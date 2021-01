Publicada el 07/01/2021 a las 16:00 Actualizada el 07/01/2021 a las 19:19

El asalto al Capitolio de este 6 de enero ejecutado a manos de partidarios de Trump pasará a engrosar las páginas dentro de los libros de historia. De momento, estos acontecimientos se están narrando minuto a minuto en Twitter, donde líderes de todo el mundo se han posicionado en su mayoría condenándolos. Como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, que escribía en la noche del mismo miércoles: "El Congreso de EEUU confirma la victoria de Joe Biden tras una trágica jornada. El ataque de este miércoles al Capitolio solo ha logrado reforzar los principios que compartimos. España trabajará con Estados Unidos por un mundo más justo y el triunfo de la democracia sobre los extremismos".

Por su parte, Pablo Iglesias comparó lo sucedido con el modo de actuar de la derecha radical: "Lo que estamos viendo en EEUU es el modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables. Frente a su violencia y sus mentiras allí y aquí: democracia y antifascismo".

También se han sucedido algunos tuits ambiguos con respecto a los asaltantes y a Trump, intentando aprovechar para intentar comparar lo sucedido en Estados Unidos con otros episodios acontecidos en España, como ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal: "Me extraña que a la izquierda progre le parezca tan mal el asalto al Capitolio. Aquí tenemos a un vicepresidente que llamaba a asaltar el Congreso. Aquí tenemos a una Generalidad gobernada por los que asaltaron el parlamento catalán", ha puesto para iniciar un hilo en el que intenta argumentar estas afirmaciones.

Quizá lo que les molesta a los comunistas y socialistas es que en otros países las izquierdas hayan perdido el monopolio de la violencia.



Las reacciones de políticos en Estados Unidos, y en el resto del mundo, han clamado en general a favor de la democracia: "La insurrección podría causar graves daños a nuestra nación y reputación. En los Estados Unidos de América, es responsabilidad fundamental de todo ciudadano patriota apoyar el estado de derecho", escribía el ex presidente George W Bush.

El texto "Nosotros creemos en la democracia" acompañaba un vídeo del presidente francés Emmanuel Macron donde también denunciaba los hechos.

"Creo en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses. La transición pacífica del poder es fundamental. Joe Biden ganó las elecciones", apuntaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Mientras los ultras de Trump asaltaban el Capitolio, Twitter, Facebook e Instagram han bloqueado la cuenta del todavía presidente. "Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, hemos requerido la eliminación de tres tuits que se publicaron en la cuenta @realDonaldTrump por infracciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica", explicaban desde el perfil de Twitter.

Por su parte tanto Facebook como Instagram han bloqueado el contenido publicado utilizando el hashtag #StormTheCapitol ("ataca el Capitolio") y, además, han declarado que eliminarán cualquier contenido que enaltezca el ataque a la cámara. "Esta es una situación de emergencia y estamos tomando las medidas apropiadas, incluida la eliminación del video del presidente Trump", declaró Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook. Aún así, Trump no se ha dado por vencido y ha tuiteado desde la cuenta de Dan Scavino, Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, para seguir aireando sus opiniones en esta red social

El asalto al Capitolio es inaceptable. La democracia se basa en la representación parlamentaria que no puede ser coaccionada. Es lamentable que una gran Nación como EEUU sufra esta crisis institucional que debe atajar el Presidente saliente y confío superará el Presidente electo. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 6, 2021

Las noticias e imágenes que llegan desde el Capitolio de Estados Unidos son muy preocupantes. Un grupo de radicales intenta alterar el orden constitucional y democrático por la fuerza. Cuánto daño hace y qué peligroso es el populismo.pic.twitter.com/MNIfIMzO5A — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) January 6, 2021

Intolerable ataque al #Capitolio Es el reflejo de que cuando actúan los populismos, radicalismos y extremismos de derecha o izquierda, ponen en riesgo las instituciones democráticas. Ocurrió cuando asaltaron el Parlament o rodearon el Congreso. Acciones todas igual de condenables pic.twitter.com/P5cJH2goIR — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) January 7, 2021

Resulta impropio de una democracia avanzada asistir a una situación de violencia y coacción como la que se está viviendo en Washington. Espero que el traspaso de poderes se realice por los cauces institucionales establecidos y se inicie una nueva etapa — Iñigo Urkullu (@iurkullu) January 6, 2021

Rápido, que alguien le pida a los EEUU una intervención militar en defensa de la democracia! — Íñigo Errejón (@ierrejon) January 6, 2021

Trump ha llamado al golpe de estado y sus seguidores de la ultraderecha violenta han entrado en el Capitolio cuando se celebraba el pleno para confirmar a Biden. Lo han tenido que suspender.



Trump, un sociópata golpista, es el referente político de VOX. Para que nos ubiquemos. pic.twitter.com/DniCC06CIT — Pablo Echenique (@PabloEchenique) January 6, 2021

Condenamos el asalto al Capitolio, como todo ataque jaleado en España por el populismo. Los que rodearon el Congreso en 2016 y lanzaban piedras a diputados y los que se manifestaron ante el Parlamento Andaluz en 2019 contra la alternancia política: los radicales que hoy gobiernan pic.twitter.com/b8v2Z4esq4 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) January 6, 2021

“Make America Great Again” pic.twitter.com/CXbQrCZ8Aj — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) January 6, 2021

Statement from Jimmy Carter is below. pic.twitter.com/JawMunjeMT — The Carter Center (@CarterCenter) January 7, 2021

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

I am following developments in #Washington with concern. Disturbing scenes. The outcome of the elections must be respected, with a peaceful and orderly transfer of power. I have trust in the strength of the democratic institutions in the #USA. — António Costa (@antoniocostapm) January 6, 2021

#COMUNICADO | Venezuela condena polarización política y espiral de violencia en EEUU#ANPatriota https://t.co/QW0kmojrh0 — Cancillería Venezuela (@CancilleriaVE) January 7, 2021

Chile rechaza las acciones destinadas a alterar proceso democrático en EEUU y condena la violencia e indebida interferencia con las instituciones constitucionales



Chile confía en la solidez de la democracia estadounidense para garantizar el imperio de la ley y estado de derecho. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 6, 2021