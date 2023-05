“Cómo puedes ser tan estúpido de decir lo que piensas”, le susurra Vito Corleone a uno de sus hijos en la película El padrino, y por alguna razón esa frase y la escena de Casablanca en la que mientras el comisario le cierra el local a Humphrey Bogart al grito de: “¡Qué escándalo, aquí se juega!”, aparece un empleado, le da un fajo de billetes y le dice: “Señor, aquí tiene, sus ganancias de hoy”, se me vienen con frecuencia a la cabeza cuando veo algunas de las cosas que pasan en nuestra política. En la obra maestra de Coppola, el personaje que interpreta Marlon Brando acaba la regañina dirigida a Sonny, el joven disperso al que interpreta James Caan, sentenciando: “Lo que piensas de verdad sólo se le dice a la familia.” Pero el joven no le hace mucho caso, y vaya si lo paga unas escenas más allá, cuando le cosen a tiros en un peaje. Lo de tantas veces: por la boca murió el pez.

La escena de El padrino la recordé de nuevo al escuchar al actual líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, decir que “nadie en el PSOE le dice a Sánchez que lo que hace está mal”, y preguntarme si no será porque cuando en el Partido Popular dijo el entonces presidente, Pablo Casado, que estaba mal que la familia de Díaz Ayuso se aprovechara de la pandemia para llenarse los bolsillos… lo echaron… para ponerlo a él. Y claro, cuando las barbas de tu vecino veas cortar…

Lo peor, sin embargo, y en eso está cayendo de nuevo el actual jefe, al menos sobre el papel, de la calle de Génova, es cuando se usa de comodín el asunto del terrorismo, que debería ser pasado y sagrado, lo primero porque ETA ya no existe y lo segundo por respeto a las víctimas y sus familias, que estas últimas sí que existen. Las recientes declaraciones de la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), son demoledoras y tendrían que hacer que a algunos, sus voceros y correveidiles se les cayese la cara de vergüenza. En lugar de eso, al moderado Núñez Feijóo se le ocurrió reprochar al actual Gobierno el traslado a una prisión de Euskadi del etarra Txapote, autor del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del propio Gregorio Ordóñez, y la hermana de este no se mordió la lengua: "Lo suyo es puro cinismo, porque el PP también acercó presos y negoció con ETA”. Y añadió: “Hace poco pretendió enfrentarnos a las víctimas del ETA con las del franquismo, a raíz de la nueva Ley de Memoria Democrática. Nos citó a las asociaciones a través de un whatsapp y quería que apoyásemos a su partido contra esa ley, como si las víctimas del franquismo no tuvieran derechos. Ese punto de desfachatez no lo había visto en mi vida: utilizarnos de esa manera”.

Tiene razón en todo: en que intentan utilizarlos; en que las víctimas de la dictadura no les interesan, cuando no las desprecian directamente –¿se acuerdan de cuando el diputado popular Rafael Hernando dijo que “a algunos sólo les interesa el padre enterrado en la cuneta cuando se enteran de que hay una subvención para desenterrarlo”?; en que acercaron a todos los presos que quisieran, de hecho más que nadie, y en que son unos cínicos: lo es el ex presidente Aznar cuando dice que nos gobiernan “defensores del terrorismo, separatistas y populistas", él que llamó a ETA “movimiento vasco de liberación nacional”; él, que declaró que “sería generoso” si la banda criminal dejaba las armas; él, de quien dijo Arzalluz (PNV) "le he sacado más a Aznar en 14 días que a Felipe González en 14 años"; y él, que era "quien dirigía el Partido "Popular"; y lo son todos los demás cuando se rasgan una y otra vez las vestiduras porque el Gobierno admita los votos de Bildu, y resulta que el mismo PP ficha para el 28-M a un antiguo portavoz del mismo Bildu denunciado por amenazar de muerte al alcalde de su pueblo: "Te voy a pasar con un camión por encima", sin que nadie haya visto escandalizarse a los Gamarra, Ayuso, Almeida y compañía.

¿Tanto ruido será para que no se oiga que la Comisión Europea dice que España crecerá un 1,9% en 2023, frente al 1% de la media de la Unión Europea, y que avanzará un 2% el año que viene? ¿Será para que no se oiga al Consejo de Europa criticar la gestión sanitaria del Gobierno de Ayuso y hablar de la catástrofe de las residencias –“se denegaron traslados a hospitales; fallecieron 11.389 residentes, de ellos 8.338 (73%) no fueron llevados a un hospital; no había atención médica en los centros…”–, cuya gestión era suya y solamente suya, porque lo dice la Constitución, porque lo remarcó el BOE y por mucho que sus defensores lo nieguen. Lean y entérense: de la gestión de las residencias era responsable la Comunidad de Madrid, y las bombas del 11M no las puso ETA. Quien diga lo contrario, o es que le engañan o es uno de los mentirosos.

Qué poco cuesta imaginar a algunos de estos personajes en la escena de Casablanca, poniendo el grito en el cielo por las alianzas de los demás y dispuestos a pactar con el diablo si eso los lleva al poder. “Aquí tiene sus votos”, les diría el empleado del casino, y ellas y ellos no mirarían ni de dónde vienen ni explicarían qué van a dar a cambio de ellos. Así es la cosa.