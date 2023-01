Las Big Four y el futuro del trabajo

La inspección de trabajo realizada recientemente en las llamadas Big Four —las grandes empresas del norte de la capital madrileña— es, creo, una fantástica noticia. Lo es por varias razones que intentaré señalar a continuación, pero lo es, también y sobre todo, porque permite reabrir un viejo y fundamental debate de las sociedades modernas o capitalistas: el de qué hacer con el trabajo.

Este viejo debate de la tradición política dispone, creo, de tres, y solo tres, grandes alternativas: la primera piensa en la necesidad de un enriquecimiento, una mejora o una "desalienación" del trabajo, pues lo considera como fuente de realización personal y eje vertebrador del sentido individual y colectivo; la segunda alternativa pasa por regular no el contenido del trabajo sino, más bien, las condiciones de acceso y permanencia en el empelo para permitir condiciones para llevar una vida viable, horizontes estables, previsibles y confiables, pues considera que el empleo es la vía privilegiada para el acceso a la vida pública y el ejercicio de la ciudadanía; la tercera opción, por su parte, piensa en la necesaria superación o abolición del trabajo asalariado como forma de mediación o vínculo social general, pues el trabajo es aquí considerado la causa necesaria de la explotación, la dominación y la desigualdad estructural de las sociedades modernas.

En el primer caso, se trataría de unir algo que habría quedado artificialmente separado: unir al trabajador con los frutos de su trabajo y hacerle así dueño de las formas, los ritmos y los tiempos en los que lo realiza; en el segundo caso se trataría de unir al ciudadano con el estatuto laboral del que dispone, y por tanto dotarle de seguridad, libertad y estabilidad en sus horizontes de vida, es decir, proporcionarle una vida desplegada y ordenada en torno al trabajo asalariado y a todo aquello a lo que habilita socialmente; y la tercera alternativa busca, en claro contraste con las anteriores, separar, en lugar de unir, al sujeto y al trabajo, de tal forma que la identidad, los horizontes y las perspectivas de vida no dependan ya del tiempo dedicado al trabajo asalariado sino de un tiempo libre en tanto que liberado de él.

No pretendo, en las líneas que siguen, llevar el caso de las Big Four tan lejos, confrontarlo con estas grandes alternativas o adentrarme en las profundidades de este viejo pero sustantivo debate. Creo sin embargo importante hacer mención, para este y para cualquier otro debate en torno al trabajo, de este inevitable telón de fondo, acaso porque cualquier análisis que trate de cuestiones laborales, por concreto y situado que esté, acabará antes o después topándose con una de estas tres alternativas, o con una combinación más o menos virtuosa de las tres. Y algo diré sobre el tema para concluir esta columna. Veamos ahora más de cerca la importancia, creo que innegable, del significado político que puede tener la inspección de trabajo en las Big Four. Lo haré señalando siete elementos de análisis:

Uno , la inspección no ocurre en cualquier contexto histórico, sino en el momento mismo en el que está teniendo lugar una inesperada y rápida erosión del neoliberalismo , de su poder social y de su capacidad de convicción, movilización y mando tras la súbita vuelta del Estado gracias a los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis climática (y de las turbulencias económicas, políticas y energéticas que han desencadenado). Es un momento, pues, del todo oportuno para avanzar en una disputa cultural contra los marcos ideológicos y los discursos de legitimación que no solo han definido las cuatro últimas décadas de austeridad, competencia generalizada y desregulación laboral, energética y financiera, sino que encuentran en las Big Four un símbolo especialmente apropiado tanto de su modo de funcionamiento como de sus prácticas y formas de subjetivación. O de eso que, ya a finales de los años setenta, Foucault definió como un desplazamiento que conducía de la lógica del trabajo y la producción a la del capital humano y la inversión : la consideración de los sujetos como empresarios de sí mismos y no ya como trabajadores; como inversores, por tanto, de su propio tiempo y de su propia biografía, como agentes responsables de modelarse, inventarse o hacerse a sí mismos y al margen de reglas colectivas y normas comunes. Un sujeto liberado, así, de la regulación y burocracia del Estado, de la disciplina laboral entendida como efecto de la repetición y la normalización; liberado, pues, de la disciplina de la fábrica y la sociedad fordista… aunque fuese para quedar sujetado a un sacrificio permanente de sí mismo.

Reaparecen así las tres alternativas con las que arrancaba esta columna para responder a la pregunta de qué hacer hoy con el trabajo. ¿Nos guiamos por la necesidad de mejorarlo, enriquecerlo y dotarlo de mayor autonomía y capacidad de autorrealización personal? ¿Buscamos su regulación para el conjunto de la población y lo intentamos mantener como eje estructurante de nuestra biografía e identidad? ¿O tendríamos quizá que ir aceptando que por deseables y necesarias que sean estas dos miradas sobre el trabajo son hoy del todo insuficientes, y que quizá sea más necesario que nunca tomarse en serio aquel viejo ideal que compone la tercera alternativa, la de pensar en una construcción de la identidad y del orden social desde aquello que hacemos, y haremos cada vez más, fuera y más allá de ese reino escaso y cada vez más esquizofrénico en que se han convertido los entornos laborales y productivos?

Jorge Lago estudió Sociología en Madrid, París y Bruselas. Ha sido investigador en la Complutense y el CNRS francés, y es hoy profesor de Teoría Política Contemporánea en la UC3M, además de editor de Lengua de Trapo.