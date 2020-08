Publicada el 25/08/2020 a las 06:00

“Estoy leyendo el ensayo Consiento, luego existo de Michela Marzano”, explica Beatriz Gimeno sobre el libro que invita a descubrir en la sección La cultura te hará libre, en la que políticos, periodistas y politólogos recomiendan obras culturales para este verano. El texto de la filósofa italo-francesa explora “el tema del consentimiento en las sociedades contemporáneas”. Gimeno ha centrado su producción literaria en temas relacionados con la situación de las mujeres, ya sea en sus ensayos y artículos o en sus novelas, en las que el género femenino juega un papel principal.

La directora del Instituto de la Mujer encuentra destacables los capítulos que Marzano dedica “a reflexionar sobre las relaciones entre consentimiento, autonomía y sexualidad”. Una cuestión que le interesa como feminista, “especialmente en lo referente a la prostitución”, como demostró con la publicación de La prostitución en 2012. “No dejará de sorprenderme que tanta gente partidaria de combatir la mercantilización y de cuestionar la posibilidad de que el consentimiento pueda ser autónomo de las relaciones sociales y económicas, luego invoquen este únicamente en lo que hace a la prostitución”, resalta la política y activista, que cree que las reflexiones de Marzano ayudan a pensar esa cuestión.

Estos meses, Gimeno no ha visto demasiadas series, pero con la llegada del verano ha optado por Mrs. America, la ficción de HBO sobre la Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA por sus siglas en inglés) que buscaba en Estados Unidos la equiparación entre los dos géneros en relación al empleo, la propiedad o el divorcio. La producción le ha generado a la directora “sentimientos contradictorios”: “Por una parte me ha gustado ver esa buenísima recreación de los 70 y la Segunda Ola de feminismo y contemplar en la pantalla a tantas activistas feministas cuyos libros he leído. Por otra, creo que la serie espectaculariza el tema del enfrentamiento entre mujeres”.

A pesar de ello, Gimeno ha disfrutado mucho la serie y relata que si la ERA no se aprobó no fue porque una mujer como la conservadora Phyllis Schlafly —interpretada por Cate Blanchett— se opusiera. “El peor enemigo de una mujer no es nunca otra mujer porque ninguna tiene ese poder. Pueden ser utilizadas algunas, pero el patriarcado y los hombres están siempre detrás. Aun así la he disfrutado mucho”.