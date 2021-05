Montero, Belarra y Díaz piden que el derecho al aborto se ejerza de forma "segura, pública y gratuita" en todas las comunidades

Publicada el 31/05/2021 a las 08:23 Actualizada el 31/05/2021 a las 08:24

Las ministra de Igualdad, Irene Montero, la de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han pedido este domingo que el derecho de las mujeres al aborto se ejerza de forma "segura, pública y gratuita" en todas las comunidades autónomas.

Así han reaccionado las ministras de Unidas Podemos a través de sus perfiles en la red social Twitter después de la emisión del programa Salvados en el que han tratado el aborto a través del relato de más de treinta mujeres, ha recogido Europa Press.

Montero ha sido la primera en publicar en la citada red social con una mensaje en el que ha asegurado que "en España el aborto debe ser público, seguro y gratuito en todas las comunidades autónomas". "Es lo que vamos a garantizar", ha señalado.

Belarra, por su parte, considera que queda "mucho camino por recorrer". "La imposibilidad de las mujeres en España de ejercer el derecho al aborto de forma es un déficit democrático y una gran brecha de clase social", ha advertido.

Yolanda Díaz ha calificado los relatos de estas mujeres de "sobrecogedores". "Un necesario Salvados que visibiliza una realidad que debemos atender: el aborto como un derecho de todas las mujeres que debe ser seguro, público y gratuito", ha apostillado en la misma línea.

El Salvados de este domingo desveló varios datos que certifican que el derecho al aborto, aunque reconocido, no se garantiza de forma adecuada. Según los datos del Ministerio de Sanidad recogidos por el programa, en 2019 el 85% de las interrupciones de embarazo fueron en centros privados y hay 12 provincias donde no se ha practicado ningún aborto —o al menos no se ha reportado ninguno— desde el año 2015. En ocho, además, no se practica ninguno desde hace 30 años.