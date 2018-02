–El pájaro está en el nido. Repito. El pájaro está en el nido. pic.twitter.com/G6n96Xbw3B — George Kaplan (@GeorgeKplan) 30 de enero de 2018

"155 paquetes te voy a mandar". pic.twitter.com/9TckAk0k7g — George Kaplan (@GeorgeKplan) 30 de enero de 2018

–QUE ESTÁ DENTRO, COÑO. LLAMAD A JOSÉ MARI. pic.twitter.com/ABGAH8tYMB — George Kaplan (@GeorgeKplan) 30 de enero de 2018

–FLORENTINO, CABRONAZO. JAJAJA. Espera que te paso a un colega. pic.twitter.com/KhjtiacjRv — George Kaplan (@GeorgeKplan) 30 de enero de 2018

"De Casa Tarradellas te lo voy a mandar". pic.twitter.com/LA0ObgfykB — George Kaplan (@GeorgeKplan) 30 de enero de 2018

"6 llamadas perdidas de Jordi Sànchez". pic.twitter.com/kLOiteMqRT — George Kaplan (@GeorgeKplan) 30 de enero de 2018

–Zoido, tres cazas imperiales a las 12. pic.twitter.com/4VllOhN9vn — George Kaplan (@GeorgeKplan) 31 de enero de 2018

–A las 12 me viene mal, Presidente. pic.twitter.com/3vQyQBPFN0 — George Kaplan (@GeorgeKplan) 31 de enero de 2018

–¿PERO CÓMO QUE HA CORTADO POR WHATSAPP? pic.twitter.com/SfxG1Net1A — George Kaplan (@GeorgeKplan) 31 de enero de 2018

Sobrepasado por la acogida del hilo del procés.

No puedo estar más agradecido por todos vuestros comentarios. Lamento que no me dé la vida para leerlos y contestar como merecéis. — George Kaplan (@GeorgeKplan) 31 de enero de 2018

El procés, la espantá de Carles Puigdemont y de varios de miembros de su Gobierno y, el pasado miércoles, los mensajes del expresident a uno de sus exconsellers están dejando momentos tuiteros gloriosos. Claro que, horas antes de que las cámaras de Telecinco dieran a conocer el contenido de esos mensajes, el tuitero George Kaplan publicaba un aparente tuit inocente con una imagen de Puigdemont, ésta:Sin embargo, en apenas unas horas, el comentario sumaba los retuits por miles y terminó derivando en una hilarante cadena de tuits acompañados de desternillantes comentarios alusivos, a cada cual más disparatado:Hasta que llegó el momento de pasar a la "fase B":Que no pasó desapercibido a Rajoy...Y mucho menos a Oriol Junqueras:Hasta el propio Albert Rivera tuvo algo que decir:Se me escucha, se me escucha...Aznar, no podía faltar en este desenfreno tuitero...¿Alguien sabe cómo conseguir un buen fuet? Es para un amigo.​​​​​​​Zoido, ¿ande andas?¿Cómo va la cosa?"Minutos y resultado, mejor", dicen que decía el rey.Inés, es el momento...El autor del disparatado hilo ha reconocido que la situación se le ha ido un poquito de las manos...