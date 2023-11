Lo que los independentistas ceden

“Sánchez se humilla ante los independentistas y compromete los intereses generales de España para continuar en el poder”. Puede que hayan leído este titular (o alguno similar) en periódicos que, no sin ironía, se reivindican a sí mismos como de centro reformista.

Nótese el verbo elegido: “Se humilla”. Es tan poco fáctico y tan emocional como lo que sigue: la traición a España con una transacción espuria, motivada por intereses estrictamente personales. Cualquier politólogo diría, ¡y con mucha razón!, que los sentimientos han adelantado a los hechos y se han adueñado del periodismo del siglo XXI. Cosas del dichoso relato.

Me he permitido el lujo de cambiar dos palabras en el enunciado que protagonizó la portada de ABC… el 29 de agosto de 1993 (aquí disponible en su estimulante archivo), después de las elecciones de aquel año. El titular original decía realmente: “González se humilla ante Pujol y compromete los intereses generales de España para continuar en el poder”.

Hoy, Felipe González ha sido canonizado por una derecha entonces inmisericorde contra el presidente socialista y hoy feliz de utilizarlo contra… ¡el actual presidente socialista! Cero sorpresas.

Poco a poco, González está dejando de ser Felipe a secas para el PSOE. Está paradójicamente encantado de compartir cómo de deprimido se siente por el porvenir del país. Este mismo martes, mientras los demás expresidentes del Gobierno abandonaron discretamente el acto de jura de la Constitución de Leonor (otro día hablaremos del repentino éxtasis místico de Leonormanía que hemos vivido), él no perdió la ocasión de salir al patio del Congreso, donde sabía que habría decenas de periodistas. Y, claro, porque él siempre ha sido muy educado, no tuvo más remedio que responder a la prensa con otro rejonazo a la investidura del líder de su partido.

A Pujol, la derecha tardó menos en colocarlo en el altar. Ni tres años. De nuevo, ABC, esta vez en abril de 1996, un mes después de las elecciones. “Aznar y Pujol: pacto para la gobernabilidad de España en los próximos cuatro años”. Debajo, Pujol asegura que el acuerdo “permitirá ‘normalizar la vida política’, afrontar los retos que el país tiene pendientes y solucionar el encaje de Cataluña en España”. Como diría la expresión catalana: “Déu-n'hi-do!”. ¡Lo que hay que ver!

Hoy, Feijóo, que ya era alto cargo en la política institucional gallega en el último mandato de González, se pronuncia en términos de fondo que son idénticos, aunque quizás con más decibelios para tratar de competir con Vox y capitalizar eso que Casado acuñó y a lo que él confió erróneamente sus expectativas de llegar a la Moncloa: el antisanchismo.

“Es la humillación más grande en España en buena parte de sus siglos de historia”, dijo el jefe de la oposición este jueves en una afirmación que, quizás, sólo quizás, no sea exquisita en cuanto a su rigor histórico. No en vano, Feijóo llegó a afirmar que George Orwell había escrito 1984, una de sus obras más célebres, en ese mismo año, pese a que la publicó en 1948. Su lectura, por cierto, siempre está de actualidad.

Sirva todo esto para dos conclusiones. La primera: todo está inventado, aunque vivamos cada momento con la intensidad de la primera vez. La ruptura, humillación o traición a España es uno de los grandes éxitos del PP en la oposición. Cuando tiene expectativas reales de llegar al poder, todo lo hace por puro patriotismo. Y, no lo olvidemos, el PP habló con Junts tras las últimas elecciones buscando pactos para la Mesa del Congreso y el propio Feijóo defendió reunirse con la formación de Puigdemont una vez propuesto como candidato a la investidura por el rey.

La segunda conclusión, en consecuencia, es sencilla: por más que haya que recordar lo burda que es la estrategia, no vaya a ser que alguien se la crea, lo más importante es darle la importancia justa. Lo que cuenta no es lo que la derecha grita mientras la izquierda pacta sino los resultados concretos, para la vida de los ciudadanos, de esos pactos.

Quizás lo más importante que pierde el independentismo sea la épica. Y, en buena medida, el recurso al victimismo. Sin esos elementos, entre otros, no hay 'procés'

Porque, si tan grave fuera la situación (“¡fraude electoral!”, clamó Miguel Tellado, hombre fuerte de Feijóo en Génova, “¡dictadura!”, dijo también esta semana Cuca Gamarra, en espera de destino), si el cuarto país de la Unión Europea estuviera al borde del totalitarismo, de su ruptura en pedazos o de un atropello democrático… ¿no llegaría alguna señal de alarma del exterior? ¿No habría un comunicado oficial de alguna de las instituciones ante las que España rinde cuentas? ¿No habría algún manifiesto de intelectuales extranjeros, íntegros y diversos, que se unieran para alertar de ese grave riesgo?

Como casi siempre, la perspectiva ayuda y basta con tomar cierta distancia o asomarse a periódicos internacionales de prestigio para comprobar que la situación es más compleja y menos límite.

Escucho estos días muchas críticas a la amnistía. Y las entiendo perfectamente, porque es una medida controvertida, incómoda, de una enorme generosidad para con personas, incluyendo dirigentes políticos orgullosamente desafiantes, que son todo menos unos angelitos. Porque aunque parece que se abre paso, pocos la defendían hace relativamente poco tiempo. Porque nace de la “necesidad”, como reconoció Sánchez (¡claro! cuando no tienes mayoría, tienes que ceder salvo que alguien defienda en serio regalar el Gobierno a Feijóo y Abascal).

Y la pregunta que sigue es de todo punto lógica: ¿y qué ceden ellos a cambio?

Henry de Laguérie, corresponsal francés en Barcelona, lanzaba este viernes la pregunta en X, antes Twitter. “El 28 de octubre de 2017, Cataluña declaró su independencia. Seis años después, obtiene la gestión de los trenes regionales y la anulación de una pequeña parte de su deuda. ¿Sobrevivirán a este resultado los dirigentes independentistas?”

Quizás lo más importante que pierde el independentismo sea la épica. Y, en buena medida, su acceso al recurso del victimismo. Sin épica y sin victimismo, entre otras cosas (como la organización popular, o como los imperdonables excesos de la gestión del Gobierno de Rajoy) no habría procés, así de sencillo. Podrá decirse que es excesivo una amnistía que comprenda una década, pero será innegable que los partidos independentistas difícilmente podrán esgrimir con credibilidad ante los suyos que eso que llaman “el Estado” los persigue con saña.

Si se gestiona bien, la etapa que se abre es completamente nueva. Frágil, claro, pero también prometedora. Comienza con los dos grandes partidos independentistas sentados a la mesa, haciendo política en el marco de la legalidad autonómica y constitucional (más hemeroteca, ahora de Expansión en 2018: Cristóbal Montoro, dispuesto a ofrecer quitas de deuda a las autonomías). O, lo que es lo mismo, con una renuncia de facto a la unilateralidad, para la que no disponen de una masa crítica en una Cataluña en la que electoralmente no avanzan sino que retroceden. Y obligados a seguir sentados a esa mesa si quieren, por una parte, que parte de lo acordado se cumpla y, por otra, no comprobar qué tal les iría con un Gobierno con Santiago Abascal como vicepresidente.

El precedente es claro: siendo dos medidas de gracia distintas, las mismas críticas se profirieron contra los indultos: que podían ser ilegales (por falta de arrepentimiento, todavía hay recursos pendientes en el Supremo), que fortalecerían a los independentistas, que acabarían con la separación de poderes y la Justicia… que humillarían y romperían España, en definitiva. ¿Qué dicen ahora los que eso decían sobre los indultos? Que, aunque sus críticas fueran idénticas, las medidas no tienen nada que ver y que ahora, sí que sí, de verdad de la buena, vivimos el ocaso de “la nación más vieja de Europa”.

Sí. A mí también me gustaría ver un poco más de humildad y el reconocimiento de lo evidente en algunos dirigentes independentistas. Pero lo más importante en una democracia, sin duda, es lo que los ciudadanos acaben reconociendo en las urnas y cómo eso condicione las actitudes de sus representados.

Y el fin no justifica los medios, por supuesto, pero hasta donde yo sé la legitimidad de los medios la determinan nuestros tribunales. Y, si el camino por delante se mantiene, cada vez estaremos más lejos de 2017 y más cerca de superar el grave desgarro que produjeron unos y otros. Quién sabe, si el PP se decidiese a pensar a medio plazo y dejar la brocha gorda, hasta podría estar más cerca de las portadas de 1996 de las que hoy incluso reniegan. Pero, claro, para eso tendrían que ceder, aunque fuese un poquito.