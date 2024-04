El ‘basta ya’ de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno no ha hablado de 'lawfare' pero sí ha denunciado la construcción de una causa infundada. No es 'Gürtel', ni el 'caso Koldo'. Detrás de la denuncia contra Begoña Gómez no está la Fiscalía, ni la policía judicial. Solo hay un denunciante, brazo ejecutor, vinculado a la extrema derecha