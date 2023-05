Informe de daños

Los contendientes empiezan a mostrar síntomas de fatiga. El presidente del Gobierno (¿sabrá que no se presenta a alcalde?) se ha quedado sin asuntos urgentísimos que atajar al final de su mandato. Socialismo, pero a ratos; el interés nacional retrasado hasta las próximas elecciones.

Mientras tanto, el líder de la oposición se confunde con el paisaje: Badajoz le parece Écija. Sigue con las pupilas como platos por el rayo de luz gaditano. La otra tarde, al pobre hombre le dio un jari. «El cambio por el cambio no es suficiente. Aquí no se trata de cambiar un gobierno por otro, aquí se trata de que después de cambiar el gobierno, hagamos los cambios que España necesita. Por tanto, no es cuestión de cambiar por cambiar, es cuestión de cambiar para hacer cambios». Hay chamanes puestos hasta el colodrillo de Ayahuasca con más precisión retórica. No se veía algo igual desde que la parte contratante de la primera parte fue considerada la parte contratante de la primera parte. Camaradas gallegos, ¿qué les dais?

En las regiones australes de la patria, la policía detiene a caciques dibujados por Ibáñez. En Melilla han trincado a diez zagales que compraban el voto a razón de cincuenta lereles. Si te ponías exquisito, a doscientos. Delincuentes de poca monta y camellos al por menor con un sobre lleno de estampitas. La democracia representativa no vale un chavo. La Coalición por Melilla (el nombre es un alarde de originalidad) puesta bajo la lupa. Sugiero, humildemente, una refundación y un rebranding. Algo, no sé, como Partido Democrático de Melilla (PdeMe).

Tiene narices que el modelo sea un viejales hasta los ojos de antinflamatorios cuya gran contribución a la historia de la humanidad ha sido entretener al respetable dándole raquetazos a una pelotita verde

En la heroica villa de Mojácar han trincado a dos del PSOE haciendo lo mismito. El método parece ser idéntico: haces la cola en correos, rellenas el formulario y, cuando recibes las papeletas en casa, un propio pasa a recogértelas y te suelta dos maravedíes. No sé cómo tarifar el derecho a sufragio, pero sabiendo lo que es esperar en esas oficinas amarillas... barato lo pagan.

Siguiendo con Bruguera, Luceño y Medina, rateros de oficina podrían enfrentarse a quince y nueve años de talego. Es bonito ver cómo el hijo del duque de Feria honra la memoria de papaíto. ¿Almeida? Una víctima. ¿Cómo iba a sospechar del famoso Fumanchú Sanchinchón? ¡Si se lo había recomendado su primo!

Don José Luis se juntó con el presidente de su partido y tío de Rafa Nadal para contar milongas sobre el esfuerzo, la superación y emprendimiento. Tiene narices que el modelo sea un viejales hasta los ojos de antinflamatorios cuya gran contribución a la historia de la humanidad ha sido entretener al respetable dándole raquetazos a una pelotita verde. Tanto sufrimiento para que la gente te ponga de fondo mientras haces la siesta.