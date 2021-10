Localizan una nueva colada en la zona sur del volcán de La Palma

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha informado este domingo de la aparición de una nueva colada en la zona sur del volcán de La Palma. En concreto, la misma ha sido notificada alrededor de las 11.00 horas (hora canaria) por un grupo del instituto que está en el barrio de Las Manchas, según informa Europa Press.

Más imágenes del frente de colada activo en el sur a las 11.00 (hora canaria) / More images of the front of the active lava flow in the south at 11.00 a.m. (Canarian time) #lapalma pic.twitter.com/12VbGolkyd