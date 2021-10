El quinto párrafo: el Valle sin ley

Publicada el 29/10/2021 a las 06:00

“Atado y bien atado”. Francisco Franco anunció en un discurso en 1969 que la continuidad de los ejes de la Dictadura estaban garantizados. Es innegable que, en algunos aspectos, así fue.

Un decreto de 1957 y varios desarrollos normativos posteriores fijaron la manera en la que debía regirse la abadía del Valle de los Caídos. El número de monjes, el tipo de instituciones que debía albergar y mantener o hasta el apoyo a estudiantes a través de becas. Era la contrapartida a la financiación pública que recibirían los benedictinos. No cumplir la norma permitiría al Gobierno expulsar a la orden de Cuelgamuros.

Franco murió en 1975, pero su decreto sigue vigente. Y la abadía lo ha incumplido. Y Patrimonio no lo ha supervisado. Y cuando infoLibre pidió datos a los que tenía derecho a través de Transparencia, Patrimonio los negó. El caso acabó en los tribunales con la institución responsable de Valle condenada en costas. Ahora conocemos la verdad. No toda, porque hay datos que la administración sencillamente no ha recabado nunca.

Esta investigación del departamento de Investigación de infoLibre, dirigido por Manuel Rico y con Álvaro Sánchez Castrillo al frente, se remonta al año 2018 y muestra cómo a algunos sitios, a la vista de todos, nunca llegó la transición a la democracia.

