Directo | Madrid ve "arrogante y soberbio" que el Gobierno no quiera reformar la ley que sustituiría al estado de alarma

Qué hacer tras el decaimiento del estado de alarma, y más tras las aglomeraciones producidas este fin de semana, sigue siendo el centro del debate político. Este lunes el PP siguió insistiendo en la necesidad de elaborar una ley para que las comunidades autónomas puedan gestionar las restricciones, un extremo que el Gobierno, por ahora, rechaza. Por el momento, será el Tribunal Supremo, en respuesta al recurso de Canarias, el que decida qué restricciones se pueden aprobar y cuáles no.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este martes:

09.55. Madrid ve "arrogante y soberbio" que el Gobierno no quiera reformar la ley que sustituiría al estado de alarma. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ve "arrogante y soberbio" que el Gobierno central no quiera reformar Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Publica que sustituiría al estado de alarma. En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha sostenido que se está viviendo un "déjà vu" porque esto mismo el PP lo propuso hace diez meses. "Nosotros hemos presentado ya dos proposiciones de reforma de esta ley, en el mes de agosto y hace exactamente un mes. No queremos ningún tipo de protagonismo. Queremos que haya un marco legal que habilite la adopción de esas medidas como ocurre en otros países", ha trasladado. López ha explicado que en la Comunidad de Madrid decidieron no aplicar el toque de queda el viernes pasado porque sus "propios servicios jurídicos" se lo desaconsejaron. Y, respecto a la petición de la delegada del Gobierno, Mercedes González, el consejero regional ha indicado que es la única persona con este cargo en España que ha criticado a su comunidad autónoma. "No entendemos esta crítica política cuando lo que hay que buscar es coordinación. Un botellón cualquier sábado es un problema de orden público de carácter local, que tiene que atender la Policía Local; un botellón en un momento de pandemia es un problema de salud público, en la que tienen que trabajar de forma conjunta Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil", ha explicado.

08.14. España incluye a Israel en la lista de países que no se ven afectados por las restricciones en las fronteras de la UE. España ha incluido a Israel en la lista de terceros países y regiones administrativas especiales cuyos residentes no se ven afectados por la restricción temporal de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores. Así se recoge en la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado, en la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. De esta forma, y con la incorporación de Israel, la lista pasa a estar integrada por Australia, Nueva Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia, China. Asimismo, quedan exentos de restricciones los residentes de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y de Macao.

06.00. Casado dice que en el PP "cabe la gente que ha votado a Vox" y ve extrapolable a nivel nacional el triunfo de Ayuso. El líder del PP, Pablo Casado, ha recalcado este lunes que en el Partido Popular "cabe la gente que ha votado a Vox y a Ciudadanos, e incluso la gente que ha votado al PSOE y no se siente reconocida" con la política de Pedro Sánchez. Tras asegurar que la victoria del PP en la Comunidad de Madrid es "extrapolable" a nivel nacional, ha destacado la campaña que ha realizado Isabel Díaz Ayuso, basada en una política de "principios y sin complejos, "muy pegada a la calle y a los problemas reales". En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, ha señalado que "hay una España posible distinta" y ha puesto en valor la "sencillez" con la que su partido habla a los españoles, que están "en debates de la calle y no en debates existenciales" sobre "qué fuimos o qué pasó en España hace 40 años". En este punto, ha señalado que el PP ha hablando en la campaña madrileña de esos asuntos que preocupan a los ciudadanos, como el empleo, las pensiones o la bajada de impuestos. Según ha añadido, la candidata de su partido se ha presentado con un programa "muy parecido" al que él propuso en 2018 en las primarias del PP y que consiste en "recuperar una política de principios, sin complejos y muy pegada a la calle y a los problemas reales".