su situación. Hoy es ciudadano español de pleno derecho tras conseguir tramitar la nacionalidad. El mismo día que se anunció que Podemos lo fichaba para sus listas, la cuenta oficial de VOX en Instagram puso un mensaje en el que amenazaba con deportarlo cuando gobiernen.

“Sentí rabia, claro”, reconoce. “Lo que no tiene sentido es una cosa: siempre nos están exigiendo que nos integremos. Y se puede considerar que yo estoy integrado. Tengo mi trabajo, soy español…Y ahora que quiero ser diputado me dicen que no puedo porque soy negro. ¿Entonces para qué quieren que nos integremos? Si te digo la verdad, cuando lo vi me dio un poco la risa”.

Dice que cuando lo insultan por la calle también se traga la rabia y contesta con una sonrisa.

Pregunta: ¿Pero es habitual que le insulten por la calle?

Respuesta: Muchas veces, y últimamente aún más. A mí me han dicho muchísimas veces “negro de mierda”, por eso empatizo con Diakhaby (el jugador del Valencia que denunció insultos racistas). Eso es habitual. A mí me lo dicen en la calle. Pero no vas a ir a corriendo detrás de los racistas para discutir. Es evidente que me afecta, pero yo soy más listo que ellos y les respondo con una sonrisa, que a veces les hace más daño.

P: Ahora que está en política no habrá mejorado la cosa.

R: Estoy teniendo una campaña brutal, muy racista. Antes recibía ataques por ser negro y ahora por ser negro y por aparecer en la lista. Pero estoy preparado, voy a aguantar porque esto tiene que cambiar. Si entro aquí a trabajar (a la Asamblea) servirá para esta lucha.

P: ¿Siente que se está complicando la vida?

R: Yo tenía ya la vida complicada por todo lo que he pasado. Desde no tener los papeles hasta llegar a este punto siempre he tenido una vida dura. Eso me ha dado más coraje para seguir adelante.

La primera vez que lo llamaron para ofrecerle ser candidato dijo que no. Se reunió con el colectivo de personas sin papeles con el que colabora y concluyeron que dar un paso al frente tenía riesgos. Luego se lo pensaron mejor. Conseguir un asiento en la Asamblea de Madrid supondría dar voz a uno de los colectivos más vulnerables, más amenazados por el auge de la ultraderecha y más olvidados.

Por esto último se muestra especialmente dolido: “Nadie se ha acordado de ellos durante la pandemia, ninguna administración. Se han olvidado completamente de que las personas sin papeles también son seres humanos que tienen necesidades. Solo interesa hablar de los manteros para decir que destrozan el comercio. Pero son gente que se gana la vida día a día y que, durante muchos meses, no ha podido salir a la calle”.

Pregunta. ¿Y cómo han sobrevivido?

Respuesta: No tenían para comer ni para pagar el alquiler. Han sobrevivido por las asociaciones vecinales, por la gente que ha donado comida, dinero, lo que podía. Han sido los vecinos, está claro que nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. ¿Pero dónde está el dinero de la Comunidad de Madrid para ayudar a esta gente? Los servicios sociales apenas funcionan. ¿Dónde está ese dinero?

Entrar en la Asamblea

Si consigue su escaño en la Asamblea podrá hacer esas preguntas en el hemiciclo o incluso, quién sabe, gestionar alguna de esas partidas. Lo que está claro es que, ahí adentro, algunas cosas serán completamente diferentes para él.

Pregunta. ¿Ya ha pensado si va a saludar o no a los diputados de Vox?

Respuesta. Por supuesto. Siempre con educación y respeto a todo el mundo porque todos son personas como yo. No sé si ellos me saludarán a mí. Pero llevo años aguantando insultos en la calle, tampoco sería una novedad que ellos me insultaran. Estoy acostumbrado. Yo tendré todo el respeto y toda la calma del mundo.

P. A lo mejor hasta se le cuadra la policía y la guardia civil.

R: Pues harán su trabajo pero yo seguiré siendo el mismo. No me voy a creer el mejor negro por entrar ahí.

P. ¿Ha sentido alguna vez que la policía le haya tratado diferente por ser negro?

R: ¡Casi siempre! A nosotros nos paran todo el tiempo y nos preguntan. “¿Llevas marihuana?” Dentro de la asamblea nos tratarán a todos con respeto, no me van a preguntar ahí si llevo marihuana".

P: ¿Y ha sentido que por ser negro también le pasan otras cosas que por ejemplo no me pasarían a mí por ser blanco?

R: ¿A ti te han dicho alguna vez blanco de mierda?