Crónicas de la pandemia, en 'tintaLibre' mayo

Publicada el 29/04/2020

Cuando este número de mayo de tintaLibre llegue a sus manos, querido lector, habremos superado ya los dos meses del estado de alarma y del respectivo (y polémico) confinamiento que sigue la mayor parte del planeta. Dos meses que, como habrá podido comprobar, han cambiado muchas cosas tanto en su familia como en la política, la economía o en la tan demandada ciencia. Dos meses en los que el muro de la información ha sufrido fugas, bulos e intereses, e incluso una verdad inamovible, la cifra de muertos, ha sido cuestionada por los diversos contables.

El virus tendrá remedio, pero no tiene precedentes. Pero si hay una cosa que en esta España no cesa nunca es el cainismo, el maldecir, la falta de civismo incluso en el más extremo de los estados de emergencia que ha vivido el país desde la Guerra Civil. La odiosa comparación de España con otros países de nuestro entorno (los interesados se cuidan de no citar a Brasil ni a los Estados Unidos) pretende cada día abuchear la descoordinación de un Gobierno central la mayoría de cuyas competencias en materia sanitaria pertenece a las autonomías. Incluso los más acérrimos liberales y espadachines de la privatización sanitaria en la Comunidad de Madrid piden ahora la intervención del Gobierno central. Si levantamos la vista al Norte (la pandemia ha resituado de nuevo a España como país meridional en Europa hermanado en la desgracia con Italia) nos encontramos otra vez con una Europa que se agrieta en las grandes crisis como viene sucediendo y que, a la hora de mutualizar la catástrofe y lanzar un potente Plan Marshall, sigue haciendo distingos entre la ahorradora y eficiente Alemania y la indolencia crónica del paciente mediterráneo.

Una vez más estos días han resucitado fantasmas como la troika, la prima de riesgo o los fondos de rescate, pronosticando un cadáver bonito para el próximo otoño. Incluso cuando desde lo alto del FMI se recomiendan políticas de gasto e inversión sin paliativos en la sanidad pública parece que estamos destinados a combatir contra los acreedores y los fondos. Al menos la mitad del plan de choque español (estimada por lo pronto en unos 200.000 millones de euros) tendrá que pagar unos intereses leoninos en los próximos mercados. Ni el covid-19 ha podido evitar que el turbocapitalismo siga su curso sin que nadie le ponga la mascarilla.

En medio de la tormenta, hay indicios de que la vida intelectual, cultural e informativa sigue su curso e incluso mejora sus prestaciones. Más de una docena de destacados autores ha respondido a nuestra llamada y elabora un mapa de confinamiento, un estado de excepción que, como afirman Javier Cercas o Almudena Grandes, es bastante connatural a la actividad creativa. Así que estas Crónicas de la pandemia son el territorio cultural de un mundo en transformación que hereda las parábolas y ficciones de algunos visionarios que nos han precedido como Kafka, Boccaccio, Camus, Manzoni o Jack London. La peste es una mala noticia para la humanidad, pero, por paradójico que parezca, un muy buen argumento para las letras. La distopía, si alguna vez creímos que era cosa de series y de visionarios autores de ciencia ficción, ya campa entre nosotros.

Salud, buena lectura y gracias por seguirnos.