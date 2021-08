Directo | EEUU completa la evacuación de Afganistán poniendo fin a 20 años de presencia militar

Sigue en infoLibre el minuto a minuto que llega este martes desde Afganistán, donde ya se han retirado completamente las tropas extranjeras con el último vuelo militar estadounidense:

07.47. Los 27 buscan articular este martes una posición común ante la posible crisis migratoria de Afganistán. Los ministros del Interior de la Unión Europea se reúnen de manera extraordinaria este martes para tratar de articular una posición común ante la posible crisis migratoria derivada de la llegada al poder de los talibanes en Afganistán y con el objetivo de evitar que se repita una situación parecida a la de 2015, cuando llegaron a las fronteras de la UE más de un millón de personas. El encuentro, en el que participa en nombre del Gobierno español el ministro Fernando Grande-Marlaska, comenzará a las 13.00 horas y está previsto que los Veintisiete adopten un documento conjunto en el que tracen una suerte de respuesta común al "potencial impacto" de Afganistán en la política migratoria y de seguridad de la UE.

06.20. Blinken anuncia el traslado a Doha de la misión diplomática de EEUU en Afganistán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este lunes el traslado a la capital qatarí, Doha, de la misión diplomática estadounidense en Afganistán. "A partir de hoy (este lunes), suspendimos nuestra presencia diplomática en Kabul y trasladamos nuestras operaciones a Doha, Qatar (...). Dado el entorno de seguridad incierto y situación política en Afganistán, fue el paso más prudente a tomar", ha subrayado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa tras la salida del último avión militar de EEUU del aeropuerto de la capital afgana, Kabul.

06.15. Los talibanes celebran la salida de EEUU y declaran la "independencia total" de Afganistán. Los talibanes han proclamado este martes la "independencia total" de Afganistán tras la salida del territorio de la misión de Estados Unidos. "El último avión de los ocupantes estadounidenses se ha retirado del aeropuerto de Kabul y nuestro país ha obtenido su total independencia. Alabanza y gratitud a dios", ha celebrado el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, a través de su perfil de Twitter. Tras la partida del último avión militar estadounidense, los insurgentes han salido a las calles de la capital afgana, Kabul, a disparar al aire para mostrar su "alegría" por la retirada, según ha relatado Muyahid y se puede ver en distintos vídeos que circulan en redes sociales.

Hundreds of tracer rounds are streaming into the sky at the airport. Taliban evidently celebrating victory pic.twitter.com/qVfxMCZ6Ik