Marcha homófoba en Madrid: un grupo de neonazis recorre Chueca al grito de "fuera maricas"

Publicada el 18/09/2021 a las 21:55 Actualizada el 18/09/2021 a las 21:56

Un grupo de neonazis ha recorrido este sábado por la tarde el madrileño barrio de Chueca gritando "fuera maricas de nuestros barrios" y "fuera sidosos de Madrid" escoltados por la Policía Nacional. Numerosos usuarios en las redes sociales han compartido imágenes de la marcha, convocada por el grupo ultraderechista Madrid Seguro, en contra de las "Agendas 2030/2050", según reza en un flyer que un usuario ha compartido en la red social Twitter y recoge Europa Press.

Los manifestantes han hecho el recorrido por el conocido barrio madrileño y centro de las fiestas del Orgullo LGTBI en la capital, sujetando pancartas y banderas de España con el lema "di no a las agendas".

Esta manifestación ha sido criticada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, que ha calificado de "descerebrados" a los participantes en un mensaje en Twitter: "Estos descerabrados que gritan brazo en alto 'fuera maricas de nuestros barrios' solo son la punta de lanza de la ola reaccionaria. Algunos señalan a los más vulnerables mientras otros juegan a la equidistancia. Hay que defender la libertad, calle a calle", ha escrito.

También se ha mostrado en contra el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha aprovechado su tuit para cargar contra los homenajes a los etarras: "Filoterroristas homenajeando a asesinos con el silencio de unos y nazis desafilando por Chueca con el silencio de otros. Todo el mismo día. Pero es Ciudadanos el malo de la película, el de los errores imperdonables, el que sobra del panorama político. Al que hay que laminar", ha tuiteado.

En la misma línea, Más País ha exigido explicaciones al Gobierno regional y le ha pedido que no sea "cómplice" de esta manifestación. "No podemos permitir una manifestación nazi en las calles de Madrid al grito de "fuera maricones de nuestros barrios". @DGobiernoMadrid y @MercedesDS21 no pueden ser cómplices. Exigimos ya explicaciones".