El Congreso en modo barra de bar

Gente que no sabía ni cómo encender los plomos en su casa, hablando como expertos de algo que, diez días después del apagón, aún no han conseguido entender. Así ha sido esta semana la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Como si antes de subir a la tribuna, sus señorías hubiesen metido los dedos en un enchufe y con los nervios a flor de piel y un tanto atolondrados por los efectos de la descarga se pusieran a pontificar sobre las causas y los efectos.

Aunque lo peor eran los corrillos, en los que cada uno daba su versión de barra de bar a los periodistas, con momentos delirantes como cuando una portavoz del Gobierno aseguraba muy seria que los expertos tenían que analizar uno por uno 756 millones de datos para saber qué había pasado, ¿y la IA para qué sirve? O un diputado del PP deslizando en el ascensor que el apagón era una conspiración para acabar con las nucleares. ¿Mande?

Lo más divertido ha sido Feijóo y su ‘Renovables, sí’, que va a obligar a Aviador Dro a cambiar la letra de su popular canción Nuclear sí, por supuesto, y que habrá dejado anonadados a algunos de sus adeptos. Porque si algo ha defendido el PP con ahínco ha sido a las nucleares, uno de sus temas troncales junto con la oposición al aborto o las víctimas de ETA. Una postura que forma parte de su ADN y a la que hoy ha dado un papel secundario en lugar del protagonista, abogando por disponer de energía renovable, pero con respaldo. Como si no fuera eso lo que sucede hoy en día y también el día del apagón. Claro que el Feijóo presidente de la Xunta ya prometió en las últimas elecciones gallegas a las que se presentó que el 100 % de la energía que se consumiría en Galicia sería renovable.

¿Cómo va a prometer que el consumo será renovable, cuando la energía se transporta a través de las redes de alta tensión de un lugar a otro y el consumidor no sabe de dónde le llega en cada momento? Metedura de pata que evidencia la falta de conocimiento. La energía que se produce en Galicia puede consumirse en Madrid, y en Galicia la de Madrid. Se contrata con una comercializadora y puede llegar de cualquier punto de España a cada casa. Otra cosa es que Galicia pueda aspirar a producir energía 100% proveniente de parques eólicos básicamente, pero no puede garantizar a los gallegos que el consumo será de esa fuente o de otra. Esto es lo que saben nuestros políticos sobre el sistema eléctrico.

El líder popular no se resistió el miércoles a arrancar su intervención en el Congreso con otro de sus hits, los cinco muertos que se achacan al black out. No hay nada que le guste más que utilizar a los fallecidos, siempre que no sean los 7.291 de las residencias de la comunidad de Madrid durante la covid o los 227 de la dana en Valencia. Porque esos no cuentan, al ser responsabilidad de dos de sus presidentes autonómicos más controvertidos.

Aquí el papel del PP es sembrar el caos. Demostrar que, aunque este país va como una moto, no tiene quien lo conduzca. Unos datos económicos inapelables, apoyados en el aumento del consumo. Prueba de ello es que en cuanto volvió la luz, la gente se puso a recuperar el tiempo: según ha contado Sánchez en el hemiciclo, más de las tres cuartas partes del consumo perdido el lunes ya se habían recuperado dos días después. Sin contar con el dinero en metálico que se movió el lunes negro, con la gente tomando cañas a la fresca sin trabajo ni conexión.

Es lo que tenemos los españoles, que casi todo se soluciona con una copa en la mano. Quizá por eso, el Congreso cada vez se asemeja más a un gran bar, porque se han tomado a rajatabla lo de que representa a los ciudadanos. Han faltado unos vinos y unas gildas, y preguntarle al camarero si les podía esclarecer los hechos.