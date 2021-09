El Gobierno informará a la Fiscalía sobre la marcha neonazi en Chueca en contra del colectivo LGTBI

Publicada el 19/09/2021 a las 12:24 Actualizada el 19/09/2021 a las 13:52

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el Gobierno pondrá "en conocimiento" de la Fiscalía la marcha neonazi que ha tenido lugar este sábado por la tarde en el barrio madrileño de Chueca al grito de "fuera maricas de nuestros barrios" y "fuera sidosos de Madrid". La manifestación, según ha informado este domingo la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, se ha saldado con un detenido.

En la tarde de este sábado numerosos usuarios en las redes sociales han compartido imágenes de la marcha, convocada por el grupo ultraderechista Madrid Seguro, en contra de las "Agendas 2030/2050", según reza un flyer que un usuario ha compartido en la red social Twitter. Los manifestantes, escoltados por la Policía Nacional, han hecho el recorrido por el conocido barrio madrileño y centro de las fiestas del Orgullo LGTBI en la capital, sujetando pancartas y banderas de España con el lema "di no a las agendas".

"Pondremos en conocimiento de Fiscalía el odio lgtbifóbico y racista de la manifestación nazi en Chueca. Además estamos tramitando con urgencia la Ley Trans y de derechos LGTBI, que es lo que permite blindar derechos. Colectivos y personas LGTBI, no estáis solas", ha escrito Montero en la red social Twitter. Asimismo, ha pedido "unidad institucional" para proteger a las personas LGTBI y sus derechos. "No estáis solas. Nazis nunca más", ha tuiteado en otro mensaje.

A la repulsa de Montero, se ha sumado también la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha subrayado que "tendrán enfrente" a todas las personas que defienden un país libre. "Somos muchas más las que defendemos un país en el que todas las personas tengan derecho a ser quienes son libremente, en el Gobierno, en todas las instituciones y también en las calles. Nos tendrán enfrente", ha escrito.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid recuerdan que la marcha fue autorizada por la Delegación de Gobierno

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha afirmado este domingo que "cualquier manifestación que incite al odio tendría que ser absolutamente prohibida", tras la concentración neonazi que tuvo lugar en Chueca. Así, ha afirmado que la responsabilidad sobre la autorización de manifestaciones la lleva la Delegación del Gobierno en la Comunidad y ha sostenido que no se puede permitir este tipo de manifestaciones en una sociedad "tan libre como la madrileña".

Desde el Ayuntamiento, la portavoz del Gobierno municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha tildado de "absolutamente rechazables e inaceptables" las consignas que se gritaron en la marcha neonazi de Chueca. En declaraciones a los medios de comunicación, ha recordado que fue una manifestación que fue autorizada por la Delegación de Gobierno en Madrid, pero donde ha asegurado que se lanzaron consignas que no son tolerables en una sociedad democrática.

Además, ha informado de que Policía Municipal pudo colaborar en algunos incidentes y detuvo a una persona, pero ha asegurado que no es algo que esté "en la competencia" del Ayuntamiento de Madrid. Frente a la posible judicialización de este caso, la portavoz municipal ha señalado que se trata de una tarea que le corresponde al Gobierno de España pero ofrece toda la colaboración de la Policía Municipal.

"Son pequeños grupos de personas completamente ajenas a nuestro sistema de valores, pero también digo que no tratemos de definir a Madrid por un pequeño grupo de personas, Madrid no es eso, es una ciudad abierta, solidaria", ha expresado Sanz, frente a estos discursos "tan alejados de los derechos humanos".

Villacís defiende que Madrid es "una ciudad libre"

Ya este domingo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido que Madrid es "una ciudad libre" y no se debe permitir que entre el odio en las calles de la capital tras la marcha neonazi, frente a la que no descarta tomar acciones legales. "Chueca era un barrio muy complicado en los 80 y precisamente el movimiento LGTBI es un movimiento que trajo la libertad a Madrid en ese sentido", ha afirmado la vicealcaldesa en declaraciones a los medios tras participar en la salida de la Carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer.

En esta línea, ha subrayado que tiene "tantos amigos" que vinieron a Madrid para "salir del armario", mientras que hay personas que "salen de la caverna" y que odian al diferente. "No podemos permitir que cale en la ciudad, Madrid es una ciudad libre, no solo porque tenga impuestos bajos, Madrid es sobre todo una ciudad libre porque aquí uno se puede dar la mano con quien quiere, besar con quien quiera y casar con quien quiere", ha expresado Villacís.

Aunque la vicealcaldesa ha afirmado que hay que averiguar "muchas cosas" sobre esta manifestación ya que falta información, ha asegurado que cuando tengan la información valorarán llevar a cabo acciones legales desde el Consistorio. "No podemos permitir que el odio entre en las calles de Madrid", ha insistido, a lo que ha añadido toda la acción legal que quepa "será necesaria y habrá que llevarla a cabo".

no voy a comentar nada al respecto por que igual entro a la cárcel directo #chueca #nazis pic.twitter.com/qXQE6mQwI0 — ian (@izanfddez) September 18, 2021

Al hilo, Villacís ha asegurado que "siempre va a haber homofobia y siempre hay odio", aunque ha ensalzado que la mayoría de la ciudad cree en la libertad y la tolerancia. "Sí que hay homofobia, por supuesto que lo hay", ha recalcado. Además, ha alertado de que no recuerda una manifestación de estas características en la capital ya que era algo "absolutamente marginal". "Creo que hace falta que los políticos no nos andemos con medias tintas, las cosas hay que llamarlas por su nombre y condenarlas", ha aseverado.

También se ha mostrado en contra el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha aprovechado su tuit para cargar contra los homenajes a los etarras: "Filoterroristas homenajeando a asesinos con el silencio de unos y nazis desafilando por Chueca con el silencio de otros. Todo el mismo día. Pero es Ciudadanos el malo de la película, el de los errores imperdonables, el que sobra del panorama político. Al que hay que laminar", ha tuiteado.

PSOE y Podemos recuerdan las palabras de Ayuso

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul, ha recordado en Twitter las palabras de esta misma semana de Isabel Díaz Ayuso en la cámara regional. "Ayuso dijo esta semana en la Asamblea que la homofobia sólo existe en la cabeza de la izquierda. ¿Cómo define entonces lo que ha pasado en Chueca? Los discursos de odio incitan al odio. Madrid, te queremos diversa, abierta y tolerante. ¡Ni un paso atrás!", ha compartido en su cuenta de Twitter.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso. "Dijo que en Madrid no había ni LGTBIfobia ni discursos de odio, que era una invención de la izquierda para fastidiarla. Ni un día la realidad ha dejado de sobrepasarla", ha escrito.

"Este es el marco mental de la derecha en España"

Desde Podemos, el presidente de la formación morada en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado en Twitter que "los saludos nazis y gritos homofóbicos en Chueca son libertad de expresión mientras un acto sobre los derechos de los presos en Arrasate es terrorismo". "Ese es el marco mental de la derecha en España", ha publicado en la red social.

Los saludos nazis y gritos homofóbicos en #Chueca son libertad de expresión mientras un acto sobre los derechos de los presos en #Arrasate es terrorismo. Ese es el marco mental de la derecha en España. — Jaume Asens (@Jaumeasens) September 18, 2021

También citando el acto en Arrasate, se ha manifestado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. "Mientras los medios te preocupaban con mentiras en Arrasate, los nazis te ocupaban la calle con banderas en Chueca", ha escrito en Twitter.

Mientras los medios te preocupaban con mentiras en Arrasate, los nazis te ocupaban la calle con banderas en Chueca. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 18, 2021

Más País pide explicaciones a la Comunidad de Madrid y a la Delegación de Gobierno

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha calificado de "descerebrados" a los participantes en un mensaje en Twitter: "Estos descerabrados que gritan brazo en alto 'fuera maricas de nuestros barrios' solo son la punta de lanza de la ola reaccionaria. Algunos señalan a los más vulnerables mientras otros juegan a la equidistancia. Hay que defender la libertad, calle a calle", ha escrito.

Desde su formación se ha exigido explicaciones al Gobierno regional y la Delegación de Gobierno y le ha pedido que no sea "cómplice" de esta manifestación. "No podemos permitir una manifestación nazi en las calles de Madrid al grito de "fuera maricones de nuestros barrios". @DGobiernoMadrid y @MercedesDS21 no pueden ser cómplices. Exigimos ya explicaciones".

Lo que ha pasado hoy en Chueca es intolerable. La Delegación de Gobierno de Madrid debe dar explicaciones: pic.twitter.com/n0qlXE1zct — Íñigo Errejón (@ierrejon) September 18, 2021

Organizaciones LGTBI piden protección universal

Por su parte, Respeta LGTBH, en coordinación de la Red LGTBI de Entidades y Empresas por el Apoyo Mutuo en Comunidad de Madrid, han denunciado los discursos de odio y expresiones "vejatorias" y "amenazantes" que se han producido en esta marcha neonazi y han anunciado que presentarán este hecho ante la Fiscalía de Delitos de Odio.

"Desde nuestras organizaciones no entendemos cómo pueden autorizarse este tipo de manifestaciones, aunque somos conscientes del derecho preexistente de manifestación. Sin embargo, al observar este tipo de expresiones lanzadas en la manifestación que son vejatorias y amenazantes para los colectivos LGTBIQA, familiares y allegados deberían de haberse producido la identificación correspondiente por parte de las autoridades, hacia quienes emitían estas consignas, y de la misma manera actuar de oficio ante los más que presumibles delitos de odio por LGTBIfobia, Xenofobia y Serofobia", detalla el comunicado.

Es por ello que las organizaciones LGTBI han pedido "unidad social y política democrática" ante los delitos de odio que protejan la "dignidad, las libertades y derechos fundamentales de las víctimas". Asimismo, han exigido que se logre la "consecución de la protección universal de todas las víctimas" por parte del estado democrático y de derecho.