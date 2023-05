31,7%: El augurio del CIS contra el triunfalismo del PP

Cada vez que leo o escucho a un político decir que “la verdadera encuesta es la de las urnas” me entran ganas de romper la pantalla. No conozco a un solo político cuya preocupación más inmediata no sean las encuestas. Todo sondeo pretende ser examen puntual del momento político, síntoma de una tendencia y, sobre todo, tener un efecto psicológico en el electorado, o al menos es lo que buscan los grandes medios que pueden permitirse pagar el coste de una encuesta suficientemente amplia (casi todos de signo editorial conservador, por cierto). El CIS preelectoral sobre el 28M conocido este jueves ofrece datos discutibles y otros no tanto. El que adjudica en municipales un 31,7% de sufragios al PSOE frente a un 27,3% al PP es contundente, sobre la base de más de 21.000 entrevistas.

Otros datos pecan de cierto optimismo favorable al PSOE (los tamaños de la muestra son más bien pequeños en comunidades como La Rioja o Extremadura, por ejemplo), que en este primer día de campaña brindaría con el mejor cava si pudiera mantener todas las comunidades que hoy gobierna y además Ayuso no consiguiera mayoría absoluta en Madrid (ver aquí).

Desde Narciso Michavila (Gad3) a Belén Barreiro (40dB), pasando por José Félix Tezanos (CIS), coinciden en que habrá ciudades y comunidades autónomas cuyo gobierno se decidirá por un puñado de votos. El margen de error de las propias encuestas supone que el resultado puede caer hacia la derecha o la izquierda por muy sólido que sea el pronóstico (ver aquí). Lo cierto es que, salvo enormes sorpresas en los próximos quince días, no se percibe el “cambio de ciclo” que venía buscando Feijóo de la mano (vergonzante) de Vox.

Seguiremos por aquí hasta el 28-M, cada día, dato a dato.