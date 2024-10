Y lo que queda por ver y oír

Muchos, cuando se anunció el compromiso del rey con la entonces periodista Letizia Ortiz, auguraron un terremoto y el principio del fin de la monarquía. Una mujer separada, periodista, sin linaje real iba a convertirse en princesa de Asturias y después en reina. Era algo inasumible para la institución, una locura que el entonces príncipe la hubiera elegido a ella, un despropósito…

Visto ahora con distancia, me pasma que aquellos periodistas con años de profesión se atrevieran a hacer semejante pronóstico con todo lo que había escondido bajo la alfombra del entonces todavía rey, de Juan Carlos I.

Hay más audios. Hay más vídeos. Y no sé si algún día llegaremos a conocerlos todos. Quienes los han visto y oído aseguran que es material destructivo para la corona y para el rey. Que no tenía filtro, hablaba de todo, de política, de su familia, de sus amantes…Y lo hacía con quien quisiera escucharle, con sus amantes, en reuniones… Se pagó a muchas mujeres para comprar su silencio. De todo eso, sabemos apenas nada.

Ayer se filtraron los primeros audios. No sé qué pasará si algún día se ve algún vídeo de todo aquello. Lo de menos será ya si es material más o menos sexual. Lo que preocupa es lo que no nos han contado. Lo que sabía el rey del general Armada, por qué se jacta de que siga en silencio, años después del 23F, años después de haber estado en la cárcel. “Jamás”. No ha hablado nunca. En cambio otros…

La imagen del rey emérito se va desdibujando conforme pasan los días, conforme llegan más noticias, a cuentagotas, de lo que fue realmente su reinado. Vamos conociendo detalles que dibujan un personaje absolutamente despreocupado de todo lo que no fuera su propio bienestar.

Mientras un país entero trabajaba, intentando sacar a su familia adelante, el rey vivía a todo tren, manteniendo una doble, triple o cuádruple vida

Del dinero que se llevó, que ocultó y que sigue ocultando no sabemos nada. Y poco sabremos, seguramente. Pero viendo las cifras que se manejaban en sobornos, chantajes, dinero desviado a sus amantes, les recuerdo la millonada que se ha quedado Corinna, puede ser de risa.

Mientras un país entero trabajaba, intentando sacar a su familia adelante, con su sueldo, sin vacaciones muchas veces (yo no recuerdo que mi padre se cogiera vacaciones en verano nunca), el rey vivía a todo tren, manteniendo una doble, triple o cuádruple vida. Aparentando lo que no había, siendo lo que no era.

No quiero pecar de ingenua. Me da igual las amantes que tuviera, cómo de real o no fuera su matrimonio. Sólo quiero que nos explique, que nos aclare, a qué dedicaba su esfuerzo, si a ser el rey de todos o a ser el rey de sí mismo. Cuánto dinero se destinó a tapar todo esto, quiénes se lo llevaron, durante cuánto tiempo. Ni siquiera pido que se devuelva, que sería lo suyo. Todos sabemos que eso sí que sería realmente revolucionario.

Mientras, la reina, aquella mujer que lo iba a poner todo patas arriba, sigue dando la mejor imagen de la corona que hemos visto en años. Ella y el rey. Ambos están haciendo un esfuerzo, titánico, por alejarse de lo que estamos viendo estos días.