Publicada el 09/06/2021 a las 08:06 Actualizada el 09/06/2021 a las 08:20

El Congreso de los Diputados acoge este miércoles una nueva sesión de control al Gobierno, esta vez sin la presencia del presidente, Pedro Sánchez, de visita en Argentina. La jornada estará marcada por las críticas de la oposición a la intención del Ejecutivo de indultar a los presos condenados por el procés, una medida de gracia contra la que se manifestará toda la derecha este domingo en Madrid. La imputación de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, la todavía presente crisis con Marruecos y la pandemia también marcarán la jornada.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la actualidad de este miércoles:

08.13. Estados Unidos flexibiliza las recomendaciones de viaje a otros países como España. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles una flexibilización de sus recomendaciones para viajar a más de 30 países, entre los que se incluyen España, en base a la mejora de la situación de la pandemia de coronavirus. Dicho departamento ha indicado que está actualizando las advertencias de viajes en base a los cambios en la guía de viajes internacionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), según recoge la agencia Bloomberg. En la actualización de la guía de los CDC, varios países han pasado del nivel 4 que implica la recomendación de "no viajar" al nivel 3 que significa "reconsidere viajar". Esto significa que se advierte a las personas que quieren viajar a estos países "estar seguras de estar completamente vacunados" mientras que a las que no lo estén, "evitar los viajes no esenciales".

08.10. España exige certificado de vacunación o test negativo a los ciudadanos que crucen la frontera terrestre desde Francia. España exige desde este miércoles el certificado de vacunación o un test negativo a todas las personas mayores de 12 años procedentes de zonas de riesgo de Francia que lleguen al país por vía terrestre. Así lo recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece que los ciudadanos que crucen a España deberán disponer de la certificación de que el titular ha recibido una vacuna contra el covid-19 a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa. Las vacunas admitidas serán las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o aquellas que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.

08.00. Casado irá a la concentración de Colón con Ayuso y los presidentes del PP en Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha. El líder del PP, Pablo Casado, acudirá este domingo a la concentración de la Plaza de Colón contra los indultos a los condenados por el procés acompañado de buena parte de la cúpula del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los presidentes regionales de la formación en Cataluña, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, según han confirmado a Europa Press fuentes conservadoras. Los presidentes autonómicos de Galicia, Andalucía y Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, han excusado su asistencia alegando motivos de agenda o personales y no estarán en la convocatoria que ha organizado la plataforma Unión 78, que integran Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, entre otros.

07.40. Illa (PSC) defiende conceder los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados. El jefe de la oposición y líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha defendido este martes conceder los indultos a los dirigentes independentistas encarcelados: "Creo que se tienen que dar esos indultos". Lo ha dicho en una entrevista de TV3 y Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha recordado que esta medida de gracia se enmarca en el Estado de derecho y es un gesto que se puede hacer para "ayudar a rehacer la convivencia". Ha asegurado desconocer cuándo el Gobierno central tomará la decisión sobre los indultos —que deberán ser parciales si se conceden por la postura contraria del Tribunal Supremo (TS)—, y ha dicho: "No creo que tenga sentido alargar esta decisión demasiados meses. Es una cuestión, quiero pensar, de semanas o de un mes como máximo".