Una dictadura muy peculiar

Repite estos días la presidenta de la Comunidad de Madrid que Pedro Sánchez nos ha colado una dictadura. Es un peculiar régimen totalitario ese al que se refiere Isabel Díaz Ayuso porque permite, desde hace casi dos semanas, concentraciones contra el gobierno para protestar —en ocasiones, de manera muy violenta— por sus pactos con los independentistas.

Dicen los manifestantes que acuden hasta la sede del PSOE que temen que España se rompa y que Sánchez dinamite la Constitución. Resulta cuanto menos paradójico que hayan decidido enarbolar la bandera de la libertad mientras portan banderas preconstitucionales, cantan el himno franquista, alaban al dictador y sueltan barbaridades machistas, racistas y lgtbifóbicas. En un inesperado giro de guion hemos oído incluso cómo insultaban a la monarquía.

Quieren "putodefender" a su país de una ley de amnistía que, dicen, acabará con la igualdad entre españoles. Curioso que lleven diez días protestando contra una norma cuyo contenido no conocimos hasta este lunes. Sería interesante también saber a cuántas manifestaciones para defender la sanidad o la educación públicas han ido. A cuántos 8M. Porque hacer patria es precisamente eso, defender el Estado del bienestar, no cantar el Cara al sol.

Y ojo porque no se trata de cuestionar su derecho a manifestarse, siempre que lo hagan de manera pacífica. Pero que la clase política hable sin ningún pudor de dictadura resulta indecente teniendo en cuenta lo que vivió nuestro país hace menos de medio siglo.

Es solo un ejemplo más de cómo el PP ha traspasado las líneas rojas en su discurso, abonados desde hace ya algún tiempo -¿recuerdan el manifiesto de la Plaza de Colón?- al trumpismo y al lenguaje apocalíptico del que tanto alardea la ultraderecha. Pucherazo, gobierno ilegítimo, democracia en peligro... No hay día que algún líder popular no mencione estas palabras. Usarlas de este modo no es baladí: acabarán vaciándolas de contenido político y si algún día —esperemos que no sea así— hay que echar mano de ellas habrán perdido su significado. ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?, preguntaba Alberto Nuñez Feijóo el pasado domingo. Como si no hubiéramos votado hace menos de cuatro meses. Como si durante este tiempo no hubiera retorcido el argumento de que su partido debería gobernar porque fue el más votado. Como si fuese una obligación de la ciudadanía acudir a las urnas hasta que ellos obtengan el resultado que necesitan.

Obviar que hay una parte de la sociedad que rechaza la amnistía sería ponerse una venda en los ojos. Lo demuestran las multitudinarias manifestaciones —sin incidentes, por cierto— convocadas por la derecha en toda España el pasado domingo. Pero también los argumentos de ciertos sectores de la izquierda a los que la norma no acaba de convencer. Ahora que ya es pública, se podrá discutir tanto la ley como los vaivenes discursivos del Gobierno para su aprobación o su falta de pedagogía en las últimas semanas. Lo que no tiene sentido es seguir alimentando el bulo de que rompe el marco constitucional cuando hace lo contrario. Si hay algo que defiende a lo largo de sus 23 páginas, y de manera muy extensa en la exposición de motivos, es que su objetivo no es otro que cerrar las heridas abiertas en Cataluña por un conflicto que dura ya más de una década. Qué si no es la política.

El Gobierno ha constituido una mayoría parlamentaria en el Congreso tras alcanzar acuerdos con otros seis grupos. Esa mayoría echará a andar en unas horas tras la investidura de la que, previsiblemente, saldrá un nuevo ejecutivo. Un gobierno legítimo que será el reflejo de la España plurinacional que votó en las urnas el pasado 23 de julio. Tras meses de tsunami político, estamos a punto de regresar a la normalidad. Será el momento para someter a las Cortes la ley de amnistía y, si es aprobada, comprobar si es eficaz o no. Pero no olvidemos que a partir de ahora también se abre un nuevo escenario político. El de un gobierno progresista que promete impulsar medidas sociales como la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones y acabar con la brecha de género que en ellas hay o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. Avances sociales que servirán para mejorar el día a día de la ciudadanía.

Si a esto es a lo que llaman dictadura, resulta bastante particular.