Matrimoniadas

El Frente Popular de Judea y el Frente Judaico Popular han partido peras. ¡Inesperada tragedia! Los muchachuelos de Ferraz sacan brillo al rosario: no permitirán que la izquierda satanista profane el bizcochable espíritu de la Navidad.

Sus señorías y demás cargos orgánicos dejan caer el monóculo en su copita de champán. Los morados —color penitencial— concedieron la «exclusiva» (sic) a su hoja parroquial. «Fuentes de Podemos aseguran…». Desde el Watergate no se veía filtración igual. «Han impedido que Ione Belarra, que ha adquirido una dimensión internacional por su posición valiente en el tema de Palestina, intervenga en la comparecencia de Albares», señalan fuentes de Podemos al periódico de Podemos. La ONU no recibía un mazazo tan severo desde la cúpula de Barceló.

Ay. ¡Procedimiento expedito! La baraja rajada por la mitad sin una triste consulta a las bases. Los círculos no se comen un rosco. Los militantes del redondel de Moratalaz norte han convocado una asamblea extraordinaria para aplaudir las decisiones del politburó. La buena gente que refrendó la adquisición estratégica del soviet de Galapagar –los grupis más cansinos de la historia universal– han tomado posiciones tras sus coloridos perfiles de Twitter (corazoncitos rojos, amarillos y violetas para más señas) y han soltado a los perros de la guerra. ¡La lista de agravios es interminable y las manchas del honor se lavan con sangre!

Acudiendo a la llamada del deber, los esforzados analistas han abandonado su merecido descanso en las aguas de Baden-Baden para hacer el post mortem. Se veía venir, gobierno inestable, nostalgia de la mayoría absoluta. Conexión en directo con los seismil cuatrocientos portavoces de Sumar: ya es mala suerte que todos hablen como catequistas. Veladas acusaciones de transfuguismo y dientes, dientes, que es lo que les jode. Nada puede frenar el imparable avance de la socialdemocracia. Nos duele esta traición, pero los y las españoles y españolas nos piden que…, etcétera etcétera. En lo alto de su montaña de cadáveres, Yolanda se restriega las manos. Los empleados de palacio la oyen musitar: «Cuécete en tu salsa llena de estrellas rojas, pero no te acerques».

Mientras tanto, el apolo que preside el Gobierno toca la lira. A la chita callando, ha renovado la nómina de sus pretores de confianza. El augur Tezanos («el único que acierta», han tenido el cuajo de decir) ha sido renovado en sus funciones de escrutador de vísceras y avisador de presagios; por arte de birlibirloque, el vocero presidencial ha acabado dirigiendo la Agencia Efe. Así nos gusta, con la chorra fuera.

En el capítulo de grandes progresos en la Historia Universal, se oyen campanas en el cegepejota. ¿Renovación? ¡Quién sabe! Aconsejo prudencia: a las decisiones precipitadas las carga el diablo. Por cierto, no me gustaría despedirme sin comentar la felicísima ocurrencia de celebrar una cumbre clímática en Dubái. Da mucha tranquilidad. Me chivan que los petroteócratas han repartido un souvenir primoroso: un pedazo de disidente enfrascado en gasoil.